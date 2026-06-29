Recenze Oppo Reno16 Pro – prémiový vzhled v kompaktním podání

Zdroj: Dotekomanie.cz
Jeden název, dva různé modely. I tak by se dal popsat Oppo Reno16 Pro, jelikož evropská verze se spíše blíží dříve uvedenému Oppo Reno16 pro Asii. Ale to by bylo jen tak pro upřesnění. Oppo Reno16 Pro, který jsme měli tu možnost testovat, nabízí velmi zajímavou výbavu, jen tedy musím upozornit na určitou chybičku, která se vám nemusí vyplatit při prvním nastavení.
Z bílé i oči přecházejí
Mám rád odvážné mobily, tedy spíše výrobce, kteří se nebojí udělat design trochu zajímavější, a to nemyslím jen použití nějaké atypické barvy. Do rukou se mi na první pohled dostala bílá verze Oppo Reno16 Pro, ale ve skutečnosti je na zadní straně holografický ornament. Jde špatně vyfotit a i při běžném používání není nějak dramaticky vidět, ale pokud jsem se na něj zaměřil a hýbal s mobilem, vytvářel pěkný efekt 3D objektu v podobě grafiky, kterou Oppo používá. Rozhodně to není něco, co bych viděl často, a ani nevím, jestli se něco takového už objevilo na mobilu. Rozhodně je díky tomu design trochu unikátnější.
Oppo Reno16 Pro mohu zařadit mezi kompaktní mobily, tedy aspoň na dnešní dobu, jelikož displej má úhlopříčku 6,32 palců a na výšku má 151,21 mm. Do ruky padne poměrně dobře, ale uměl bych si představit ještě o kousíček menší mobil. Samotná konstrukce je kovová a sklo najdete i na zadní straně. Působí jako top model, ale specifikace ho řadí jasně do vyšší střední třídy.
Rozložení tlačítek je poměrně standardní. Na pravé straně se z vrchu nachází první ovládání hlasitosti a pak je vypínací tlačítko. Stisk je u nich čistý a pěkně kliknou. Je zde ale ještě jedno tlačítko, a to na levé straně, umístěné dost nahoře, což je dobře. To slouží jako poloprogramovatelné, tedy že si můžete zvolit, co se má stát po stisknutí. Kromě AI funkce v mobilu jej můžete nastavit například na spuštění foťáku, zapnutí svítilny a podobně. Nelze zvolit nějakou konkrétní aplikaci.
Pozor na PIN
Na horní straně je jen infraport a spodní strana ukrývá něco, na co si musíte dát pozor. První se ale na spodek podívejte a zkuste říci, který otvor slouží pro vysunutí slotu pro SIM kartu.
Takto zblízka byste řekli, že je to levý otvor, což je pravda, ale dá se splést s tím pravým. Nezkoumal jsem, co v něm je, ale pokud byste do něj narvali pin silou, mohli byste minimálně poškodit odolnost vůči vodě. Toto se trochu nepovedlo. Jediný rozdíl mezi otvory je právě ve tvaru. Pro pin je kulatý, ten druhý je oválný. Umím si představit, že nejeden nový majitel udělá chybu.
Stereo a displej
Mobil bez pořádného displeje a kvalitního sterea nemá u mě moc velkou šanci. Naštěstí Oppo Reno16 Pro nabízí vše, co vyžaduji. Displej nabízí vyšší rozlišení a také značný jas. I v pravé poledne na přímém slunci jsem neměl problém se čtením. Umí to rozpálit a nemusel jsem mžourat. Současně systém dobře pracuje s nastavením jasu, zejména v noci. Nebyl jsem oslněn a úprava nastavení byla plynulá.
Stereo reproduktory jsou velmi dobré. Sice bych mobil nezařadil mezi špičku, ale ani jsem nebyl zklamaný. Produkuje relativně vyvážený zvuk z obou stran, byť při zaposlouchání je znát, že spodní reproduktor je trochu lepší, ale to je cena za to, že se využívá telefonní horní reproduktor.
