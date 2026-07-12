Recenze Honor Magic V6 – evoluce s obří baterií

Honor Magic V6; zdroj: Dotekománie
Otestovali jsme nový tenký ohebný mobil od Honoru a to Magic V6. Jedná se o skládačku typu fold, a podrobili jsme ji testu nejen v běžných podmínkách ale i při filmovém festivalu v Karlových Varech. Jak tento nový telefon obstál?
Konstrukce
Ladí s červeným kobercem. Tak by se dala charakterizovat námi testovaná červená verze se zlatými prvky. Mně se to celkem líbí, ale spousta lidí v mém okolí to nazvalo jako kýč. Speciálně zadní panel má takovou látkovou texturu, která mi přijde trochu retro.
Pant má zase vzor malých trojúhelníků. Modul fotoaparátu se snaží zaujmout osmiúhelníkovým rámečkem ve kterém je umístěn kruh. Pokud je tato extravagance na vás trochu moc, v prodeji je samozřejmě i černá decentnější verze. Chválím však, že Honor pracuje s méně tradičními materiály a vzory.
Potěšilo mě samotné balení, jelikož obsahuje pěkný kryt v barvě a provedení telefonu. Telefon v tomto pouzdru můžete vidět třeba na fotce níže.
Honor Magic V6 je v podstatě stejně tenký jako konkurence. Porovnal jsem ho přímo s Galaxy Z Fold7 a Motorola Razr Fold a rozdíl nebyl vidět. Honor uvádí, že jeho skládačka je nejtenčí na světě. To platí ale jen pro bílou verzi, která se u nás zatím neprodává. Ve finále je rozdíl ale v zavřeném stavu 0,25 mm ve srovnání s ostatními barvami.
Co mě potěšilo, je vylepšená odolnost. Zatímco již zmíněné skládačky od Motoroly nebo Samsungu mají certifikaci IP48, zde máme rovnou IP68 a IP69. Především ta číslice šest nyní značí, že odolá i nejmenším prachovým částicím. Čtyřka značí odolnost jen pro částice větší než 1 milimetr. Na pláži se tak odolnost IP68 může hodit.
Displej
Jelikož celkově změn oproti předchozí generaci Magic V5 není zase tolik, některé pasáže vezmeme stručněji. Displej to ale není, protože ten za mě dostal jednu super inovaci, a to je lepší antireflexní vrstvu. Ta má odrazivost jen 1,5 procenta a v praxi se blíží nebo vyrovnává displej Galaxy S25 Ultra. Platí to pak pro oba panely, jak pro vnitřní, tak pro vnější. V realitě jsem to porovnal třeba s nedávno testovanou Motorolou Razr Fold (recenze) a rozdíl je vskutku znatelný ve prospěch právě Honoru.
Navýšen byl také maximální jas, a údajně nabízí o 1000 nitů vyšší maximální jas (HDR peak).
Vnitřní panel má pak stejné parametry a velikost, ale předěl v místě ohybu má být nyní o něco mělčí. V realitě je určitě méně vidět než u prvních generací ohebných telefonů ale znatelný pokrok nevidím. Stále je předel vidět a jsem zvědavý, jak to bude vypadat u dalších skládaček letošního roku.
Velkou výhodou je pak též podpora stylusu na obou displejích stejně jako u konkurenční Razr Fold. Oproti němu stylus ale není součástí balení a bohužel stejně jako u předchůdce jsem ho nenašel v prodeji v českých obchodech. Na druhou stranu tu alespoň podpora je, Samsungu třeba chybí úplně.
Mnohokrát jsem pak již testoval ohebné telefony s tímto poměrem stran vnitřního displeje. Osobně mě mrzí, že na sledování video to prostě není ono, kolem širokoúhlého videa máte široké černé pruhy. Během filmového festivalu v Karlových Varech a nejen tam ale přeci jen tento formát oceňuji.
Skvěle se hodí při pěší navigaci po městě. Je to jako otevřít si atlas. Líbí se mi také na prohlížení programu festivalu stejně jako na čtení informací o filmech. A nebo na prohlížení internetu. Přesto jsem se mnohokrát nachytal, že jsem telefon používal jen v zavřeném stavu, jelikož přeci jen taková vertikální videa na sociálních sítích jsou na něj dělaná.
