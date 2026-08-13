Podcast: Konečně skládačka, která dává smysl? Otestovali jsme Samsung Galaxy Fold 8! PODCAST

• 13. 8. 2026#Smartphony
Podcast: Konečně skládačka, která dává smysl? Otestovali jsme Samsung Galaxy Fold 8!

V dnešní epizodě podrobně rozebíráme dlouho očekávaný Samsung Galaxy Fold 8. Přináší zcela nový poměr stran a širší formát, ale je to změna k lepšímu, nebo slepá ulička? Probereme reálnou výdrž baterie s křemíkovo-uhlíkovou technologií, kompromisy u fotoaparátů za 50 tisíc korun i to, jak se novinka používá bez obalu. A nakonec: vyplatí se vyměnit klasický telefon za skládačku právě teď?

Recenze Galaxy Z Fold8 – nový formát, nové problémy?

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnován především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Michal Král.

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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