V displeji se také nachází optická čtečka otisků prstů. Na můj vkus je poměrně nízko, trochu bych ji posunul nahoru. Naštěstí mobil není moc velký, takže jsem nemusel moc lámat palec pro odemknutí. Rozhodně je rychlá a spolehlivá.
Na výkon si stěžovat nebudete
Oppo Reno16 Pro není top model, byť k tomu má blízko. O výkon se zde stará Dimensity 8550 ve variantě SUPER. Pokud bych nevěděl, že je v mobilu tento procesor, ani bych neřekl, že není nejvýkonnější. Samozřejmě zde hraje roli optimalizace systému. Celkový balíček všeho dodává dobrý výkon, bez zaváhání nebo nějakého pomalého chování.
Benchmarky nebudou mít nejvyšší hodnoty, ale jak jsem napsal, vůbec to nevadí. Mobil zvládal jakoukoliv práci, kterou jsem na něm dělal. I při hraní her (běžných) se nepřehříval nebo něco podobného. Konektivita je dostatečná a zachycení pozice je rychlé. Nemohu si stěžovat ani na dosah WiFi.
Specifikace Oppo Reno16 Pro
- displej: 6,32 palců, AMOLED, 144 Hz (režimy 60/90/120/144 Hz pro vybrané herní scénáře), FHD+ 2640 x 1216 pixelů, jas až 3600 nitů (špičkový) / 1800 nitů (HBM) / 600 nitů (typický), ochranné sklo Crystal Guard
- procesor: MediaTek Dimensity 8550 Super (4 nm), Mali-G720 MC8 GPU, 8jádrový CPU (1x 3,4 GHz Cortex-A725 + 3x 3,2 GHz Cortex-A725 + 4x 2,2 GHz Cortex-A725)
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB UFS 3.1
- Operační systém: Android 16, ColorOS 16 (5 hlavních aktualizací systému a 6 let bezpečnostních záplat)
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (případně s eSIM, maximálně 2 aktivní služby současně)
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,8, FOV 84°, 6P objektiv, AF, 2-osá OIS optická stabilizace, periskop)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,0, FOV 116°, 6P objektiv, AF)
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, f/2,8, FOV 30°, 4P objektiv, AF, 2-osá OIS, 3,5x optický zoom, digitální zoom až 120x)
- přední: 50 Mpx (f/2,0, FOV 100°, 5P objektiv, AF, podporuje retuš, Screen Fill Light, HI-RES, POP)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,8, FOV 84°, 6P objektiv, AF, 2-osá OIS optická stabilizace, periskop)
- IP66 + IP68 + IP69K
- optická čtečka otisků prstů pod displejem
- stereo reproduktory
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band), Bluetooth 5.4 (A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5), GPS (Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS), A-GNSS, WLAN a celulární určování polohy, NFC, USB-C (USB 2.0, OTG), infraport
- rozměry a hmotnost:
- Pop White: 151,21 x 72,42 x 8,36 mm, cca 188 gramů
- Starlight Black: 151,21 x 72,42 x 8,20 mm, cca 185 gramů
- baterie a nabíjení: 6000 mAh + 80W
Baterie nová, i dobrá
Je trochu škoda, že Oppo Reno16 Pro nemá stejné kapacity jako asijské varianty, ale i tak se nabízí nadprůměrná hodnota 6000 mAh. Výrobce použil novou technologii založenou na křemíku a uhlíku. V praxi to ale neznamená, že by se nabízela nějak nadstandardní výdrž na jedno nabití. Současně jsem nebyl zklamaný.
Za jeden den jde vybít Oppo Reno16 Pro, ale pokud neholdujete sociálním sítím, nehrajete hry a spíše se chováte střídmě s tím, že je to pro vás pracovní mobil pro všechno, tak s ním uděláte dva dny používání. Navíc 80W nabíjení zvládne doplnit energii velmi rychle.