Hardware
Uvnitř nasadil Honor nejnovější a nejvýkonnější čip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Jak už to tak na Honor telefonech bývá, pro maximální výkon je nutné si zapnout režim výkonu, jinak nedostanete maximum. Jinak jsou výsledky zhruba o třetinu nižší v benchmarku Geekbench.
Specifikace HONOR Magic V6
- displej:
- vnitřní: 7,95 palců, skládací OLED, rozlišení 2352 x 2172 pixelů, špičkový HDR jas 5000 nitů (globální špičkový jas 1300 nitů),
- vnější: 6,52 palců, OLED, rozlišení 2420 x 1080 pixelů, špičkový HDR jas 6000 nitů (globální špičkový jas 2000 nitů)
- procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5(osmijádrový, frekvence 2×Prime 4,6 GHz + 6×Performance 3,62 GHz), Adreno 840 GPU
- RAM: 16 GB
- úložiště: 512 GB
- operační systém: MagicOS 10 (založeno na Androidu 16)
- dual SIM: SIM1+SIM2/SIM1+eSIM/eSIM1+eSIM2
- foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní širokoúhlý, f/1,6, stabilizace OIS)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2)
- 64 Mpx (teleobjektiv, f/2,5, OIS)
- přední: 20 Mpx (širokoúhlý, f/2,2, vnitřní obrazovka) + 20 Mpx (širokoúhlý, f/2,2, vnější obrazovka)
- zadní: 50 Mpx (hlavní širokoúhlý, f/1,6, stabilizace OIS)
- IP68 + IP69
- snímač otisků prstů
- stereo
- Konektivita: 5G (NR), 4G LTE (TDD/FDD), 3G (WCDMA), 2G (GSM), Vylepšený RF čip HONOR C1+, WLAN protokoly: 802,11 a/b/g/n/ac/ax/be (2×2 MIMO, frekvence 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 7 vyžaduje kompatibilní router), Bluetooth 6.0 (Low Energy, LE Audio, Auracast, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LC3, LHDC5.0/4.0/3.0, ASHA, LE Audio naslouchadla), infračervené dálkové ovládání, OTG (max. výstupní proud 1,5 A / 5 V při reverzním napájení), USB-C (zařízení podporuje DP1.2 a USB 3.2 GEN1, dodávaný datový kabel podporuje USB 2.0),
- GPS (dvoupásmové L1+L5), GLONASS (G1), BeiDou (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (dvoupásmové L1+L5), NavIC (L1+L5), A-GNSS, určování polohy mobilní sítí a Wi-Fi, NFC (čtení/zápis, emulace karty SIM1/HCE)
- rozměry a hmotnost:
- výška: 156,7 mm, šířka: složený: 74,5 mm / rozložený: 145,6 mm, profil: složený: 9,0 mm / rozložený: 4,1 mm, hmotnost: cca 224 gramů
- baterie a nabíjení: kapacita 6660 mAh, rychlé kabelové nabíjení 80W HONOR SuperCharge (podporuje až 20V/4A, maximální výkon s originální nabíječkou), bezdrátové nabíjení 66W bezdrátové nabíjení HONOR SuperCharge (bezdrátová nabíječka se prodává samostatně)
Baterie
Honor se toho nebojí a novinka nabízí rovnou 25% příměs křemíku, což je v oblasti těchto křemíkovo-uhlíkových baterií opravdu hodně. Díky tomu se podařilo výrobci “narvat” do takto tenkého těla hned 6660 mAh. To je o 6660 mAh více než má skládací Motorola a dokonce o 2 260 mAh více než má Samsung Galaxy Z Fold7. Jen dodám, že čínská verze nabízí dokonce ještě více, a to 7150 mAh (1 TB) nebo 6850 mAh (256/512 GB).
