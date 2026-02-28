Xiaomi na MWC: Nová řada 17, tablety Pad 8 a další novinky pro Evropu

• 28. 2. 2026#Android #Příslušenství
Xiaomi na MWC: Nová řada 17, tablety Pad 8 a další novinky pro Evropu

Zdroj: Xiaomi

Dnes má Xiaomi velkou událost v rámci veletrhu MWC, kde představuje novinky pro globální trh, respektive i pro ten evropský. Takzvané novinky byly ale představeny před nějakou dobou v Číně, ale až nyní se dostávají k nám. Nyní tak víme konečné ceny a také specifikace, jelikož nejsou vždy stejné s modely pro čínský trh.

Xiaomi 17, 17 Ultra a Leica Leitzphone powered by Xiaomi

Xiaomi představilo Xiaomi 17 Pro a Xiaomi 17 Pro Max, ale tyto modely se k nám nedostanou. Místo nich tu máme Xiaomi 17 Ultra a Leica Leitzphone powered by Xiaomi, což jsou mobily vycházející ze stejného základu, ale liší se materiály. Čeho si ale všimnete, tak je samotná kapacita baterie, která není tak vysoká jako právě u dříve uvedených modelů.

P1 Black Front R4 wallpaper 2000x4000x P1 Black Back R4 2000x4000x P1 Leica Black Back R8 4000x8000x P1 Leica Black Front R4 wallpaper 4000x8000x

Xiaomi 17 Ultra a Leica Leitzphone powered by Xiaomi; Zdroj: Xiaomi

Kromě top modelů výše je zde i základní Xiaomi 17, který nabízí velmi dobrou výbavu, menší rozměry a kupodivu větší baterii než třeba Ultra. Došlo i na jinou fotografickou výbavu, ale i tak se nabízí slušné možnosti. Jen tedy zadní strana mírně klame, jelikož ve „sporáku“ nejsou čtyři foťáky, ale jen tři. Ve čtvrtém kruhovém prvku jen LED přisvícení.

P3 Black FrontRight Wallpaper 1200x2000x P3 Black BackLeft 1200x2000x

Xiaomi 17; Zdroj: Xiaomi

Ceny série Xiaomi 17

  • Standardní doporučené maloobchodní ceny:
    • Xiaomi 17 (12 + 256 GB): 22 999 Kč
    • Xiaomi 17 (12 + 512 GB): 25 499 Kč
    • Xiaomi 17 Ultra (16 + 512 GB): 35 999 Kč
    • Xiaomi 17 Ultra (16 + 1024 GB): 39 999 Kč
    • Leica Leitzphone powered by Xiaomi (16 + 1024 GB / 1 TB): 48 499 Kč
  • Zaváděcí akce a dárky (28. února do 29. března 2026):
    • Bonus za výkup starého zařízení: až 4 500 Kč (platí při nákupu Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Ultra)
    • Dárek za recenzi: kávovar Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine
    • Dárek k nákupu Xiaomi 17 Ultra: na výběr robotický vysavač Xiaomi Robot Vacuum S40 (hodnota 4 999 Kč) nebo Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro (hodnota 4 999 Kč)
    • Dárky k nákupu Leica Leitzphone: zákazník získá oba dárky (vysavač i fotografický kit)

