OPPO Reno16, herní Nubia a vlajkový HONOR: Novinky v obchodech #29

• 13. 7. 2026#Android #Smartphony
OPPO Reno16, herní Nubia a vlajkový HONOR: Novinky v obchodech #29

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

OPPO Reno16 Pro 5G

Model Oppo Reno16 Pro (recenze) se postupně dostává do všech obchodů a za danou cenu se nabízí kompaktnější zařízení s dobrou výbavou, byť konkurence je cenově agresivnější.

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OPPO Reno16 Pro 5G

  • displej: 6,32 palců, AMOLED, 144 Hz (režimy 60/90/120/144 Hz pro vybrané herní scénáře), FHD+ 2640 x 1216 pixelů, jas až 3600 nitů (špičkový) / 1800 nitů (HBM) / 600 nitů (typický), ochranné sklo Crystal Guard
  • procesor: MediaTek Dimensity 8550 Super (4 nm), Mali-G720 MC8 GPU, 8jádrový CPU (1x 3,4 GHz Cortex-A725 + 3x 3,2 GHz Cortex-A725 + 4x 2,2 GHz Cortex-A725)
  • RAM: 12/16 GB LPDDR5X
  • úložiště: 256/512 GB UFS 3.1
  • Operační systém: Android 16, ColorOS 16 (5 hlavních aktualizací systému a 6 let bezpečnostních záplat)
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (případně s eSIM, maximálně 2 aktivní služby současně)
  • Foťáky:
    • zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,8, FOV 84°, 6P objektiv, AF, 2-osá OIS optická stabilizace, periskop)
      • 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,0, FOV 116°, 6P objektiv, AF)
      • 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, f/2,8, FOV 30°, 4P objektiv, AF, 2-osá OIS, 3,5x optický zoom, digitální zoom až 120x)
    • přední: 50 Mpx (f/2,0, FOV 100°, 5P objektiv, AF, podporuje retuš, Screen Fill Light, HI-RES, POP)
  • IP66 + IP68 + IP69K
  • optická čtečka otisků prstů pod displejem
  • stereo reproduktory
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band), Bluetooth 5.4 (A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5), GPS (Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS), A-GNSS, WLAN a celulární určování polohy, NFC, USB-C (USB 2.0, OTG), infraport
  • rozměry a hmotnost:
    • Pop White: 151,21 x 72,42 x 8,36 mm, cca 188 gramů
    • Starlight Black: 151,21 x 72,42 x 8,20 mm, cca 185 gramů
  • baterie a nabíjení: 6000 mAh + 80W

OPPO Reno16 5G

K dispozici je i levnější OPPO Reno16 5G, jenže i s nižší cenou jde v ruku v ruce nižší výbava. I tak může zaujmout fotografickou výbavou a odolností. Plusem je větší kapacita baterie.

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Specifikace OPPO Reno16 5G

  • displej: 6,32 palců, AMOLED, 120 Hz, rozlišení 2640 x 1216 pixelů (FHD+), jas až 3600 nitů (špičkový) / 1800 nitů (HBM) / 600 nitů (typický), ochranné sklo Crystal Guard
  • procesor: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) (Qualcomm SM7750-AB), Adreno 722 GPU, 8jádrový CPU (1x 2,8 GHz Cortex-720 + 3x 2,4 GHz Cortex-720 + 4x 1,84 GHz Cortex-520)
  • RAM: 8/12 GB LPDDR5
  • úložiště: 256/512 GB UFS 3.1
  • Operační systém: Android 16, ColorOS 16 (5 hlavních aktualizací systému a 6 let bezpečnostních záplat)
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (případně s eSIM u specifických regionálních verzí, maximálně 2 aktivní služby současně)
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, 26 mm, PDAF, optická stabilizace OIS, Live Photo, velikost snímače 1/1,95″, velikost pixelu 0,8 µm)
      • 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,0, 16 mm, 116° úhel záběru, AF, velikost snímače 1/2,88″, velikost pixelu 0,61 µm)
      • 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, f/2,8, 80 mm, PDAF, OIS, 3,5x optický zoom, až 120x digitální zoom, velikost snímače 1/2,75″, velikost pixelu 0,64 µm)
    • přední: 50 Mpx (f/2,0, 18 mm, 100° ultraširokoúhlý, AF, velikost snímače 1/2,75″, velikost pixelu 0,64 µm)
  • IP66 + IP68 + IP69K
  • optická čtečka otisků prstů pod displejem
  • stereo reproduktory
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band), Bluetooth 5.4 (A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5), GPS (Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS), A-GNSS, WLAN a celulární určování polohy, NFC, USB-C (USB 2.0, OTG), infraport
  • rozměry a hmotnost:
    • Pop White: 151,21 x 72,42 x 8,36 mm, cca 188 gramů;
    • Purple Black / Twilight Violet: 151,21 x 72,42 x 8,22 mm, cca 177 gramů
  • baterie a nabíjení: 6000 mAh (Si/C) + 80W

Nubia Neo 5 GT

Nově dostupná novinka Nubia Neo 5 GT rozhodně nepatří mezi běžné mobily. Do mobilu bylo integrováno aktivní chlazení, je tady větráček. I tak splňuje aspoň základní odolnost vůči stříkající vodě. Bonusem je, že foťáky nevystupují z těla. Záda jsou plochá.

