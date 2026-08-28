Email.cz nasazuje vlastní AI: Pomůže se shrnutím zpráv i psaním předmětů

Zdroj: Seznam.cz
Seznam se hodně soustřeďuje na svou mapovou službu a každou chvíli přidá nějakou novinku nebo vylepšení. Nezapomíná ale na ostatní služby. Tentokrát jsme se dočkali vylepšení aplikace Email.cz.
„Když Seznam.cz v roce 2015 spouštěl mobilní aplikaci Email.cz, šlo hlavně o to, aby se lidé ke své poště dostali odkudkoli. O deset let později řeší firma jinou výzvu: jak uživatelům pomoct zvládnout množství informací, které se jim do schránky valí,“ přibližuje Blanka Řádová, produktová manažerka Emailu od Seznamu.
Trochu AI
V první řadě se společnost pochlubila tím, že tuto službu používá měsíčně 6 milionů uživatelů, přičemž asi polovina pak přistupuje k e-mailům přes mobilní aplikaci. Nemusíte se bát, že by došlo k nějaké dramatické změně. Seznam se zaměřil na využití vlastního AI, ale ve svém vlastním duchu.
Firma začíná s menší integrací. V první řadě vám AI pomůže s vytvořením vhodného předmětu e-mailu. To je spíše taková vychytávka, ale co by se mohlo více zalíbit, je shrnutí samotné zprávy. Pokud tedy čelíte velmi dlouhému e-mailu, tak nová funkce vám udělá shrnutí na jeden odstavec.
„Generování předmětu je první funkcí, která usnadňuje samotné psaní zpráv. Na menších obrazovkách mobilních telefonů je každé zjednodušení práce znát. Do budoucna připravujeme další nástroje, které uživatelům pomohou s tvorbou e-mailů ještě více,“ doplňuje Blanka Řádová.
Seznam se chlubí, že obě funkce běží na vlastním jazykovém modelu a že nic neopouští ekosystém firmy, tedy že vše zůstává v Česku.
Email.cz se postupně mění z místa pro ukládání zpráv na osobního asistenta, který pomáhá rychle najít a pochopit důležité informace. Funkce jako shrnutí e-mailů, generování předmětů nebo přehled objednávek jsou součástí této proměny,“ shrnuje Blanka Řádová.
Zdroj: Tisková zpráva
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