Samsung Galaxy Z Fold8, Flip8 a další přírůstky: Novinky v obchodech #31

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Hodinky od Vivo, Amazfit i Hoco: Novinky v obchodech #28
- OPPO Reno16, herní Nubia a vlajkový HONOR: Novinky v obchodech #29
- Redmi A7 Pro, Vivo V70 a další: Novinky v obchodech #30
- Levné hodinky s AMOLED displejem, i s GPS: Novinky v obchodech #30
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung představil několik novinek a největší z nich Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra je již nyní k dostání u prodejců v rámci předobjednávek. Z pohledu specifikací to ale nebude mít jednoduché, jelikož konkurence nabízí například větší baterie.HEUREKASamsung Galaxy Z Fold8...Cena od 68 989 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy Z Fold8...Cena od 68 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy Z Fold8...Cena od 53 989 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy Z Fold8...Cena od 58 989 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy Z Fold8...Cena od 53 989 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy Z Fold8...Cena od 53 989 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
- displej:
- hlavní: 8,0 palců (203,1 mm / 202,4 mm se zaoblenými rohy), Dynamic AMOLED 2X, 2504 x 2256 (QXGA+), 120 Hz, 16 milionů barev
- vedlejší: 6,5 palců (164,8 mm / 164,1 mm se zaoblenými rohy), Dynamic AMOLED 2X, 2520 × 1080 (FHD+), 16 milionů barev
- procesor: osmijádrový (4,74 GHz, 3,6 GHz)
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB
- Operační systém: Android
- Dual SIM: Nano-SIM + eSIM (SIM 1 + eSIM / Dual eSIM)
- Foťáky:
- zadní: 200,0 Mpx (hlavní, f/1.7, AF, OIS, blesk, UHD 8K video @30fps)
- 50,0 Mpx (f/1.9)
- 10,0 Mpx (f/2.4, 3× optický zoom, 2× zoom v optické kvalitě, až 30× digitální zoom)
- přední: 10,0 Mpx (f/2.2)
- vnější fotoaparát: 10,0 Mpx (f/2.2)
- zadní: 200,0 Mpx (hlavní, f/1.7, AF, OIS, blesk, UHD 8K video @30fps)
- snímač otisků prstů
- stereo
- Konektivita: 5G (Sub6 FDD/TDD/SDL), 4G LTE (FDD/TDD), 3G WCDMA, 2G GSM, Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2,4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM, Wi-Fi Direct), Bluetooth v6.0, GPS (Glonass, Beidou, Galileo, QZSS), NFC, UWB (Ultra-Wideband), USB-C (USB 3.2 Gen 1)
- rozměry a hmotnost: 158,4 x 143,2 x 4,1 mm (po složení: 158,4 x 72,8 x 8,9 mm), 215 gramů
- baterie a nabíjení: 5000 mAh, 10–45 W nabíjení
Samsung Galaxy Z Fold8
Kde ale Samsung může zazářit, je u nového formátu s modelem Samsung Galaxy Z Fold8. Dá se říci, že se jedná o středně velkou skládačku, ale na druhou stranu nemá takovou fotografickou výbavu jako model Ultra. Velikostně ale může imponovat mnoha zákazníkům.HEUREKASamsung Galaxy Z Fold8 5G...Cena od 63 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy Z Fold8 5G...Cena od 48 989 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy Z Fold8 5G...Cena od 48 989 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy Z Fold8 5G...Cena od 53 989 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Samsung Galaxy Z Fold8
- displej:
- hlavní 7,6″, Dynamic AMOLED 2X, 1848 x 2448 (QXGA+), 120 Hz, 16 milionů barev
- vedlejší displej 5,5″, Dynamic AMOLED 2X, 1972 x 1248 (WUXGA+), 16M barev
- procesor: osmijádrový procesor, 4,74 GHz, 3,6 GHz
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB (dostupné úložiště 218,6 GB u 256GB verze)
- Operační systém: Android
- Dual SIM: Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM, SIM 1 + eSIM / Dual eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50,0 Mpx (hlavní, f/1,8, automatické ostření, OIS, 2× zoom v optické kvalitě prostřednictvím senzoru Adaptive Pixel, až 10× digitální zoom, blesk, nahrávání videa UHD 8K @30fps, zpomalené záběry 240 fps @FHD, 120 fps @FHD, 120 fps @UHD)
- 50,0 Mpx (f/1,9, automatické ostření, OIS)
- přední: 10,0 Mpx (f/2,2)
- vnější: 10,0 Mpx (f/2,2)
- zadní: 50,0 Mpx (hlavní, f/1,8, automatické ostření, OIS, 2× zoom v optické kvalitě prostřednictvím senzoru Adaptive Pixel, až 10× digitální zoom, blesk, nahrávání videa UHD 8K @30fps, zpomalené záběry 240 fps @FHD, 120 fps @FHD, 120 fps @UHD)
- snímač otisků prstů
- Audio: stereo
- Konektivita: 5G (Sub6 FDD/TDD/SDL: N1, N2, N3, N5, N7, N8, N12, N20, N25, N26, N28, N66, N38, N40, N41, N77, N78, N75), 4G LTE (FDD/TDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B66, B38, B39, B40, B41), 3G UMTS, 2G GSM, Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM), Wi-Fi Direct, Bluetooth v6.0, NFC, UWB (Ultra-Wideband), GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, USB-C (USB 3.2 Gen 1)
