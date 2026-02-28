Xiaomi na MWC: Nová řada 17, tablety Pad 8 a další novinky pro Evropu

Zdroj: Xiaomi
Dnes má Xiaomi velkou událost v rámci veletrhu MWC, kde představuje novinky pro globální trh, respektive i pro ten evropský. Takzvané novinky byly ale představeny před nějakou dobou v Číně, ale až nyní se dostávají k nám. Nyní tak víme konečné ceny a také specifikace, jelikož nejsou vždy stejné s modely pro čínský trh.
Xiaomi 17, 17 Ultra a Leica Leitzphone powered by Xiaomi
Xiaomi představilo Xiaomi 17 Pro a Xiaomi 17 Pro Max, ale tyto modely se k nám nedostanou. Místo nich tu máme Xiaomi 17 Ultra a Leica Leitzphone powered by Xiaomi, což jsou mobily vycházející ze stejného základu, ale liší se materiály. Čeho si ale všimnete, tak je samotná kapacita baterie, která není tak vysoká jako právě u dříve uvedených modelů.
Kromě top modelů výše je zde i základní Xiaomi 17, který nabízí velmi dobrou výbavu, menší rozměry a kupodivu větší baterii než třeba Ultra. Došlo i na jinou fotografickou výbavu, ale i tak se nabízí slušné možnosti. Jen tedy zadní strana mírně klame, jelikož ve „sporáku“ nejsou čtyři foťáky, ale jen tři. Ve čtvrtém kruhovém prvku jen LED přisvícení.
Ceny série Xiaomi 17
- Standardní doporučené maloobchodní ceny:
- Xiaomi 17 (12 + 256 GB): 22 999 Kč
- Xiaomi 17 (12 + 512 GB): 25 499 Kč
- Xiaomi 17 Ultra (16 + 512 GB): 35 999 Kč
- Xiaomi 17 Ultra (16 + 1024 GB): 39 999 Kč
- Leica Leitzphone powered by Xiaomi (16 + 1024 GB / 1 TB): 48 499 Kč
- Zaváděcí akce a dárky (28. února do 29. března 2026):
- Bonus za výkup starého zařízení: až 4 500 Kč (platí při nákupu Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Ultra)
- Dárek za recenzi: kávovar Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine
- Dárek k nákupu Xiaomi 17 Ultra: na výběr robotický vysavač Xiaomi Robot Vacuum S40 (hodnota 4 999 Kč) nebo Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro (hodnota 4 999 Kč)
- Dárky k nákupu Leica Leitzphone: zákazník získá oba dárky (vysavač i fotografický kit)
Specifikace série Xiaomi 17
|Parametr
|Xiaomi 17
|Xiaomi 17 Ultra
|Leica Leitzphone powered by Xiaomi
|displej
|6,3 palců, CrystalRes OLED displej, rozlišení 2656 x 1220, 460 ppi, 1 až 120 Hz LTPO, jas až 3500 nitů, Xiaomi Shield Glass,
|6,9 palců, Xiaomi HyperRGB OLED displej, rozlišení 2608 x 1200, 1 až 120 Hz LTPO, jas až 3500 nitů, Xiaomi Shield Glass 3.0
|procesor
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|RAM
|12 GB LPDDR5X
|16 GB LPDDR5X
|úložiště
|256/512 GB UFS 4.1
|512 GB / 1 TB UFS 4.1
|1 TB UFS 4.1
|Operační systém
|Xiaomi HyperOS 3
|Xiaomi HyperOS 3, vlastní uživatelské rozhraní fotoaparátu Leica
|Foťáky
|
|
|Odolnost
|IP68, hliníkový rám 6M42
|IP68, rám z hliníkové slitiny, zadní část ze skelných vláken
|IP68, tělo z hliníkové slitiny s niklovanou anodizovanou povrchovou úpravou
|Čtečka
|ultrazvuková čtečka otisků prstů v displeji
|Audio
|stereo reproduktory, pole 4 mikrofonů, certifikace Hi Res Audio a Hi Res Audio Wireless, Dolby Atmos
|Konektivita
|5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, USB-C
|rozměry a hmotnost
|151,1 x 71,8 x 8,06 mm, 191 gramů
|162,9 x 77,6 x 8,29 mm, 218,4 gramů (Black, White) / 219 gramů (Starlit Green)
|162,9 x 77,6 x 8,32 mm, 223,4 gramů
|baterie a nabíjení
|6330 mAh (typ) baterie Xiaomi Surge, 100W drátové nabíjení HyperCharge, 50W bezdrátové nabíjení HyperCharge
|6000 mAh (typ) baterie Xiaomi Surge, 90W drátové nabíjení HyperCharge, 50W bezdrátové nabíjení HyperCharge
Série Xiaomi Pad 8
Před půl rokem došlo na uvedení tabletů Xiaomi Pad 8, Pad 8 Pro a Pad Mini, ale k nám se dostávají jen první dva. Mini verze nebyla oznámena a není jisté, jestli se jí někdy dočkáme. Na druhou stranu je u nás dostupný model Xiaomi Pad 8 Pro a Xiaomi Pad 8 Pro Matte Glass. Liší se jen v displeji a lehce v rozměrech, ale jinak se jedná o stejné tablety.
