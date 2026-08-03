Apple AirPods 4 za jedinou korunu i výhodné balíčky pro školáky. Vodafone spouští novou kampaň Back to School KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 3. 8. 2026#Mobilní operátoři
Apple AirPods 4 za jedinou korunu i výhodné balíčky pro školáky. Vodafone spouští novou kampaň Back to School

Vodafone rozjíždí tradiční kampaň Back to School ve velkém stylu. Hlavním tahákem pro mladé a studenty jsou populární sluchátka Apple AirPods 4 za jedinou korunu k vybraným tarifům. Vedle toho ale Vodafone myslí i na mladší děti a jejich rodiče, kterým nabízí chytré řešení v podobě praktických balíčků. V nich najdou cenově dostupný telefon s extra slevou, dětský tarif i doplňky v podobě ochranného skla a pouzdra za 1 Kč. Vše na jednom místě a bez starostí.

Apple AirPods 4 za symbolickou korunu lze získat k neomezeným tarifům z řady Extra, například k neomezenému #jetovtobě BezLimitu M Extra za 657 Kč měsíčně. Vodafone touto nabídkou cílí hlavně na středoškoláky a vysokoškoláky, kteří s novým školním rokem hledají výhodný tarif, ale místo nového telefonu raději sáhnou po oblíbených sluchátkách od Applu. Studenti a studentky s platným průkazem ISIC mohou navíc k jakémukoliv tarifu #jetovtobě získat chytrý lokátor za 1 Kč a mít tak své věci pod kontrolou doma, ve škole i na cestách.

Chytrý start do nového školního roku

Vedle nabídky pro mladé a studenty s AirPods 4 za jedinou korunu připravil Vodafone také speciální balíček pro školáky a jejich rodiče. Ti mohou pořídit chytrý telefon již od 1 477 Kč v kombinaci s tarifem sLimitem S Extra za cenu 444 Kč měsíčně, který zahrnuje neomezené volání a SMS, 7 GB dat, a pětkrát měsíčně také neomezená data na 24 hodin. Součástí nabídky je také ochranné sklo za 1 Kč a ochranné pouzdro za 1 Kč k novému chytrému telefonu, vše na jednom místě a bez starostí. Rodiče mohou pro školáky vybírat z několika chytrých telefonů se zvýhodněním až 1 500 Kč. V nabídce najdou modely Xiaomi Redmi 15C, Motorola Moto G35 5G a Samsung Galaxy A17 5G.

„Moderní technologie dnes neodmyslitelně patří k úspěšnému studiu i bezpečnému kontaktu s rodinou. Začátek školního roku je proto ideálním momentem, kdy rodičům i studentům nabídnout řešení bez kompromisů. Letos jsme vsadili na kombinaci technologií, které mladá generace miluje, a tarifů, které zbytečně nezatíží rodinný rozpočet. Ať už si školáci odnesou Apple AirPods 4 za jedinou korunu, nebo kompletní balíček s tarifem, chytrým telefonem a ochranným příslušenstvím, naším cílem je, aby do nového školního roku vykročili s lehkostí a bez zbytečných starostí,“ uvádí Jan Schmiedhammer, marketingový ředitel mobilních služeb Vodafonu.

Nabídka zahrnuje i ochranu zařízení. Zájemci tak získají možnost výměny prasklého displeje během prvních tří měsíců od nákupu zařízení u Vodafonu. Díky tomu mohou rodiče vyřešit první telefon pro své děti včetně ochrany zařízení a mobilních služeb v rámci jedné ucelené nabídky. V kombinaci s GIGA Kombem, kam lze zakomponovat například mobilní tarif rodiče, pevný internet či Vodafone TV+, lze navíc získat dodatečné cenové zvýhodnění na celkovou měsíční platbu. Kampaň Back to School odstartuje již 3. srpna a bude dostupná online i na prodejnách Vodafonu do konce října.

Než nasdílíte první školní den

Začátek školního roku bývá plný okamžiků, o které se rodiče rádi podělí s rodinou, přáteli nebo sledujícími na sociálních sítích. První školní den, nové kroužky nebo další důležité milníky dětí ale mohou kromě radosti přinášet i otázky, zda zveřejněné fotografie neobsahují citlivé informace nebo obsah, který by mohl být pro dítě v budoucnu nepříjemný. Právě s tím pomáhá bezplatný nástroj RODIcheck od Nadace Vodafone. Rodič do něj nahraje fotografie, které zvažuje sdílet, a aplikace upozorní na potenciální rizika a vysvětlí, proč by některý obsah mohl být problematický. Cílem není rodiče od sdílení odrazovat, ale nabídnout jim jednoduchého pomocníka pro zodpovědnější rozhodování v online prostředí.

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Uživatelská fotografie

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

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