Systém ColorOS 16
Oppo patří mezi ty výrobce, co vám do systému propašují aplikace, které jsou zbytečné, ale moc velké množství jich není. Vyměnil jsem některé za ty od Googlu, například Telefon. Šlo to bez komplikací, takže za to malé plus. Systém je v základu nastavený celkem dobře, jen tedy notifikační liště je rozdělená a záleží, na jaké straně táhnete prstem dolů. Naštěstí to jde změnit na standardní sjednocenou notifikační lištu, čímž se vyřešila má frustrace.
V systému najdete AI funkce, například pro snímky obrazovek, kde dochází i k analýze, ale to není funkce pro mě. Nemám pro ni využití. Nabízí se ale i nastavení levého tlačítka a možností je celkem dost, jak můžete vidět níže na snímcích obrazovek. Asi některým bude chybět možnost spuštění libovolné aplikace, ale to mi nechybělo. Současně jde tlačítko deaktivovat, což se může hodit.
Mám raději kompletně čistý systém, nebo spíše ve stylu Pixelů. Naštěstí ColorOS nepatří mezi těžké nadstavby a zorientoval jsem se velmi rychle.
Fotografický všeuměl
Oppo Reno16 Pro je sice mobil střední třídy, ale sestava 200+50+50 MPx je nadmíru dostatečná a dobrá. Základní foťák má trochu širší úhel záběru a celkem častěji jsem u něj dával 2násobné přiblížení, ale to je má preference. Zoom je extrémní, tedy v případě maximálního přiblížení, kdy se pracuje s digitálním přiblížením. Cokoliv nad 20násobek hodnotím jako omalovánky a je to zbytečné. Pokud ale budete používat hodnotu třeba 7x, tak výsledky jsou velmi dobré, na můj vkus, pro sociální sítě třeba.
Právě horní tři fotky jsem zachytil z jednoho místa a jen jsem používal zoom. Skutečný fotograf by jim vytkl třeba ztrátu detailů v určitých bodech. Na mobil jde o slušný výsledek. Celkově jsem s celou sestavou spokojený, byť by to chtělo zapracovat na barevném vyvážení mezi jednotlivými snímači, rozdíly nejsou naštěstí nějak dramatické.
Ukázkové fotografie
Závěrečné zhodnocení Oppo Reno16 Pro
Každý mobil si najde svého kupce, tedy většinou. Oppo Reno16 Pro bych doporučil těm, kdo chtějí spíše menší zařízení s plnohodnotnou výbavou, kde jsou všechny specifikace na stejné úrovni, tedy že kvůli jedné lepší specifikaci nedošlo k ochuzení jiné. Tento kousek je dle mého názoru vyvážený.
Ani jedna část mě nezklamala natolik, aby byla zásadním nedostatkem. Možná jen umístění otvoru pro vysunutí slotu na SIM kartu, to je trochu nešťastné, takže je potřeba si na to dát pozor. I z hlediska fotografických schopností se nabízí slušná výbava produkující dobré výsledky.
Pokud tedy hledáte jinou značku v této třídě a chcete zkusit něco nového, mohu Oppo Reno16 Pro doporučit. Co se týče ceny, tak je nastavena na 23 990 Kč, což je tedy dost, ale Oppo je známé svou cenovou strategií. Naštěstí tento kousek je v akci za 18 990 Kč. I tak se jedná o vyšší investici.
Klady:
- kompaktní rozměry a kvalitní kovová konstrukce;
- vysoký jas a skvělá čitelnost displeje na přímém slunci;
- slušná fotografická výbava.
Zápory:
- nešťastné umístění a tvar otvoru pro SIM kartu, hrozí poškození;
- čtečka otisků prstů umístěná příliš nízko;
- vyšší cena.
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