Ceny tabletů
- Standardní doporučené maloobchodní ceny:
- Xiaomi Pad 8 (8 + 128 GB): 10 499 Kč
- Xiaomi Pad 8 (8 + 256 GB): 11 999 Kč
- Xiaomi Pad 8 Pro (8 + 256 GB): 14 499 Kč
- Xiaomi Pad 8 Pro (12 + 512 GB): 16 999 Kč
- Výhodné balení Xiaomi Pad 8 (8 + 256 GB) s perem Xiaomi Focus Pen Pro: 13 299 Kč
- Ceny příslušenství:
- Stylus Xiaomi Focus Pen Pro: 1 999 Kč
- Klávesnice Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Keyboard: 1 999 Kč
- Klávesnice Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Focus Keyboard: 3 499 Kč
- Pouzdro Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Cover: 699 Kč
- Zaváděcí akční ceny (28. února do 29. března 2026):
- Xiaomi Pad 8: od 8 999 Kč
- Xiaomi Pad 8 Pro: od 13 499 Kč
- Výhodné balení Xiaomi Pad 8 s perem Xiaomi Focus Pen Pro: 11 299 Kč
Specifikace série Xiaomi Pad 8
|Xiaomi Pad 8
|Xiaomi Pad 8 Pro
|Xiaomi Pad 8 Pro Matte Glass
|displej
|11,2 palců, rozlišení 3,2K (3200 x 2136), poměr stran 3:2, 345 ppi, 144 Hz, jas až 800 nitů, adaptivní HDR, podpora Dolby Vision, certifikace TÜV Rheinland (Low Blue Light, Flicker Free, Circadian Friendly)
|11,2 palců, displej nové generace s nano texturou (Matte Glass), rozlišení 3,2K (3200 x 2136), poměr stran 3:2, 345 ppi, 144 Hz, jas až 800 nitů, adaptivní HDR, podpora Dolby Vision, certifikace TÜV Rheinland (Low Blue Light, Flicker Free, Circadian Friendly)
|procesor
|Snapdragon 8s Gen 4, 4nm výrobní proces, CPU: 1x X4@3,2 GHz + 3x A720@3,0 GHz + 2x A720@2,8 GHz + 2x A720@2,0 GHz, Adreno 825 GPU
|Snapdragon 8 Elite, 3nm výrobní proces, CPU: Oryon 2x 4,32 GHz + 6x 3,53 GHz, Adreno 830 GPU @1100MHz
|RAM
|8 GB LPDDR5X
|8/12 GB LPDDR5X/LPDDR5T
|12 GB LPDDR5T
|úložiště
|128/256 GB UFS 3.1/4.1
|256/512 GB UFS 4.1
|512 GB UFS 4.1
|Operační systém
|Xiaomi HyperOS 3
|Foťáky
|
|
|Odolnost
|celokovové unibody provedení
|Audio
|čtyřreproduktorový systém, certifikace Hi-Res Audio a Hi-Res Audio Wireless, Dolby Atmos
|čtyřreproduktorový systém, certifikace Hi-Res Audio a Hi-Res Audio Wireless, Dolby Atmos, zvýšení hlasitosti až o 200 %
|Konektivita
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5,4, USB-C (USB 3.2 Gen 1)
|rozměry a hmotnost
|251,22 x 173,42 x 5,75 mm, 485 gramů
|251,22 x 173,42 x 5,8 mm, 494 gramů
|baterie a nabíjení
|9200 mAh, 45W turbo nabíjení
|9200 mAh, 67W HyperCharge nabíjení
Další novinky – hodinky, sluchátka
Hodinky Xiaomi Watch 5 byly představeny před nějakou dobou a jak jsme předpokládali, dostávají se k nám se systémem Wear OS 6. Zachovávají si i druhá koprocesor. Xiaomi uvádí, že při chytrém režimu řízení spotřeby vydrží na jedno nabití 6 dnů. Kromě toho jsme se dočkali potvrzení nové powerbanky, lokátoru a sluchátek Redmi Buds 8 Pro
- Řada Xiaomi Electric Scooter 6:
- Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra: 19 899 Kč
- Xiaomi Electric Scooter 6 Max: 15 999 Kč
- Xiaomi Electric Scooter 6 Pro: 13 699 Kč
- Xiaomi Electric Scooter 6: 9 999 Kč
- Xiaomi Electric Scooter 6 Lite: 8 199 Kč
- Ostatní AIoT produkty:
- Xiaomi Watch 5: 6 999 Kč
- Xiaomi Ultra Thin Magnetic Power Bank 5000 15W: 1 299 Kč
- Xiaomi Tag (1 kus): 399 Kč
- Xiaomi Tag (Balení – 4 kusy): 1 299 Kč
- REDMI Buds 8 Pro: 1 799 Kč
Zdroj: Tisková zpráva
