Gemini posouvá asistenty na novou úroveň: Google přidává kýženou automatizaci

Na mobilních telefonech jsou chytří asistenti již nějakou dobu, ale až v poslední době začínají získávat schopnosti, díky kterým se z nich stávají skuteční asistenti a ne jen automatizované řešení, které plní jeden příkaz za druhým, přičemž nemůžete během toho dělat něco jiného. Samozřejmě nemyslíme spuštění hudby, ale třeba vytvoření e-mailu a podobně. Google nyní představuje pokročilou verzi Gemini, která posouvá celou zkušenost na novou úroveň.
Gemini jako skutečný asistent
Nová verze aplikace Gemini získává vyšší úroveň automatizace, což v praxi vypadá velmi působivě. Jednoduše zadáte úkol nebo úkoly a mezitím si děláte, co potřebujete. Gemini na pozadí, ve speciálním chráněném režimu, kde nemá přístup k celému mobilu, provádí úkoly. Všechno, co aktuálně dělá, zobrazuje prostřednictvím notifikace. Jakmile má vše hotovo a je připraveno na konečné kroky, nabídne výsledek nebo spíše interakci.
Například můžete sledovat video a zadat úkol, že chcete pizzu. Gemini si otevře aplikaci na pozadí, zařídí vše potřebné, tedy vytvoří objednávku v aplikaci, a pak nabídne potvrzení objednání. Vše se tak děje na pozadí. Samozřejmě lze sledovat celé dění v náhledu, jak je vidět na videu níže.
Google uvádí, že se jedná o beta verzi a první zamíří do mobilů série Pixel 10 a Galaxy S26. Bohužel novinka bude zatím dostupná jen v USA a v Jižní Koreji. Navíc Gemini bude omezeno jen na aplikace z kategorie jídla, potraviny a spolujízda. To vše je pochopitelné, jelikož se jedná o první veřejnou beta verzi.
Došlo i na Circle to Search
Google aktualizoval i systém, kde zakroužkujete nějakou oblast na displeji a pak vyhledává informace. Nově zvládá rozpoznávat nebo spíše zpracovávat více objektů na displeji, takže toho může být ve výběru více a se vším může pracovat. Aby toho nebylo, přidává také funkci vyzkoušení oblečení. Například si takto zakroužkujete bundu a pak skrze funkci vyzkoušení se můžete podívat, jak bude vypadat přímo na vás. I tyto funkce budou prvně dostupné na zařízeních Pixel 10 a Galaxy S26.