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Specifikace Nubia Neo 5 GT

  • displej: 6,8 palců, AMOLED, 144 Hz, 1,5K rozlišení (1224 x 2720 pixelů), jas až 4500 nitů, herní displej (Gaming Display), ochrana zraku (Eye Care)
  • procesor: MediaTek Dimensity 7400 (4 nm), 8 jader (Octa-core) s taktem 2,6 GHz, GPU Mali-G615 MC2
  • RAM: 8/12 GB (+12 GB virtuální RAM)
  • úložiště: 256/512 GB
  • Operační systém: MyOS 16 (založený na Androidu 16)
  • Dual SIM: Nano SIM + eSIM / Nano SIM + Nano SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, AF)
      • 2 Mpx (sekundární pomocný snímač)
    • přední: 16 Mpx (FF)
  • IP64
  • optická čtečka otisků prstů pod displejem
  • stereo reproduktory s podporou DTS:X Ultra
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 (802,11 a/b/g/n/ac/6), Bluetooth 6.0, NFC, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 163,60 x 75,80 x 8,40 mm, 200 gramů
  • baterie a nabíjení: 6210 mAh (dual-cell), 80W rychlé drátové nabíjení, podpora bypass charging

HONOR Magic V6 5G

Honor Magic V6 (recenze) patří mezi inovativní mobily, zejména z pohledu velikosti baterie. Ta patří mezi ty největší v dané kategorii. Po všech ohledech se jedná o top model a konkurence to nebude mít jednoduché.

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Specifikace HONOR Magic V6

  • displeje:
    • vnitřní: 7,95 palců, skládací OLED, rozlišení 2352 x 2172 pixelů, špičkový HDR jas 5000 nitů (globální špičkový jas 1300 nitů),
    • vnější: 6,52 palců, OLED, rozlišení 2420 x 1080 pixelů, špičkový HDR jas 6000 nitů (globální špičkový jas 2000 nitů)
  • procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5(osmijádrový, frekvence 2×Prime 4,6 GHz + 6×Performance 3,62 GHz), Adreno 840 GPU
  • RAM: 16 GB
  • úložiště: 512 GB
  • operační systém: MagicOS 10 (založeno na Androidu 16)
  • dual SIM: SIM1+SIM2/SIM1+eSIM/eSIM1+eSIM2
  • foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní širokoúhlý, f/1,6, stabilizace OIS)
      • 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2)
      • 64 Mpx (teleobjektiv, f/2,5, OIS)
    • přední: 20 Mpx (širokoúhlý, f/2,2, vnitřní obrazovka) + 20 Mpx (širokoúhlý, f/2,2, vnější obrazovka)
  • IP68 + IP69
  • snímač otisků prstů
  • stereo
  • Konektivita: 5G (NR), 4G LTE (TDD/FDD), 3G (WCDMA), 2G (GSM), Vylepšený RF čip HONOR C1+, WLAN protokoly: 802,11 a/b/g/n/ac/ax/be (2×2 MIMO, frekvence 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 7 vyžaduje kompatibilní router), Bluetooth 6.0 (Low Energy, LE Audio, Auracast, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LC3, LHDC5.0/4.0/3.0, ASHA, LE Audio naslouchadla), infračervené dálkové ovládání, OTG (max. výstupní proud 1,5 A / 5 V při reverzním napájení), USB-C (zařízení podporuje DP1.2 a USB 3.2 GEN1, dodávaný datový kabel podporuje USB 2.0),
  • GPS (dvoupásmové L1+L5), GLONASS (G1), BeiDou (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (dvoupásmové L1+L5), NavIC (L1+L5), A-GNSS, určování polohy mobilní sítí a Wi-Fi, NFC (čtení/zápis, emulace karty SIM1/HCE)
  • rozměry a hmotnost:
    • výška: 156,7 mm, šířka: složený: 74,5 mm / rozložený: 145,6 mm, profil: složený: 9,0 mm / rozložený: 4,1 mm, hmotnost: cca 224 gramů
  • baterie a nabíjení: kapacita 6660 mAh, rychlé kabelové nabíjení 80W HONOR SuperCharge (podporuje až 20V/4A, maximální výkon s originální nabíječkou), bezdrátové nabíjení 66W bezdrátové nabíjení HONOR SuperCharge (bezdrátová nabíječka se prodává samostatně)
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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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