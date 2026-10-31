Budoucnost Tesco Mobile po akvizici: Generální ředitel uklidňuje zákazníky

Zdroj: Dotekomanie.cz
V pátek 30. října bylo oznámeno, že nizozemská společnost Ahold Delhaize kupuje Tesco v ČR a na Slovensku za 1,7 miliardy eur, tedy cca 41,4 miliardy korun. Zatím došlo na oznámení a samotná akvizice je v procesu. Než bude dokončena, nic se nemění a české Tesco je pod britskou matkou. Hned nás ale napadlo, co se stane s Tesco Mobile.
Tesco Mobile bez změny
V prodejnách Tesco mohou zákazníci vidět nabídku a také kiosky Tesco Mobile, tedy virtuálního operátora, který vznikl v roce 2013 jako joint venture mezi společnostmi O2 Czech Republic a Tesco Stores ČR. Naskýtá se tedy otázka, co se stane s tímto virtuálem. Na náš dotaz odpověděl přímo generální ředitel Tesco Mobile.
„Pro zákazníky Tesco Mobile se nic nemění. Své mobilní služby mohou dál využívat stejně jako doposud v síti O2. Pokračujeme a pro stávající i budoucí zákazníky připravujeme nové nabídky.“, Tomáš Martiňák, generální ředitel Tesco Mobile pro Českou republiku a Slovensko
V tuto chvíli tedy klienti virtuála nemusí být obavy. Dá se předpokládat, že dojde k nějakým změnám ve struktuře, jelikož Tesco Mobile je z 50 % vlastněný operátorem O2 a 50 % Tescem.
Dle vyjádření bude Tesco Mobile fungovat nadále a možná stále pod svou značkou. Je ale možné, že jakmile bude akvizice prodejen dokončena, bude se rozhodovat například o názvu virtuála. Na toto si ale budeme muset počkat.
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