Specifikace série Xiaomi 17

Parametr Xiaomi 17 Xiaomi 17 Ultra Leica Leitzphone powered by Xiaomi
displej 6,3 palců, CrystalRes OLED displej, rozlišení 2656 x 1220, 460 ppi, 1 až 120 Hz LTPO, jas až 3500 nitů, Xiaomi Shield Glass, 6,9 palců, Xiaomi HyperRGB OLED displej, rozlišení 2608 x 1200, 1 až 120 Hz LTPO, jas až 3500 nitů, Xiaomi Shield Glass 3.0
procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5
RAM 12 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X
úložiště 256/512 GB UFS 4.1 512 GB / 1 TB UFS 4.1 1 TB UFS 4.1
Operační systém Xiaomi HyperOS 3 Xiaomi HyperOS 3, vlastní uživatelské rozhraní fotoaparátu Leica
Foťáky
  • zadní: 50 Mpx (hlavní, Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.67-2.4/17-60 ASPH., f/1,67, OIS, snímač Light Fusion 950, ekvivalent 23 mm)
    • 50 Mpx (Leica plovoucí teleobjektiv, f/2,0, OIS, snímač Samsung JN5, ekvivalent 60 mm, makro od 10 cm)
    • 50 Mpx (Leica ultraširokoúhlý, f/2,4, 102° FOV, snímač OV50M, ekvivalent 17 mm)
  • přední: 50 Mpx (f/2,2, 90° FOV, ekvivalent 21 mm)
  • zadní: 50 Mpx (hlavní, Leica VARIO-APO-SUMMILUX 1:1.67-2.9/14-100 ASPH., f/1,67, OIS, snímač Light Fusion 1050L s technologií LOFIC HDR, ekvivalent 23 mm)
    • 200 Mpx (Leica teleobjektiv, f/2,39-2,96, OIS, snímač Samsung HP9, ekvivalent 75-100 mm, makro od 30 cm)
    • 50 Mpx (Leica ultraširokoúhlý, f/2,2, 115° FOV, snímač Samsung JN5, ekvivalent 14 mm)
  • přední: 50 Mpx (f/2,2, 90° FOV, ekvivalent 21 mm)
Odolnost IP68, hliníkový rám 6M42 IP68, rám z hliníkové slitiny, zadní část ze skelných vláken IP68, tělo z hliníkové slitiny s niklovanou anodizovanou povrchovou úpravou
Čtečka ultrazvuková čtečka otisků prstů v displeji
Audio stereo reproduktory, pole 4 mikrofonů, certifikace Hi Res Audio a Hi Res Audio Wireless, Dolby Atmos
Konektivita 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, USB-C
rozměry a hmotnost 151,1 x 71,8 x 8,06 mm, 191 gramů 162,9 x 77,6 x 8,29 mm, 218,4 gramů (Black, White) / 219 gramů (Starlit Green) 162,9 x 77,6 x 8,32 mm, 223,4 gramů
baterie a nabíjení 6330 mAh (typ) baterie Xiaomi Surge, 100W drátové nabíjení HyperCharge, 50W bezdrátové nabíjení HyperCharge 6000 mAh (typ) baterie Xiaomi Surge, 90W drátové nabíjení HyperCharge, 50W bezdrátové nabíjení HyperCharge

Série Xiaomi Pad 8

Před půl rokem došlo na uvedení tabletů Xiaomi Pad 8, Pad 8 Pro a Pad Mini, ale k nám se dostávají jen první dva. Mini verze nebyla oznámena a není jisté, jestli se jí někdy dočkáme. Na druhou stranu je u nás dostupný model Xiaomi Pad 8 Pro a Xiaomi Pad 8 Pro Matte Glass. Liší se jen v displeji a lehce v rozměrech, ale jinak se jedná o stejné tablety.

P81&P82 P81Q+P81R Dark 2834x1417x

Xiaomi Pad 8; Zdroj: Xiaomi

Ceny tabletů

  • Standardní doporučené maloobchodní ceny:
    • Xiaomi Pad 8 (8 + 128 GB): 10 499 Kč
    • Xiaomi Pad 8 (8 + 256 GB): 11 999 Kč
    • Xiaomi Pad 8 Pro (8 + 256 GB): 14 499 Kč
    • Xiaomi Pad 8 Pro (12 + 512 GB): 16 999 Kč
    • Výhodné balení Xiaomi Pad 8 (8 + 256 GB) s perem Xiaomi Focus Pen Pro: 13 299 Kč
  • Ceny příslušenství:
    • Stylus Xiaomi Focus Pen Pro: 1 999 Kč
    • Klávesnice Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Keyboard: 1 999 Kč
    • Klávesnice Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Focus Keyboard: 3 499 Kč
    • Pouzdro Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Cover: 699 Kč
  • Zaváděcí akční ceny (28. února do 29. března 2026):
    • Xiaomi Pad 8: od 8 999 Kč
    • Xiaomi Pad 8 Pro: od 13 499 Kč
    • Výhodné balení Xiaomi Pad 8 s perem Xiaomi Focus Pen Pro: 11 299 Kč

