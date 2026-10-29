Motorola chystá přírůstek Edge 70 ve verzi Neo

Motorola Edge 70 Neo | Zdroj: MacObserver1
Ani letošní rok nebude ošizen o verzi Neo v aktuální řadě Edge 70, neboť společnost Motorola si před širokou veřejností nepohlídala první informace kolem tohoto přírůstku. Novinka po stránce designu nepřinese nic moc nového, ale zato vnitřní sestava dostane zajímavou aktualizaci. Jen větší displej, kvalitnější procesor a delší výdrž baterie budou špičkou ledovce.
Udrží si laťku
Model Edge 70 Neo by se venku měl ukázat s 6,78palcovým displejem, který nabídne 1,5K rozlišení a 144Hz obnovovací frekvenci. Jeho ochranu zajistí odolné sklo Gorilla Glass 7i od Corningu. Výkonnostní stránku údajně zastoupí čipová sada Snapdragon 7s Gen 3 z dílny Qualcommu.
Velikosti pamětí sice ještě neznáme, ale RAM nabídne typ LPDDR5X a interní úložiště dostane standard UFS 3.1. Nicméně se spekuluje o 6/8GB paměti RAM a 128/256GB interním úložišti. Do zadní části opět přijde 50MPx objektiv LYTIA 710 od Sony, 2MPx makro snímač a třetí multispektrální světelný senzor. Celkovou výdrž má udávat 7 000mAh článek baterie s podporou technologie rychlého 45W nabíjení.
Součástí softwarové stránky nejspíš bude operační systém Android 16 se čtyřmi hlavními aktualizacemi a bezpečnostními aktualizacemi po dobu pěti let. Dále do seznamu specifikací také nasadí 32MPx selfie kamerku a certifikaci odolnosti IP64. Na výběr dají ze čtyř barevných variant v odstínech Pantone (fialová, modrá, světle a tmavě zelená).
Tento telefon by měl jako první vyjít pro zákazníky z Indie. Nicméně vzhledem k dostupnosti poslední generace v Česku, tak v následujících týdnech určitě dorazí i k nám.
Zdroje: macobserver.com, 91mobiles.com, gsmarena.com
Co děláte se starým telefonem, když si koupíte nový?
Komentáře
Martin Jeřábek29. 10. 2026, 14:12
Hodně velký downgrade z Neo 60