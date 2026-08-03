Honor 600 Smart 5G míří na český trh: Obří baterie a základní výbava [aktualizováno]

Zdroj: Honor
Aktualizováno 3. 8.
Museli jsme si nějakou dobu počkat, ale konečně je novinka Honor 600 Smart 5G dostupná na českém trhu. K dispozici je ve stříbrné a černé barvě. Cena je nastavena na 6 997 Kč.
Specifikace Honor 600 Smart 5G
- displej: 6,872 palců, TFT LCD, 16,7 milionu barev, 85% NTSC, rozlišení 1592 x 720, jas 860 nitů (typicky) / 1020 nitů (HBM), Oční komfort / Dynamické ztlumení
- procesor: Qualcomm Snapdragon 4 Gen4 (osmijádrový: 2x A78 @2,3 GHz + 6x A55 @1,95 GHz), Adreno 613 GPU
- RAM: 4 GB
- úložiště: 128 GB
- Operační systém: MagicOS 10 (založeno na Androidu 16)
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, 8x digitální zoom, LED blesk, rozlišení snímku 8160 x 6120, video 1080p / 1920×1080, režimy: Portrét, Časosběr, Noc, Video, Zpomalený záběr, Vysoké rozlišení, Panoráma, PRO, Foto)
- pomocný objektiv (f/3,0)
- přední: 5 Mpx (clona f/2,2, video 1080p @ 30 fps, rozlišení snímku 2592 x 1944, identifikace obličeje, režimy: Portrét, foto, video)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, 8x digitální zoom, LED blesk, rozlišení snímku 8160 x 6120, video 1080p / 1920×1080, režimy: Portrét, Časosběr, Noc, Video, Zpomalený záběr, Vysoké rozlišení, Panoráma, PRO, Foto)
- IP64
- senzor otisků prstů
- stereo (HONOR Sound 7.3)
- Konektivita: 5G (NR), 4G LTE (FDD/TDD), WCDMA, GSM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz, WLAN Hotspot, přímé připojení WLAN), Bluetooth 5.1 (BLE, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD), GPS (L1), BeiDou (B1I+B1C), GLONASS (G1), Galileo (E1), A-GNSS, NFC, USB-C (USB 2,0, OTG 0,5 A / 5 V), sluchátkový konektor Type-C
- rozměry a hmotnost: 168,3 x 78,54 x 8,30 mm, 216,5 gramů
- baterie a nabíjení: 7700 mAh (typická), Lithium-iontová polymerová baterie, 45W rychlé nabíjení (HONOR SuperCharge 45W)
Původní článek 19. 6.
Nabídku telefonů v základní třídě rozšiřuje čínská firma Honor o model 600 Smart 5G. Ten má nakročen na první trhy v Evropě a český trh by mohl následovat v nejbližším období. Zařízení nabídne velký displej, spíše průměrný hardware či nadstandardní baterii s rychlým nabíjením. Navíc výrobce po vnější stránce nepřipravil nic zajímavého.
Pro nenáročné
Přírůstek má lákat na 6,87palcový AMOLED displej s HD+ rozlišením a obyčejnou 5MPx selfie kamerku umístěnou v proděraveném otvoru uprostřed. Do nitra si cestu našel osmijádrový procesor Snapdragon 4 Gen 4 od Qualcommu. Zatímco 128GB interní úložiště nelze dál rozšířit, tak ze 4GB operační paměti RAM díky funkci RAM Turbo můžete udělat až 12 GB.
V zadní části se především ukáže hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu s přisvětlovací LED diodou. U bateriového článku o velikosti 7 700 mAh naleznete technologii rychlého 45W nabíjení. Uživatelským prostředím doprovází operační systém Android 16 v rámci platformy MagicOS 10.0.
Ze zbytku výbavy lze ještě zmínit certifikaci odolnosti IP64, stereo reproduktory s režimem zesílení o 400 % nebo speciální tlačítko vyhrazené pro umělou inteligenci. Nakonec v obchodech budou dvě barevné verze (černá, stříbrná) a za prodejní cenu 219 euro (tj. cca 5 304 Kč) v případě mobilního trhu ve Francii.
Zdroje: honor.com, gsmarena.com, gizmochina.com
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