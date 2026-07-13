Waze se učí od místních: AI přináší chytřejší trasy a speciální režim pro motorkáře

• 13. 7. 2026#Aplikace #iOS
Waze se učí od místních: AI přináší chytřejší trasy a speciální režim pro motorkáře

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google je znám i tím, že umí provozovat dvě služby, které si navzájem konkurují. Dříve nebo později vždy dojde k ukončení jedné z nich, ale je zde jeden případ, kdy si to ani nemůže dovolit, zejména kvůli uživatelské základně. Kromě Google Map totiž nabízí ještě Waze. Ten nyní dostává nejen AI novinky.

I pro motorky

Samotná navigace Waze dostává speciální režim pro motorky, což je celkem příhodné, zejména když nedávno Sygic představil nový mód pro motorkáře. V případě aplikace Waze se berou v potaz vlastnosti motorek, potřebnou kvalitu cesty a podobně, přičemž na pozadí pracuje Gemini a také specializovaná skupina editorů. Aplikace tak nabízí lepší trasy pro motorkáře. Tato novinka je zatím k dispozici v Argentině, Brazílii, Kolumbii, Malajsii, Mexiku, Peru a na Filipínách pro Android a iOS, ale další země budou následovat.

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Zdroj: Google

Není to ale jediný případ využívání AI. Nově bude více pracovat při navrhování tras. V první řadě se budou brát data uživatele, aby byla navržena cesta optimalizovaná na základě jeho cest a také se započítávají vzorce chování a tras v daném městě. Jinak řečeno, budete moci jezdit jako lokální obyvatelstvo, které ostatně zná ty nejlepší cesty.

Další vylepšení se týká samotné hlasové odezvy. Nově můžete zapnout méně upovídaný mód. Stále budete dostávat hlášení, ale budou zkrácena na minimum. Google se podíval i na konverzační hlášení. Nově můžete hlasem zadat upozornění pro aktualizaci mapy. Ale je zde ještě upravené vyhledávání, kam se také dostalo Gemini. Stačí přirozenou řečí říci, co chcete najít a Gemini se postará o zjištění kontextu a navrhnutí výsledků. Tato novinka je k dispozici pro všechny v beta verzi po celém světě.

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Zdroj: Google

Zdroj: Google

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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