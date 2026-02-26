Google představuje Nano Banana 2: Rychlejší a s podporou 4K rozlišení

• 26. 2. 2026#AI
Zdroj: Google

Google prvně představil Nano Banana v srpnu loňského roku a následovala verze Nano Banana Pro. Právě poslední zmíněný nastavil laťku poměrně vysoko a hlavně umí pracovat s textem, tedy i tím českým. Po uvedení Gemini 3.1 Pro zde máme další novinku v podobě Nano Banana 2. Jde vlastně o Gemini 3.1 Flash Image.

Gemini Nano Banana 2

Tato nová verze má kombinovat rychlost a kvalitu z původních verzí, přičemž se čerpá z rozsáhlé databáze dat a také se nabízí přesnější generování textu, včetně i překladu. Zapracovalo se na konzistenci objektů, přesnější dodržování instrukcí a dokonce je zde i podpora pro 4K rozlišení obrázků.

DH gemini image grounded imamax 1080x1080format webp 1080x607x

Zdroj: Google

Dá se tedy říci, že Google takto chce nabídnout rychlost a lepší výsledky s novým modelem. Nano Banana 2 ale nenahrazuje Nano Banana Pro. Oba modely budou fungovat souběžně, ale je zde podstatný rozdíl. Nano Banana Pro je k dispozici jen pro předplatitele Google AI Pro a Ultra, přičemž si mohou kdykoliv navolit Nano Banana 2.

gemini image localisation 1 lmax 1080x1080format webp 1080x607x

Zdroj: Google

Nový model Nano Banana 2 nahradí Nano Banana Pro u modelů Fast, Thinking a Pro. Kromě toho bude novinka dostupná také ve vyhledávání, AI Studiu, API, Google Cloud, Flow a také v Google Ads.

wm 15220c99 824b 4040 a8bd eb7emax 768x768format webp 768x428x Gemini Features NB Inline 202max 1080x1080format webp 1080x607x NB2 Assetmax 1070x1070format webp 1070x593x wm c2a77d45 6afd 4d2e ae5b 3f1emax 768x768format webp 768x428x

Zdroj: Google

Zdroj: Tisková zpráva

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

