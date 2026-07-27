Samsung Galaxy Z Fold8, Flip8 a další přírůstky: Novinky v obchodech #31

• 27. 7. 2026#Android #Smartphony
Samsung Galaxy Z Fold8, Flip8 a další přírůstky: Novinky v obchodech #31

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Samsung představil několik novinek a největší z nich Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra je již nyní k dostání u prodejců v rámci předobjednávek. Z pohledu specifikací to ale nebude mít jednoduché, jelikož konkurence nabízí například větší baterie.

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Specifikace Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

  • displej:
    • hlavní: 8,0 palců (203,1 mm / 202,4 mm se zaoblenými rohy), Dynamic AMOLED 2X, 2504 x 2256 (QXGA+), 120 Hz, 16 milionů barev
    • vedlejší: 6,5 palců (164,8 mm / 164,1 mm se zaoblenými rohy), Dynamic AMOLED 2X, 2520 × 1080 (FHD+), 16 milionů barev
  • procesor: osmijádrový (4,74 GHz, 3,6 GHz)
  • RAM: 12 GB
  • úložiště: 256/512 GB / 1 TB
  • Operační systém: Android
  • Dual SIM: Nano-SIM + eSIM (SIM 1 + eSIM / Dual eSIM)
  • Foťáky:
    • zadní: 200,0 Mpx (hlavní, f/1.7, AF, OIS, blesk, UHD 8K video @30fps)
      • 50,0 Mpx (f/1.9)
      • 10,0 Mpx (f/2.4, 3× optický zoom, 2× zoom v optické kvalitě, až 30× digitální zoom)
    • přední: 10,0 Mpx (f/2.2)
    • vnější fotoaparát: 10,0 Mpx (f/2.2)
  • snímač otisků prstů
  • stereo
  • Konektivita: 5G (Sub6 FDD/TDD/SDL), 4G LTE (FDD/TDD), 3G WCDMA, 2G GSM, Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2,4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM, Wi-Fi Direct), Bluetooth v6.0, GPS (Glonass, Beidou, Galileo, QZSS), NFC, UWB (Ultra-Wideband), USB-C (USB 3.2 Gen 1)
  • rozměry a hmotnost: 158,4 x 143,2 x 4,1 mm (po složení: 158,4 x 72,8 x 8,9 mm), 215 gramů
  • baterie a nabíjení: 5000 mAh, 10–45 W nabíjení

Samsung Galaxy Z Fold8

Kde ale Samsung může zazářit, je u nového formátu s modelem Samsung Galaxy Z Fold8. Dá se říci, že se jedná o středně velkou skládačku, ale na druhou stranu nemá takovou fotografickou výbavu jako model Ultra. Velikostně ale může imponovat mnoha zákazníkům.

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Specifikace Samsung Galaxy Z Fold8

  • displej:
    • hlavní 7,6″, Dynamic AMOLED 2X, 1848 x 2448 (QXGA+), 120 Hz, 16 milionů barev
    • vedlejší displej 5,5″, Dynamic AMOLED 2X, 1972 x 1248 (WUXGA+), 16M barev
  • procesor: osmijádrový procesor, 4,74 GHz, 3,6 GHz
  • RAM: 12 GB
  • úložiště: 256/512 GB / 1 TB (dostupné úložiště 218,6 GB u 256GB verze)
  • Operační systém: Android
  • Dual SIM: Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM, SIM 1 + eSIM / Dual eSIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50,0 Mpx (hlavní, f/1,8, automatické ostření, OIS, 2× zoom v optické kvalitě prostřednictvím senzoru Adaptive Pixel, až 10× digitální zoom, blesk, nahrávání videa UHD 8K @30fps, zpomalené záběry 240 fps @FHD, 120 fps @FHD, 120 fps @UHD)
      • 50,0 Mpx (f/1,9, automatické ostření, OIS)
    • přední: 10,0 Mpx (f/2,2)
    • vnější: 10,0 Mpx (f/2,2)
  • snímač otisků prstů
  • Audio: stereo
  • Konektivita: 5G (Sub6 FDD/TDD/SDL: N1, N2, N3, N5, N7, N8, N12, N20, N25, N26, N28, N66, N38, N40, N41, N77, N78, N75), 4G LTE (FDD/TDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B66, B38, B39, B40, B41), 3G UMTS, 2G GSM, Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM), Wi-Fi Direct, Bluetooth v6.0, NFC, UWB (Ultra-Wideband), GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, USB-C (USB 3.2 Gen 1)
  • rozměry a hmotnost: 123,9 x 161,4 x 4,5 mm (po složení 123,9 x 81,9 x 9,7 mm), 201 gramů
  • baterie a nabíjení: 4800 mAh, vyžadovaný výkon nabíjení 10–45 W

Samsung Galaxy Z Flip8

Samozřejmě jsme se dočkali i menšího Samsung Galaxy Z Flip8, a to letos v jedné verzi. Ohebné véčko tak nabízí kompaktnost a současně i možnost mít velký mobil.

