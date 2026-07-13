Facebook a Instagram podle EU porušuje pravidla tím, že používají vysoce návykové funkce

Zdroj: Hollywood Reporter (se soulasem)
Evropská komise jde opět po společnosti Meta, která je provozovatelem a vlastníkem sítí Facebook a Instagram. Meta údajně porušuje nařízení Digital Services Act (DSA). Podle předběžných závěrů firma používá na Facebooku a Instagramu prvky, které podporují nadměrné používání a mohou negativně ovlivňovat duševní zdraví uživatelů. Pokud Meta své služby neupraví, hrozí jí pokuta až do výše 6 % celosvětového ročního obratu.
Facebook a Instagram opět pod palbou kritiky EU
Komise EU kritizuje zejména funkce jako nekonečné scrollování, automatické přehrávání videí, push notifikace nebo vysoce personalizované doporučovací algoritmy. Podle evropských regulátorů tyto prvky udržují uživatele v takzvaném režimu autopilota, kdy bez většího přemýšlení pokračují dál v používání aplikace. Výsledkem mohou být nezdravé návyky nebo až nutkavá potřeba používání sociálních sítí.
Meta podle EU nedostatečně chrání mladistvé
Evropská komise tvrdí, že Meta dostatečně nevyhodnotila rizika, která její platformy představují pro děti, dospívající i další zranitelné skupiny. Upozorňuje také na důkazy, podle nichž nezletilí tráví na Facebooku a Instagramu příliš mnoho času zejména v nočních hodinách. Funkce jako Reels nebo Stories podle zjištění mohou nadměrné používání ještě dále podporovat.
Kritika míří i na současné nástroje pro sledování času stráveného v aplikaci. Ty lze snadno ignorovat a jejich účinnost při omezování používání je minimální, a to i u účtů dospívajících, kde jsou některé z nich aktivní automaticky.
Evropská komise požaduje změny
Po Metě je požadováno, aby například automatické přehrávání videí nebo nekonečné načítání obsahu nebyly zapnuté ve výchozím nastavení. Zároveň je požadováno zavedení účinnějších přestávek při používání aplikací a úpravu doporučovacích algoritmů tak, aby primárně uživatele a především dospívající nenutily trávit na síti co nejvíce času. Závěry jsou zatím předběžné. Meta nyní dostane možnost se k nim vyjádřit a předložit vlastní argumenty.
Jde už o druhý letošní případ, kdy Evropská komise dospěla k závěru, že Meta porušuje pravidla. V dubnu například uvedla, že společnost dostatečně nezabraňuje dětem mladším 13 let v používání Facebooku a Instagramu. Podobným problémům čelí Meta také ve Spojených státech. Několik amerických států po firmě požaduje odškodnění v celkové výši 1,4 bilionu dolarů kvůli obvinění, že Facebook a Instagram jsou záměrně navrženy tak, aby byly pro mladé uživatele co nejvíce návykové.
Zdroj: techcrunch.com
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