Specifikace série Xiaomi Pad 8

Xiaomi Pad 8 Xiaomi Pad 8 Pro Xiaomi Pad 8 Pro Matte Glass
displej 11,2 palců, rozlišení 3,2K (3200 x 2136), poměr stran 3:2, 345 ppi, 144 Hz, jas až 800 nitů, adaptivní HDR, podpora Dolby Vision, certifikace TÜV Rheinland (Low Blue Light, Flicker Free, Circadian Friendly) 11,2 palců, displej nové generace s nano texturou (Matte Glass), rozlišení 3,2K (3200 x 2136), poměr stran 3:2, 345 ppi, 144 Hz, jas až 800 nitů, adaptivní HDR, podpora Dolby Vision, certifikace TÜV Rheinland (Low Blue Light, Flicker Free, Circadian Friendly)
procesor Snapdragon 8s Gen 4, 4nm výrobní proces, CPU: 1x X4@3,2 GHz + 3x A720@3,0 GHz + 2x A720@2,8 GHz + 2x A720@2,0 GHz, Adreno 825 GPU Snapdragon 8 Elite, 3nm výrobní proces, CPU: Oryon 2x 4,32 GHz + 6x 3,53 GHz, Adreno 830 GPU @1100MHz
RAM 8 GB LPDDR5X 8/12 GB LPDDR5X/LPDDR5T 12 GB LPDDR5T
úložiště 128/256 GB UFS 3.1/4.1 256/512 GB UFS 4.1 512 GB UFS 4.1
Operační systém Xiaomi HyperOS 3
Foťáky
  • zadní: 13 Mpx (1/3,06″, 1,12 μm, f/2,2, PDAF)
  • přední: 8 Mpx (1/4″, 1,12 μm, f/2,28)
  • zadní: 50 Mpx (1/2,76″, 1,28 μm, f/1,8, PDAF)
  • přední: 32 Mpx (1/3,6″, 1,22 μm, f/2,2)
Odolnost celokovové unibody provedení
Audio čtyřreproduktorový systém, certifikace Hi-Res Audio a Hi-Res Audio Wireless, Dolby Atmos čtyřreproduktorový systém, certifikace Hi-Res Audio a Hi-Res Audio Wireless, Dolby Atmos, zvýšení hlasitosti až o 200 %
Konektivita Wi-Fi 7, Bluetooth 5,4, USB-C (USB 3.2 Gen 1)
rozměry a hmotnost 251,22 x 173,42 x 5,75 mm, 485 gramů 251,22 x 173,42 x 5,8 mm, 494 gramů
baterie a nabíjení 9200 mAh, 45W turbo nabíjení 9200 mAh, 67W HyperCharge nabíjení

Další novinky – hodinky, sluchátka

Hodinky Xiaomi Watch 5 byly představeny před nějakou dobou a jak jsme předpokládali, dostávají se k nám se systémem Wear OS 6. Zachovávají si i druhá koprocesor. Xiaomi uvádí, že při chytrém režimu řízení spotřeby vydrží na jedno nabití 6 dnů. Kromě toho jsme se dočkali potvrzení nové powerbanky, lokátoru a sluchátek Redmi Buds 8 Pro

  • Řada Xiaomi Electric Scooter 6:
    • Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra: 19 899 Kč
    • Xiaomi Electric Scooter 6 Max: 15 999 Kč
    • Xiaomi Electric Scooter 6 Pro: 13 699 Kč
    • Xiaomi Electric Scooter 6: 9 999 Kč
    • Xiaomi Electric Scooter 6 Lite: 8 199 Kč
  • Ostatní AIoT produkty:
    • Xiaomi Watch 5: 6 999 Kč
    • Xiaomi Ultra Thin Magnetic Power Bank 5000 15W: 1 299 Kč
    • Xiaomi Tag (1 kus): 399 Kč
    • Xiaomi Tag (Balení – 4 kusy): 1 299 Kč
    • REDMI Buds 8 Pro: 1 799 Kč

 

9e2dc63d 765a 4b56 bdee a4e24a77adb4 2151x1499x 38c3ea05 bde0 41d3 81aa 2513c27a4ca5 1468x879x

Zdroj: Xiaomi

Zdroj: Tisková zpráva

Předplatné nás zruinuje! 💸 Apple, Netflix i AI chtějí naše peníze

💡ANKETA: Jakou streamovací službu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat