Google Earth integruje model Nano Banana 2 pro generování vizualizací

• 1. 8. 2026#AI
Google Earth integruje model Nano Banana 2 pro generování vizualizací

Zdroj: Google

Vývoj AI nezpomaluje a firmy se snaží najít všechny možnosti, kde uplatnit nové technologie. Google si vymyslel, že jeho Nano Banana 2, tedy model pro generování obrázků, musí být dostupný ve službě Google Earth.

Google Earth a Nano Banana 2

Možná to na první pohled nedává moc smysl, když služba Google Earth je spíše o prozkoumávání Země a všech možných koutů, ale musíme uznat, že se novinka dá využít poměrně zajímavými způsoby.

Například si můžete zobrazit nějaké pozůstatky starobylých míst a zadat příkaz, aby se zrekonstruovala podoba, jak to na daném místě vypadalo před mnoha staletími. Níže můžete vidět rekonstrukci Pompejí.

videoframe 7385 videoframe 14268

Zdroj: Google

Není to ale jen o rekonstrukci. Model se dá využít i pro generování popisků a v podstatě takové infografiky. Netřeba tedy dělat snímek obrazovky, zadávat to do Gemini a nechat si generovat informace do obrázku. Vše se dá přímo ve službě Google Earth.

videoframe 6490 videoframe 10838

Zdroj: Google

Představivosti se meze nekladou a můžete si tak třeba vytvořit podobu vysněného domu v daném místě, případně si navrhnout budoucí rozvoj, případně jakoukoliv vizualizaci.

videoframe 740 videoframe 11602

Zdroj: Google

videoframe 6133 videoframe 12396

Zdroj: Google

Zdroj: Tisková zpráva

Tohle v recenzích neuslyšíte! 🤫 Co skutečně používáme

💡ANKETA: Jaký druh zabezpečení pro odemykání telefonu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim