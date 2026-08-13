Podcast: Konečně skládačka, která dává smysl? Otestovali jsme Samsung Galaxy Fold 8!

V dnešní epizodě podrobně rozebíráme dlouho očekávaný Samsung Galaxy Fold 8. Přináší zcela nový poměr stran a širší formát, ale je to změna k lepšímu, nebo slepá ulička? Probereme reálnou výdrž baterie s křemíkovo-uhlíkovou technologií, kompromisy u fotoaparátů za 50 tisíc korun i to, jak se novinka používá bez obalu. A nakonec: vyplatí se vyměnit klasický telefon za skládačku právě teď?
Recenze Galaxy Z Fold8 – nový formát, nové problémy?
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnován především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Michal Král.
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Předchozí díly
- Podcast: Konec lajků na YouTube?! A Starlink má konečně mega konkurenci!
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