V realitě bych se nebál tuto skládačku nazvat téměř dvoudenní. Dva méně náročné dny totiž opravdu nebyly při mém používání problém. Jen při hodně focení a používání ve venkovním prostředí při filmovém festivalu jsem zvládl vybít za den i více než polovinu baterie. A to jsem tentokrát neměl aktivní neustále zobrazení času a notifikací (always-on display).
Nabíjení je nově rychlejší, a to drátem 80 W a bezdrátově výkonem 66 W. Předchůdce Honor Magic V5 přitom uměl 66 W drátem a 50 W bezdrátově. Bohužel zde není podpora standardu Qi2, a tak zmíněných 66W bezdrátově dosáhnete pouze se speciální bezdrátovou nabíječkou od výrobce. A tu jsem na českém trhu v obchodech zatím nenašel.
V realitě jsem nabil drátově z 0 na 60 procent za 38 minut. Použil jsem při tom 100W nabíjecí adaptér Epico.
Fotoaparát
V oblasti fotoaparátu se toho moc nezměnilo ve srovnání s předchůdcem, a výrobce se jen chlubí lepší stabilizací u teleobjektivu. Hardware je však jinak při pohledu do specifikací stejný, a tak vezmu tuto pasáž stručněji a odkážu na recenzi Honor Magic V5. Na ohebný telefon patří novinka stále mezi to nejlepší na trhu a specifikace fotovýbavy je skoro stejná jako na Motorole Razr Fold.
Výsledné snímky vynikají povedeným barevným podáním. To je za mě občas možná až příliš syté. Občas se naopak povedlo telefonu vyfotit až příliš HDR snímek. Osobně preferuji radši neutrálnější barvy s možnou úpravou později. Kvalita je ale skvělá a detailů dostatek i v noci.
Systém
Operačním systémem je Android 16, přičemž výrobce slibuje 7 let bezpečnostních i velkých aktualizací. Samozřejmě je tu nadstavba a to MagicOS 10. Ta za mě vypadá mnohem lépe než starší verze, inspirovala se u iOS 26 a jeho skleněného designu.
Zhodnocení
Honor Magic V6 není žádná revoluční skládačka. Jelikož přichází ani ne po roce od předchůdce Magic V5. Je to tedy logické, že tu máme několik příjemných vylepšení. Za sebe musím pochválit vylepšenou antireflexní vrstvu displeje nebo vyšší odolnost IP68, tím vyčnívá mezi konkurencí, stejně jako zvětšenou baterii s kapacitou 6660 mAh. Potěší také nejnovější čip nebo rychlejší nabíjení. Osobně mě zaujala také extravagantní červená, která ale může mnohé odradit.
Honor Magic V6 vstupuje na český trh s doporučenou cenovkou 55 990 Kč, přičemž nyní je v akci 47 590 Kč plus 1 rok záruky na oba displeje.
To je na ohebný poměrně slušná nabídka, nicméně je tu jeden silný konkurent. Tím je předchůdce Magic V5, který lze nyní sehnat za cenu kolem 33 tisíc. Odhaduji, že však brzy z trhu zmizí.
Mezi další konkurenci spadá Motorola Razr Fold s podobnou cenou, který má ale menší baterii, je těžší, a nemá tak dobrý displej. A pak tu máme ještě spousta nové konkurence před námi, Samsung již za pár dní uvede novou generaci Galaxy Z Fold, Google nový Pixel Fold a Apple nejspíš svůj první ohebný telefon. Přesto vše novému Honoru Magic V6 není vlastně moc co vytknout. Možná jen viditelnější předěl displeje, který má mít právě další generace skládaček méně patrný. Ale uvidíme.
Klady
- vynikající odolnost díky certifikaci IP68 a IP69K;
- velmi kvalitní antireflexní vrstva displeje;
- vysoká kapacita baterie 6660 mAh;
- výkonný čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5;
- bohaté balení včetně krytu v barvě telefonu.
Zápory
- stále znatelný předěl v místě ohybu displeje;
- stylus není součástí balení a je obtížně dostupný;
- vysoká pořizovací cena;
- přiškrcený výkon čipsetu bez aktivního výkonného režimu.
Komentáře