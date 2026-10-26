Velký výprodej na Alze: Powerbanky, GaN adaptéry i baterie se slevou až 31 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 26. 10. 2026 • 4 minuty čtení#Příslušenství
4 minuty čtení#Příslušenství
Velký výprodej na Alze: Powerbanky, GaN adaptéry i baterie se slevou až 31 %1

Spolehlivé napájení elektroniky doma, v kanceláři i na cestách vyžaduje kvalitní vybavení. Aktuální slevová nabídka na e-shopu Alza.cz přináší výrazné zlevnění širokého sortimentu nabíjecího příslušenství. V akci se nacházejí ultratenké magnetické powerbanky, výkonné síťové GaN nabíječky pro smartphony a notebooky, bezdrátové stojánky s nejnovější certifikací Qi2 i moderní dobíjecí tužkové baterie s USB-C portem.

Magnetické a kapesní powerbanky pro každodenní nošení

Pro doplňování energie na cestách bez nutnosti řešit zamotané kabely jsou ideální kompaktní powerbanky s magnetickým uchycením nebo integrovanými konektory. Ultratenké modely o tloušťce několika milimetrů snadno splynou se zadní stranou smartphonu, zatímco varianty o kapacitě 10 000 mAh či 20 000 mAh zajistí dostatek energie na celý víkend nebo poslouží i pro napájení notebooku.

Výkonné GaN nabíječky a bezdrátové stojánky

Moderní technologie GaN umožňuje vměstnat vysoký nabíjecí výkon do velmi kompaktního těla. Jediný síťový adaptér s více USB-C a USB-A porty tak snadno obslouží notebook, tablet i smartphone současně. Pro příznivce čistého pracovního stolu jsou v nabídce rovněž skládací bezdrátové nabíječky 3 v 1 s podporou MagSafe a standardů Qi2 či Qi2.2.

Outdoorové powerbanky a záložní zdroje energie

Při vícedenním pobytu v přírodě, kempování nebo práci v terénu mimo dosah elektrické sítě přicházejí ke slovu vysokokapacitní outdoorové powerbanky a rozšiřující bateriové moduly. Odolné konstrukce, podpora solárního dobíjení a vysoký výstupní výkon zaručují spolehlivý provoz veškeré přenosné techniky za jakýchkoliv podmínek.

Nabíjecí USB-C a alkalické baterie do domácnosti

Drobná domácí elektronika, bezdrátové periferie, svítilny či dětské hračky se neobejdou bez klasických článků typu AA, AAA, 9V nebo D. Vedle cenově výhodných sad alkalických baterií s prodlouženou životností lze sáhnout po moderních Li-ion nabíjecích bateriích s integrovaným USB-C konektorem, které nepotřebují žádnou speciální nabíječku a dobíjejí se přímo z běžného kabelu.

Další zajímavé výběry

Pro specifické scénáře nabíjení v automobilu nebo pohodlné doplňování energie odolných telefonů na pracovním stole jsou k dispozici praktické specializované doplňky. Na cestách autem ocení celá posádka multifunkční adaptér Mobile Origin 4in1 50W Car Charger CA28 USB-C + USB-A USB-C And Lightning Cable (-30 %) se samonavíjecím kabelem a celkovým výkonem 50 W.

Majitelům odolného smartphonu RugKing 2 Pro pak usnadní každodenní manipulaci stolní kolébka UleFone Desk Charging Dock for RugKing 2 Pro (-15 %), která využívá kontaktní Pogo Piny pro okamžité zahájení nabíjení pouhým vložením přístroje do stojánku.

Kompletní sortiment zlevněné elektroniky a nabíjecího příslušenství je k dispozici přímo na e-shopu Alza.cz, kde nechybí spolehlivé doručení do druhého dne a široká síť výdejních AlzaBoxů po celé České republice.

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Komentáře

Jan S

26. 10. 2026, 16:23

Společnosti které prodávají se slevou mají můj obdiv. Prodělávají a zároveň vydělávají. Zázrak.

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Dotekománie.cz

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