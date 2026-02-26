Google představuje Nano Banana 2: Rychlejší a s podporou 4K rozlišení

Zdroj: Google
Google prvně představil Nano Banana v srpnu loňského roku a následovala verze Nano Banana Pro. Právě poslední zmíněný nastavil laťku poměrně vysoko a hlavně umí pracovat s textem, tedy i tím českým. Po uvedení Gemini 3.1 Pro zde máme další novinku v podobě Nano Banana 2. Jde vlastně o Gemini 3.1 Flash Image.
Gemini Nano Banana 2
Tato nová verze má kombinovat rychlost a kvalitu z původních verzí, přičemž se čerpá z rozsáhlé databáze dat a také se nabízí přesnější generování textu, včetně i překladu. Zapracovalo se na konzistenci objektů, přesnější dodržování instrukcí a dokonce je zde i podpora pro 4K rozlišení obrázků.
Dá se tedy říci, že Google takto chce nabídnout rychlost a lepší výsledky s novým modelem. Nano Banana 2 ale nenahrazuje Nano Banana Pro. Oba modely budou fungovat souběžně, ale je zde podstatný rozdíl. Nano Banana Pro je k dispozici jen pro předplatitele Google AI Pro a Ultra, přičemž si mohou kdykoliv navolit Nano Banana 2.
Nový model Nano Banana 2 nahradí Nano Banana Pro u modelů Fast, Thinking a Pro. Kromě toho bude novinka dostupná také ve vyhledávání, AI Studiu, API, Google Cloud, Flow a také v Google Ads.
