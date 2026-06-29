Samsung Galaxy A27 a odolné novinky od Doogee: Novinky v obchodech #27

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Blackview, HOTWAV, Doogee a Motorola na scéně: Novinky v obchodech #25
- Čerstvé přírůstky mezi chytrými hodinkami v Česku: Novinky v obchodech #25
- Český trh hlásí přírůstky v kategorii odolných smartphonů: Novinky v obchodech #26
- OPPO Watch S, WowME a Giewont míří do prodeje: Novinky v obchodech #26
Samsung Galaxy A27 5G
Po velmi tichém představení Samsung Galaxy A27 5G se tento mobil dostává do obchodů s relativně vysokou cenou na svou výbavu. Své zájemce si ale najde, zejména v rámci různých akcí tohoto výrobce.HEUREKASamsung Galaxy A27 5G...Cena od 7 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Samsung Galaxy A27 5G
- displej: 6,7 palců, Super AMOLED, rozlišení 1080 × 2340 (FHD+), 120 Hz
- procesor: Snapdragon 6 Gen 3, Osmijádrový procesor, rychlost CPU 2,4 GHz, 1,8 GHz
- RAM: 6 GB
- úložiště: 128 GB (dostupné úložiště 104,0 GB), podpora externího úložiště MicroSD (až do 2 TB)
- Operační systém: Android 16 + OneUI 8.5
- SIM: Dual-SIM, velikost SIM: Nano-SIM (4FF), typ SIM slotu: SIM 1 + Hybrid (SIM nebo MicroSD)
- Foťáky:
- zadní: 50,0 Mpx (hlavní, F/1,8)
- 5,0 Mpx (F2,2), ultra širokoúhlý
- 2,0 Mpx (F2,4), makro
- přední: 12,0 Mpx (F2,2, automatické ostření: Ne, optická stabilizace obrazu: Ne, blesk: Ne)
- zadní: 50,0 Mpx (hlavní, F/1,8)
- Snímač otisků prstů
- IP64
- Konektivita: 5G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2,4GHz+5GHz, Bluetooth 5.1; GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS; USB-C (USB 2.0)
- rozměry a hmotnost: 162,4 x 78,2 x 7,8 mm, 200 gramů
- baterie a nabíjení: 5000 mAh, vyžadovaný výkon nabíjení: 10 | 25 W
Doogee V Max 2 PRO Black
Doogee V Max 2 PRO rozhodně není běžný mobil. Kromě 22 000 mAh baterie má na zadní straně navíc i sekundární displej pro zobrazování stavů a notifikací.HEUREKADoogee V Max 2 PRO BlackCena od 14 890 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Doogee V Max 2 PRO Black
- displej: 6,78 palců, FHD+ IPS, 120 Hz
- procesor: Dimensity 8300
- RAM: 16 GB
- úložiště: 1 TB
- Operační systém: Android 16 (včetně AI Image Editing, AI Object Removal, AI Background Replacement, Al Digital Human, AI Portrait)
- Foťáky:
- zadní: 64 Mpx (noční vidění, 4 IR LED)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý a makro)
- přední: 32 Mpx
- zadní: 64 Mpx (noční vidění, 4 IR LED)
- IP68, IP69K, MIL-STD-810H
- duální super lineární reproduktory (stereo)
- Konektivita: 5G, 4G LTE, POC Intercom, USB-C
- baterie a nabíjení: 22000 mAh (silikon-uhlíková), 120W rychlé nabíjení, 33W reverzní nabíjení
- další výbava: zadní digitální displej (Visual Digital Rear Display), 1000 LM kempingové a SOS světlo, RGB ambientní světlo
DOOGEE B10 Pro
Další novinka má velmi povědomý design, ale může lákat například na velkou kapacitu baterie. Jenže se jedná o mobil bez podpory 5G.HEUREKADOOGEE B10 Pro BlueCena od 4 790 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace DOOGEE B10 Pro
- displej: 6,63 palců, FHD IPS, dotyková obrazovka, 120 Hz
- procesor: Mediatek Helio G100, 2,2 GHz, 6nm, osmijádrový
- Operační systém: Android 16
- Dual SIM: 2 SIM karty
- Foťáky:
- zadní: 64 Mpx (hlavní, celkem 2 zadní kamery)
- 8 Mpx
- přední: 16 Mpx (celkem 1 přední kamera)
- zadní: 64 Mpx (hlavní, celkem 2 zadní kamery)
- bez certifikace MIL-STD-810G
- čtečka otisků prstů s boční montáží, rozpoznávání obličeje
- Konektivita: 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi, vestavěná GPS, NFC, USB-C
- baterie a nabíjení: 7600 mAh, 33W adaptivní rychlé nabíjení
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