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Specifikace Samsung Galaxy Z Flip8

  • displej:
    • hlavní 6,9 palců, Dynamic AMOLED 2X, 2520 × 1080 (FHD+), 120 Hz, 16 mil. barev;
    • vedlejší 4,1 palců, Super AMOLED, 1048 × 948, 16 mil. barev
  • procesor: desetijádrový (3,8 GHz, 3,26 GHz, 2,76 GHz)
  • RAM: 12 GB
  • úložiště: 256/512 GB (dostupné 219,5 GB)
  • Operační systém: Android
  • Dual SIM: Nano-SIM + eSIM / Dual eSIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50,0 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS, automatické ostření, 2× zoom v optické kvalitě, až 10× digitální zoom)
      • 12,0 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2)
    • přední: 10,0 Mpx (f/2.2)
  • snímač otisků prstů
  • stereo
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM), Bluetooth v5.4, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, NFC, USB-C (USB 3.2 Gen 1)
  • rozměry a hmotnost: 166,9 x 75,4 x 6,1 mm (po složení 85,7 x 75,4 x 13,1 mm), 180 gramů
  • baterie a nabíjení: 4300 mAh (jmenovitá 4174 mAh), 10–25 W rychlé nabíjení

ZTE Nubia Air Pro

Na český trh zavítala i nedávná novinka Nubia Air Pro, která navazuje na předchozí model. Ačkoliv došlo na vylepšení výbavy, tak tenkost zůstává pod hranicí šesti milimetrů.

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Specifikace ZTE Nubia Air Pro

  • displej: 6,77 palců, AMOLED, 144 Hz, rozlišení 1224 x 2720 pixelů, 3840 Hz PWM stmívání, 10 bitů (1,07 miliardy barev), DC Dimming, HDR, jas až 4500 nitů
  • procesor: MediaTek Dimensity 7100 (6 nm), 8 jader (Octa-core) s taktem 2,4 GHz, GPU Mali-G610 MC2
  • RAM: 8 GB LPDDR5X
  • úložiště: 256/512 GB UFS 2,2
  • Operační systém: Android 16
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 108 Mpx (hlavní, širokoúhlý, PDAF)
      • 2 Mpx (makro objektiv)
    • přední: 32 Mpx
  • IP68 + IP69K
  • optická čtečka otisků prstů pod displejem
  • stereo reproduktory s podporou DTS Sound a potlačením hluku
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5 (802,11ac), Bluetooth 5,2, NFC, IrDA, USB-C 2,0
  • rozměry a hmotnost: 164,1 x 76,57 x 5,99 mm, 172 gramů
  • baterie a nabíjení: 5000 mAh (silikon-karbonová baterie), 45W rychlé nabíjení (Power Delivery 3,0), 10W reverzní drátové nabíjení, podpora bypass charging (nabíjení s obejitím baterie)

Vivo V70 Lite

Poslední novinkou na českém trhu je Vivo V70 Lite, tedy mobil střední třídy s větší kapacitou baterie a slušnou výbavou.

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Specifikace Vivo V70 Lite

  • displej: 6,77 palců, AMOLED Q10 Plus, až 120 Hz, rozlišení 2392 × 1080 px (387 PPI), jas až 3000 nitů
  • procesor: MediaTek Dimensity 7400 Turbo (4 nm, 8 jader, 4 × 2,5 GHz + 4 × 2,0 GHz)
  • RAM: 8/12 GB LPDDR4X
  • úložiště: 256 GB UFS 3.1
  • Operační systém: Android 16, OriginOS 6
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (5G + 5G Dual Standby)
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony, AF, f/1,79, FOV 79°, 5P čočka, zadní blesk a přisvětlení s duální teplotou barev)
      • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, FOV 120°, 5P čočka)
    • přední: 32 Mpx (HD Selfie, f/2,45, FOV 72°, 5P čočka)
  • IP65
  • stereo
  • optická čtečka otisků prstů v displeji
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS (BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS), NFC, USB-C (USB 2,0, OTG)
  • rozměry a hmotnost: 163,77 × 76,28 × 7,59 mm, 194 gramů, plastový kompozitní materiál zad
  • baterie a nabíjení: 6500 mAh (Li-ion), 90W rychlé nabíjení
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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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