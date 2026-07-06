OPPO, Samsung a Nubia v prodeji: Novinky v obchodech #27

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
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- Liu Jo, Giewont a KiDS Licensing: Novinky v obchodech #27
OPPO Reno16 5G
Oppo Reno16 bylo představeno nedávno a již nyní se začíná objevovat v obchodech. Tento kousek má nastavenou cenu trochu výš, ale nabízí se kompletní výbava, celkem i vyvážená.HEUREKAOPPO Reno16 5G 8GB/512GB...Cena od 14 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace OPPO Reno16 5G
- displej: 6,32 palců, AMOLED, 120 Hz, rozlišení 2640 x 1216 pixelů (FHD+), jas až 3600 nitů (špičkový) / 1800 nitů (HBM) / 600 nitů (typický), ochranné sklo Crystal Guard
- procesor: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) (Qualcomm SM7750-AB), Adreno 722 GPU, 8jádrový CPU (1x 2,8 GHz Cortex-720 + 3x 2,4 GHz Cortex-720 + 4x 1,84 GHz Cortex-520)
- RAM: 8/12 GB LPDDR5
- úložiště: 256/512 GB UFS 3.1
- Operační systém: Android 16, ColorOS 16 (5 hlavních aktualizací systému a 6 let bezpečnostních záplat)
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (případně s eSIM u specifických regionálních verzí, maximálně 2 aktivní služby současně)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, 26 mm, PDAF, optická stabilizace OIS, Live Photo, velikost snímače 1/1,95″, velikost pixelu 0,8 µm)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,0, 16 mm, 116° úhel záběru, AF, velikost snímače 1/2,88″, velikost pixelu 0,61 µm)
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, f/2,8, 80 mm, PDAF, OIS, 3,5x optický zoom, až 120x digitální zoom, velikost snímače 1/2,75″, velikost pixelu 0,64 µm)
- přední: 50 Mpx (f/2,0, 18 mm, 100° ultraširokoúhlý, AF, velikost snímače 1/2,75″, velikost pixelu 0,64 µm)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, 26 mm, PDAF, optická stabilizace OIS, Live Photo, velikost snímače 1/1,95″, velikost pixelu 0,8 µm)
- IP66 + IP68 + IP69K
- optická čtečka otisků prstů pod displejem
- stereo reproduktory
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band), Bluetooth 5.4 (A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5), GPS (Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS), A-GNSS, WLAN a celulární určování polohy, NFC, USB-C (USB 2.0, OTG), infraport
- rozměry a hmotnost:
- Pop White: 151,21 x 72,42 x 8,36 mm, cca 188 gramů;
- Purple Black / Twilight Violet: 151,21 x 72,42 x 8,22 mm, cca 177 gramů
- baterie a nabíjení: 6000 mAh (Si/C) + 80W
Samsung Galaxy A27 5G
Samsung Galaxy A27 5G byl uveden za cenu 7 999 Kč, ale již nyní jde najít tento kousek za ještě nižší cenu, dokonce pod hranicí sedmi tisíc. Jde v podstatě o takový základ od Samsungu.HEUREKASamsung Galaxy A27 5G...Cena od 10 049 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Samsung Galaxy A27 5G
- displej: 6,7 palců, Super AMOLED, rozlišení 1080 × 2340 (FHD+), 120 Hz
- procesor: Snapdragon 6 Gen 3, Osmijádrový procesor, rychlost CPU 2,4 GHz, 1,8 GHz
- RAM: 6 GB
- úložiště: 128 GB (dostupné úložiště 104,0 GB), podpora externího úložiště MicroSD (až do 2 TB)
- Operační systém: Android 16 + OneUI 8.5
- SIM: Dual-SIM, velikost SIM: Nano-SIM (4FF), typ SIM slotu: SIM 1 + Hybrid (SIM nebo MicroSD)
- Foťáky:
- zadní: 50,0 Mpx (hlavní, F/1,8)
- 5,0 Mpx (F2,2), ultra širokoúhlý
- 2,0 Mpx (F2,4), makro
- přední: 12,0 Mpx (F2,2, automatické ostření: Ne, optická stabilizace obrazu: Ne, blesk: Ne)
- zadní: 50,0 Mpx (hlavní, F/1,8)
- Snímač otisků prstů
- IP64
- Konektivita: 5G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2,4GHz+5GHz, Bluetooth 5.1; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS; USB-C (USB 2.0)
- rozměry a hmotnost: 162,4 x 78,2 x 7,8 mm, 200 gramů
- baterie a nabíjení: 5000 mAh, vyžadovaný výkon nabíjení: 10 | 25 W
Nubia Flip 2 5G
Nubia Flip 2 byla představena na začátku roku 2025, i tak se začíná nyní objevovat v obchodech. Vzhledem ke své kategorii a konstrukci je cena velmi příznivá.HEUREKANubia Flip 2 5G 8GB/256GB...Cena od 15 599 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Nubia Flip 2
- displej: 6,9 palců, 2790 x 1188 pixelů
- 3 palce, 422 x 682 pixelů
- procesor: Dimensity 7300X
- RAM: 6 GB
- úložiště: 128 GB
- Android 14
- nanoSIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 2 MPx
- přední – 32 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů na boku
- IP42
- 5G, LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.4
- rozměry:
- složený: 76 x 87 x 15,8 mm
- rozložený: 76 x 170 x 7,5 mm
- 191 gramů
- baterie: 4300 mAh
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