OPPO Reno16, herní Nubia a vlajkový HONOR: Novinky v obchodech #29

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Samsung Galaxy A27 a odolné novinky od Doogee: Novinky v obchodech #27
- Liu Jo, Giewont a KiDS Licensing: Novinky v obchodech #27
- OPPO, Samsung a Nubia v prodeji: Novinky v obchodech #28
- Hodinky od Vivo, Amazfit i Hoco: Novinky v obchodech #28
OPPO Reno16 Pro 5G
Model Oppo Reno16 Pro (recenze) se postupně dostává do všech obchodů a za danou cenu se nabízí kompaktnější zařízení s dobrou výbavou, byť konkurence je cenově agresivnější.HEUREKAOPPO Reno16 Pro 5G...Cena od 18 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAOPPO Reno16 Pro 5G...Cena od 18 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
OPPO Reno16 Pro 5G
- displej: 6,32 palců, AMOLED, 144 Hz (režimy 60/90/120/144 Hz pro vybrané herní scénáře), FHD+ 2640 x 1216 pixelů, jas až 3600 nitů (špičkový) / 1800 nitů (HBM) / 600 nitů (typický), ochranné sklo Crystal Guard
- procesor: MediaTek Dimensity 8550 Super (4 nm), Mali-G720 MC8 GPU, 8jádrový CPU (1x 3,4 GHz Cortex-A725 + 3x 3,2 GHz Cortex-A725 + 4x 2,2 GHz Cortex-A725)
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB UFS 3.1
- Operační systém: Android 16, ColorOS 16 (5 hlavních aktualizací systému a 6 let bezpečnostních záplat)
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (případně s eSIM, maximálně 2 aktivní služby současně)
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,8, FOV 84°, 6P objektiv, AF, 2-osá OIS optická stabilizace, periskop)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,0, FOV 116°, 6P objektiv, AF)
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, f/2,8, FOV 30°, 4P objektiv, AF, 2-osá OIS, 3,5x optický zoom, digitální zoom až 120x)
- přední: 50 Mpx (f/2,0, FOV 100°, 5P objektiv, AF, podporuje retuš, Screen Fill Light, HI-RES, POP)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,8, FOV 84°, 6P objektiv, AF, 2-osá OIS optická stabilizace, periskop)
- IP66 + IP68 + IP69K
- optická čtečka otisků prstů pod displejem
- stereo reproduktory
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band), Bluetooth 5.4 (A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5), GPS (Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS), A-GNSS, WLAN a celulární určování polohy, NFC, USB-C (USB 2.0, OTG), infraport
- rozměry a hmotnost:
- Pop White: 151,21 x 72,42 x 8,36 mm, cca 188 gramů
- Starlight Black: 151,21 x 72,42 x 8,20 mm, cca 185 gramů
- baterie a nabíjení: 6000 mAh + 80W
OPPO Reno16 5G
K dispozici je i levnější OPPO Reno16 5G, jenže i s nižší cenou jde v ruku v ruce nižší výbava. I tak může zaujmout fotografickou výbavou a odolností. Plusem je větší kapacita baterie.HEUREKAOPPO Reno16 5G 8GB/512GB...Cena od 14 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace OPPO Reno16 5G
- displej: 6,32 palců, AMOLED, 120 Hz, rozlišení 2640 x 1216 pixelů (FHD+), jas až 3600 nitů (špičkový) / 1800 nitů (HBM) / 600 nitů (typický), ochranné sklo Crystal Guard
- procesor: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) (Qualcomm SM7750-AB), Adreno 722 GPU, 8jádrový CPU (1x 2,8 GHz Cortex-720 + 3x 2,4 GHz Cortex-720 + 4x 1,84 GHz Cortex-520)
- RAM: 8/12 GB LPDDR5
- úložiště: 256/512 GB UFS 3.1
- Operační systém: Android 16, ColorOS 16 (5 hlavních aktualizací systému a 6 let bezpečnostních záplat)
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (případně s eSIM u specifických regionálních verzí, maximálně 2 aktivní služby současně)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, 26 mm, PDAF, optická stabilizace OIS, Live Photo, velikost snímače 1/1,95″, velikost pixelu 0,8 µm)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,0, 16 mm, 116° úhel záběru, AF, velikost snímače 1/2,88″, velikost pixelu 0,61 µm)
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, f/2,8, 80 mm, PDAF, OIS, 3,5x optický zoom, až 120x digitální zoom, velikost snímače 1/2,75″, velikost pixelu 0,64 µm)
- přední: 50 Mpx (f/2,0, 18 mm, 100° ultraširokoúhlý, AF, velikost snímače 1/2,75″, velikost pixelu 0,64 µm)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, 26 mm, PDAF, optická stabilizace OIS, Live Photo, velikost snímače 1/1,95″, velikost pixelu 0,8 µm)
- IP66 + IP68 + IP69K
- optická čtečka otisků prstů pod displejem
- stereo reproduktory
