Samsung Galaxy A27 a odolné novinky od Doogee: Novinky v obchodech #27

• 29. 6. 2026#Android #Smartphony
Samsung Galaxy A27 a odolné novinky od Doogee: Novinky v obchodech #27

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Samsung Galaxy A27 5G

Po velmi tichém představení Samsung Galaxy A27 5G se tento mobil dostává do obchodů s relativně vysokou cenou na svou výbavu. Své zájemce si ale najde, zejména v rámci různých akcí tohoto výrobce.

HEUREKASamsung Galaxy A27 5G A276B 6GB/128GB Pink na Heureka.czSamsung Galaxy A27 5G...Cena od 7 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Specifikace Samsung Galaxy A27 5G

  • displej: 6,7 palců, Super AMOLED, rozlišení 1080 × 2340 (FHD+), 120 Hz
  • procesor: Snapdragon 6 Gen 3, Osmijádrový procesor, rychlost CPU 2,4 GHz, 1,8 GHz
  • RAM: 6 GB
  • úložiště: 128 GB (dostupné úložiště 104,0 GB), podpora externího úložiště MicroSD (až do 2 TB)
  • Operační systém: Android 16 + OneUI 8.5
  • SIM: Dual-SIM, velikost SIM: Nano-SIM (4FF), typ SIM slotu: SIM 1 + Hybrid (SIM nebo MicroSD)
  • Foťáky:
    • zadní: 50,0 Mpx (hlavní, F/1,8)
      • 5,0 Mpx (F2,2), ultra širokoúhlý
      • 2,0 Mpx (F2,4), makro
    • přední: 12,0 Mpx (F2,2, automatické ostření: Ne, optická stabilizace obrazu: Ne, blesk: Ne)
  • Snímač otisků prstů
  • IP64
  • Konektivita: 5G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2,4GHz+5GHz, Bluetooth 5.1; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS; USB-C (USB 2.0)
  • rozměry a hmotnost: 162,4 x 78,2 x 7,8 mm, 200 gramů
  • baterie a nabíjení: 5000 mAh, vyžadovaný výkon nabíjení: 10 | 25 W

Doogee V Max 2 PRO Black

Doogee V Max 2 PRO rozhodně není běžný mobil. Kromě 22 000 mAh baterie má na zadní straně navíc i sekundární displej pro zobrazování stavů a notifikací.

HEUREKADoogee V Max 2 PRO Black na Heureka.czDoogee V Max 2 PRO BlackCena od 14 890 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Specifikace Doogee V Max 2 PRO Black

  • displej: 6,78 palců, FHD+ IPS, 120 Hz
  • procesor: Dimensity 8300
  • RAM: 16 GB
  • úložiště: 1 TB
  • Operační systém: Android 16 (včetně AI Image Editing, AI Object Removal, AI Background Replacement, Al Digital Human, AI Portrait)
  • Foťáky:
    • zadní: 64 Mpx (noční vidění, 4 IR LED)
      • 8 Mpx (ultraširokoúhlý a makro)
    • přední: 32 Mpx
  • IP68, IP69K, MIL-STD-810H
  • duální super lineární reproduktory (stereo)
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, POC Intercom, USB-C
  • baterie a nabíjení: 22000 mAh (silikon-uhlíková), 120W rychlé nabíjení, 33W reverzní nabíjení
  • další výbava: zadní digitální displej (Visual Digital Rear Display), 1000 LM kempingové a SOS světlo, RGB ambientní světlo

DOOGEE B10 Pro

Další novinka má velmi povědomý design, ale může lákat například na velkou kapacitu baterie. Jenže se jedná o mobil bez podpory 5G.

HEUREKADOOGEE B10 Pro Blue na Heureka.czDOOGEE B10 Pro BlueCena od 4 790 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Specifikace DOOGEE B10 Pro

  • displej: 6,63 palců, FHD IPS, dotyková obrazovka, 120 Hz
  • procesor: Mediatek Helio G100, 2,2 GHz, 6nm, osmijádrový
  • Operační systém: Android 16
  • Dual SIM: 2 SIM karty
  • Foťáky:
    • zadní: 64 Mpx (hlavní, celkem 2 zadní kamery)
      • 8 Mpx
    • přední: 16 Mpx (celkem 1 přední kamera)
  • bez certifikace MIL-STD-810G
  • čtečka otisků prstů s boční montáží, rozpoznávání obličeje
  • Konektivita: 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi, vestavěná GPS, NFC, USB-C
  • baterie a nabíjení: 7600 mAh, 33W adaptivní rychlé nabíjení
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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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