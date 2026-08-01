Google Earth integruje model Nano Banana 2 pro generování vizualizací

Zdroj: Google
Vývoj AI nezpomaluje a firmy se snaží najít všechny možnosti, kde uplatnit nové technologie. Google si vymyslel, že jeho Nano Banana 2, tedy model pro generování obrázků, musí být dostupný ve službě Google Earth.
Google Earth a Nano Banana 2
Možná to na první pohled nedává moc smysl, když služba Google Earth je spíše o prozkoumávání Země a všech možných koutů, ale musíme uznat, že se novinka dá využít poměrně zajímavými způsoby.
Například si můžete zobrazit nějaké pozůstatky starobylých míst a zadat příkaz, aby se zrekonstruovala podoba, jak to na daném místě vypadalo před mnoha staletími. Níže můžete vidět rekonstrukci Pompejí.
Není to ale jen o rekonstrukci. Model se dá využít i pro generování popisků a v podstatě takové infografiky. Netřeba tedy dělat snímek obrazovky, zadávat to do Gemini a nechat si generovat informace do obrázku. Vše se dá přímo ve službě Google Earth.
Představivosti se meze nekladou a můžete si tak třeba vytvořit podobu vysněného domu v daném místě, případně si navrhnout budoucí rozvoj, případně jakoukoliv vizualizaci.
Zdroj: Tisková zpráva
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