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band), Bluetooth 5.4 (A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5), GPS (Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS), A-GNSS, WLAN a celulární určování polohy, NFC, USB-C (USB 2.0, OTG), infraport
- rozměry a hmotnost:
- Pop White: 151,21 x 72,42 x 8,36 mm, cca 188 gramů;
- Purple Black / Twilight Violet: 151,21 x 72,42 x 8,22 mm, cca 177 gramů
- baterie a nabíjení: 6000 mAh (Si/C) + 80W
Nubia Neo 5 GT
Nově dostupná novinka Nubia Neo 5 GT rozhodně nepatří mezi běžné mobily. Do mobilu bylo integrováno aktivní chlazení, je tady větráček. I tak splňuje aspoň základní odolnost vůči stříkající vodě. Bonusem je, že foťáky nevystupují z těla. Záda jsou plochá.HEUREKAZTE Nubia Neo 5 GT 5G...Cena od 10 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Nubia Neo 5 GT
- displej: 6,8 palců, AMOLED, 144 Hz, 1,5K rozlišení (1224 x 2720 pixelů), jas až 4500 nitů, herní displej (Gaming Display), ochrana zraku (Eye Care)
- procesor: MediaTek Dimensity 7400 (4 nm), 8 jader (Octa-core) s taktem 2,6 GHz, GPU Mali-G615 MC2
- RAM: 8/12 GB (+12 GB virtuální RAM)
- úložiště: 256/512 GB
- Operační systém: MyOS 16 (založený na Androidu 16)
- Dual SIM: Nano SIM + eSIM / Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, AF)
- 2 Mpx (sekundární pomocný snímač)
- přední: 16 Mpx (FF)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, AF)
- IP64
- optická čtečka otisků prstů pod displejem
- stereo reproduktory s podporou DTS:X Ultra
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 (802,11 a/b/g/n/ac/6), Bluetooth 6.0, NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 163,60 x 75,80 x 8,40 mm, 200 gramů
- baterie a nabíjení: 6210 mAh (dual-cell), 80W rychlé drátové nabíjení, podpora bypass charging
HONOR Magic V6 5G
Honor Magic V6 (recenze) patří mezi inovativní mobily, zejména z pohledu velikosti baterie. Ta patří mezi ty největší v dané kategorii. Po všech ohledech se jedná o top model a konkurence to nebude mít jednoduché.HEUREKAHONOR Magic V6 5G...Cena od 45 628 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace HONOR Magic V6
- displeje:
- vnitřní: 7,95 palců, skládací OLED, rozlišení 2352 x 2172 pixelů, špičkový HDR jas 5000 nitů (globální špičkový jas 1300 nitů),
- vnější: 6,52 palců, OLED, rozlišení 2420 x 1080 pixelů, špičkový HDR jas 6000 nitů (globální špičkový jas 2000 nitů)
- procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5(osmijádrový, frekvence 2×Prime 4,6 GHz + 6×Performance 3,62 GHz), Adreno 840 GPU
- RAM: 16 GB
- úložiště: 512 GB
- operační systém: MagicOS 10 (založeno na Androidu 16)
- dual SIM: SIM1+SIM2/SIM1+eSIM/eSIM1+eSIM2
- foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní širokoúhlý, f/1,6, stabilizace OIS)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2)
- 64 Mpx (teleobjektiv, f/2,5, OIS)
- přední: 20 Mpx (širokoúhlý, f/2,2, vnitřní obrazovka) + 20 Mpx (širokoúhlý, f/2,2, vnější obrazovka)
- zadní: 50 Mpx (hlavní širokoúhlý, f/1,6, stabilizace OIS)
- IP68 + IP69
- snímač otisků prstů
- stereo
- Konektivita: 5G (NR), 4G LTE (TDD/FDD), 3G (WCDMA), 2G (GSM), Vylepšený RF čip HONOR C1+, WLAN protokoly: 802,11 a/b/g/n/ac/ax/be (2×2 MIMO, frekvence 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 7 vyžaduje kompatibilní router), Bluetooth 6.0 (Low Energy, LE Audio, Auracast, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LC3, LHDC5.0/4.0/3.0, ASHA, LE Audio naslouchadla), infračervené dálkové ovládání, OTG (max. výstupní proud 1,5 A / 5 V při reverzním napájení), USB-C (zařízení podporuje DP1.2 a USB 3.2 GEN1, dodávaný datový kabel podporuje USB 2.0),
- GPS (dvoupásmové L1+L5), GLONASS (G1), BeiDou (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (dvoupásmové L1+L5), NavIC (L1+L5), A-GNSS, určování polohy mobilní sítí a Wi-Fi, NFC (čtení/zápis, emulace karty SIM1/HCE)
- rozměry a hmotnost:
- výška: 156,7 mm, šířka: složený: 74,5 mm / rozložený: 145,6 mm, profil: složený: 9,0 mm / rozložený: 4,1 mm, hmotnost: cca 224 gramů
- baterie a nabíjení: kapacita 6660 mAh, rychlé kabelové nabíjení 80W HONOR SuperCharge (podporuje až 20V/4A, maximální výkon s originální nabíječkou), bezdrátové nabíjení 66W bezdrátové nabíjení HONOR SuperCharge (bezdrátová nabíječka se prodává samostatně)
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