- rozměry a hmotnost: 123,9 x 161,4 x 4,5 mm (po složení 123,9 x 81,9 x 9,7 mm), 201 gramů
- baterie a nabíjení: 4800 mAh, vyžadovaný výkon nabíjení 10–45 W
Samsung Galaxy Z Flip8
Samozřejmě jsme se dočkali i menšího Samsung Galaxy Z Flip8, a to letos v jedné verzi. Ohebné véčko tak nabízí kompaktnost a současně i možnost mít velký mobil.HEUREKASamsung Galaxy Z Flip8 5G...Cena od 31 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy Z Flip8 5G...Cena od 31 989 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Samsung Galaxy Z Flip8
- displej:
- hlavní 6,9 palců, Dynamic AMOLED 2X, 2520 × 1080 (FHD+), 120 Hz, 16 mil. barev;
- vedlejší 4,1 palců, Super AMOLED, 1048 × 948, 16 mil. barev
- procesor: desetijádrový (3,8 GHz, 3,26 GHz, 2,76 GHz)
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256/512 GB (dostupné 219,5 GB)
- Operační systém: Android
- Dual SIM: Nano-SIM + eSIM / Dual eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50,0 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS, automatické ostření, 2× zoom v optické kvalitě, až 10× digitální zoom)
- 12,0 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2)
- přední: 10,0 Mpx (f/2.2)
- zadní: 50,0 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS, automatické ostření, 2× zoom v optické kvalitě, až 10× digitální zoom)
- snímač otisků prstů
- stereo
- Konektivita: 5G, 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM), Bluetooth v5.4, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, NFC, USB-C (USB 3.2 Gen 1)
- rozměry a hmotnost: 166,9 x 75,4 x 6,1 mm (po složení 85,7 x 75,4 x 13,1 mm), 180 gramů
- baterie a nabíjení: 4300 mAh (jmenovitá 4174 mAh), 10–25 W rychlé nabíjení
ZTE Nubia Air Pro
Na český trh zavítala i nedávná novinka Nubia Air Pro, která navazuje na předchozí model. Ačkoliv došlo na vylepšení výbavy, tak tenkost zůstává pod hranicí šesti milimetrů.HEUREKAZTE Nubia Air Pro 5G...Cena od 10 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAZTE Nubia Air Pro 5G...Cena od 10 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace ZTE Nubia Air Pro
- displej: 6,77 palců, AMOLED, 144 Hz, rozlišení 1224 x 2720 pixelů, 3840 Hz PWM stmívání, 10 bitů (1,07 miliardy barev), DC Dimming, HDR, jas až 4500 nitů
- procesor: MediaTek Dimensity 7100 (6 nm), 8 jader (Octa-core) s taktem 2,4 GHz, GPU Mali-G610 MC2
- RAM: 8 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB UFS 2,2
- Operační systém: Android 16
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 108 Mpx (hlavní, širokoúhlý, PDAF)
- 2 Mpx (makro objektiv)
- přední: 32 Mpx
- zadní: 108 Mpx (hlavní, širokoúhlý, PDAF)
- IP68 + IP69K
- optická čtečka otisků prstů pod displejem
- stereo reproduktory s podporou DTS Sound a potlačením hluku
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5 (802,11ac), Bluetooth 5,2, NFC, IrDA, USB-C 2,0
- rozměry a hmotnost: 164,1 x 76,57 x 5,99 mm, 172 gramů
- baterie a nabíjení: 5000 mAh (silikon-karbonová baterie), 45W rychlé nabíjení (Power Delivery 3,0), 10W reverzní drátové nabíjení, podpora bypass charging (nabíjení s obejitím baterie)
Vivo V70 Lite
Poslední novinkou na českém trhu je Vivo V70 Lite, tedy mobil střední třídy s větší kapacitou baterie a slušnou výbavou.HEUREKAVivo V70 Lite 5G...Cena od 8 306 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Vivo V70 Lite
- displej: 6,77 palců, AMOLED Q10 Plus, až 120 Hz, rozlišení 2392 × 1080 px (387 PPI), jas až 3000 nitů
- procesor: MediaTek Dimensity 7400 Turbo (4 nm, 8 jader, 4 × 2,5 GHz + 4 × 2,0 GHz)
- RAM: 8/12 GB LPDDR4X
- úložiště: 256 GB UFS 3.1
- Operační systém: Android 16, OriginOS 6
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (5G + 5G Dual Standby)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony, AF, f/1,79, FOV 79°, 5P čočka, zadní blesk a přisvětlení s duální teplotou barev)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, FOV 120°, 5P čočka)
- přední: 32 Mpx (HD Selfie, f/2,45, FOV 72°, 5P čočka)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony, AF, f/1,79, FOV 79°, 5P čočka, zadní blesk a přisvětlení s duální teplotou barev)
- IP65
- stereo
- optická čtečka otisků prstů v displeji
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS (BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS), NFC, USB-C (USB 2,0, OTG)
- rozměry a hmotnost: 163,77 × 76,28 × 7,59 mm, 194 gramů, plastový kompozitní materiál zad
- baterie a nabíjení: 6500 mAh (Li-ion), 90W rychlé nabíjení
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