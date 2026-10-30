Mapy od Seznamu dostávají dvě užitečné novinky

Zdroj: Mapy.com
Po nějaké době zde máme viditelnější novinky v české službě Mapy.com od Seznamu. Nečekejte nic zásadního, i tak vás asi dvě vylepšení mile potěší.
Od automatu k obědu
Ke zveřejnění obou novinek došlo skrze drobné příspěvky na sociálních sítích, takže jste je nemuseli ani zaznamenat při dnešním algoritmickém zobrazování obsahu. První novinka se týká stažených mapových podkladů. Nově dochází k automatické aktualizaci dat, takže vždy budete mít dostupná aktuální data a nebudete muset myslet na opětovné stažení.
Druhé vylepšení najdete u restaurací, tedy některých. Konkrétně můžete najít jídelní lístek, případně můžete narazit i na aktualizované denní menu. Společnost uvádí, že je novinka u vybraných restaurací, ale nic konkrétního neuvádí.
Seznam je tak u novinek lehce tajemný, když neuvádí podrobnosti fungování funkcí ani na svých stránkách, kde jen zmiňuje jejich existenci.
Co děláte se starým telefonem, když si koupíte nový?
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