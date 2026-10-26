Spolehlivé napájení elektroniky doma, v kanceláři i na cestách vyžaduje kvalitní vybavení. Aktuální slevová nabídka na e-shopu Alza.cz přináší výrazné zlevnění širokého sortimentu nabíjecího příslušenství. V akci se nacházejí ultratenké magnetické powerbanky, výkonné síťové GaN nabíječky pro smartphony a notebooky, bezdrátové stojánky s nejnovější certifikací Qi2 i moderní dobíjecí tužkové baterie s USB-C portem.
Magnetické a kapesní powerbanky pro každodenní nošení
Pro doplňování energie na cestách bez nutnosti řešit zamotané kabely jsou ideální kompaktní powerbanky s magnetickým uchycením nebo integrovanými konektory. Ultratenké modely o tloušťce několika milimetrů snadno splynou se zadní stranou smartphonu, zatímco varianty o kapacitě 10 000 mAh či 20 000 mAh zajistí dostatek energie na celý víkend nebo poslouží i pro napájení notebooku.
- ChoeTech MagLeap Wireless 5000mAh Fast Charge + PD3.0 (20W) Ultra-thin 8.9mm, bílá (-30 %)
- Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W Orange (-26 %)
- Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W Graphite Black (-21 %)
- Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W Glacier Silver (-21 %)
- Swissten Power Bank Fusion 5000mAh s nabíjením Apple Watch (kompatibilní s MagSafe) Stříbrná (-25 %)
- Swissten Power Bank Space 10.000mAh s integrovanými kabely USB-C a Lightning Růžová (-15 %)
- ChoeTech Solid State 10000mAh Magnetic Power bank (-30 %)
- Vention 10000mAh Power Bank (USB-C + USB-A) with Built-in Cable 22.5W White LED Display Type (-30 %)
- Powerbanka Anker Prime 20000mAh, 220W černá (-20 %)
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Výkonné GaN nabíječky a bezdrátové stojánky
Moderní technologie GaN umožňuje vměstnat vysoký nabíjecí výkon do velmi kompaktního těla. Jediný síťový adaptér s více USB-C a USB-A porty tak snadno obslouží notebook, tablet i smartphone současně. Pro příznivce čistého pracovního stolu jsou v nabídce rovněž skládací bezdrátové nabíječky 3 v 1 s podporou MagSafe a standardů Qi2 či Qi2.2.
- AlzaPower Ultimate X500 67W Černá (-31 %)
- Anker 100W, 2xUSB-C, 1xUSB šedá (-20 %)
- Anker Prime 150W, 2xUSB-C, 1xUSB, Pogo Pin černá (-20 %)
- AlzaPower Ultimate D450 70W Černá (-25 %)
- Alzapower Ultimate X570 100W bílá (-25 %)
- AlzaPower Compact SET A530 (20W + USB-C/C 60W Cable) černá (-25 %)
- Kuxiu X40Q Qi2 Certified 3-in-1 MagSafe Foldable Charging Stand – Gray (-30 %)
- Kuxiu X40 Turbo Qi2.2 Certified 25W 3-in-1 MagSafe Foldable Wireless Charging Stand – Cosmic Orange (-20 %)
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Outdoorové powerbanky a záložní zdroje energie
Při vícedenním pobytu v přírodě, kempování nebo práci v terénu mimo dosah elektrické sítě přicházejí ke slovu vysokokapacitní outdoorové powerbanky a rozšiřující bateriové moduly. Odolné konstrukce, podpora solárního dobíjení a vysoký výstupní výkon zaručují spolehlivý provoz veškeré přenosné techniky za jakýchkoliv podmínek.
- Viking VIDAR I a solární panel Viking L60 PD (-10 %)
- Viking VIDAR IV Outdoorová powerbanka (-10 %)
- Anker SOLIX BP2000 Gen2 – 2048Wh, přídavná baterie (-15 %)
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Nabíjecí USB-C a alkalické baterie do domácnosti
Drobná domácí elektronika, bezdrátové periferie, svítilny či dětské hračky se neobejdou bez klasických článků typu AA, AAA, 9V nebo D. Vedle cenově výhodných sad alkalických baterií s prodlouženou životností lze sáhnout po moderních Li-ion nabíjecích bateriích s integrovaným USB-C konektorem, které nepotřebují žádnou speciální nabíječku a dobíjejí se přímo z běžného kabelu.
- BlueTouch USB-C nabíjecí baterie – typ AA, 2267 mAh, 2 ks v balení (-20 %)
- Trust USB-C AAA Li-ion baterie – 4ks + nabíjecí kabel 4v1 (-5 %)
- AlzaPower Super Alkaline LR6 (AA) 16ks (-25 %)
- AlzaPower Super Alkaline LR20 (D) 2ks (-25 %)
- AlzaPower Super Alkaline 6LR61 (9V) 1ks (-25 %)
- AlzaPower Super Alkaline LR03 (AAA) 16ks (-25 %)
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Další zajímavé výběry
Pro specifické scénáře nabíjení v automobilu nebo pohodlné doplňování energie odolných telefonů na pracovním stole jsou k dispozici praktické specializované doplňky. Na cestách autem ocení celá posádka multifunkční adaptér Mobile Origin 4in1 50W Car Charger CA28 USB-C + USB-A USB-C And Lightning Cable (-30 %) se samonavíjecím kabelem a celkovým výkonem 50 W.
Majitelům odolného smartphonu RugKing 2 Pro pak usnadní každodenní manipulaci stolní kolébka UleFone Desk Charging Dock for RugKing 2 Pro (-15 %), která využívá kontaktní Pogo Piny pro okamžité zahájení nabíjení pouhým vložením přístroje do stojánku.
Kompletní sortiment zlevněné elektroniky a nabíjecího příslušenství je k dispozici přímo na e-shopu Alza.cz, kde nechybí spolehlivé doručení do druhého dne a široká síť výdejních AlzaBoxů po celé České republice.
Co děláte se starým telefonem, když si koupíte nový?
Komentáře
Jan S26. 10. 2026, 16:23
Společnosti které prodávají se slevou mají můj obdiv. Prodělávají a zároveň vydělávají. Zázrak.