Huawei přináší FreeBuds Pro 5 na český trh s cenou 4 999 Kč [aktualizováno]

Aktualizováno 26. 2.
Tři měsíce od uvedení zde máme oficiální informace o dostupnosti na českém trhu. Sluchátka FreeBuds Pro 5 jsou od dnešního dne k zakoupení v oficiálním e-shopu nebo na Alze za cenu 4 999 Kč v barvách černá, šedá a písková. Huawei uvádí, že jde využít i 10% slevu na koupi do 5. dubna.
Aktualizováno 26. 11.
Museli jsme si nějakou chvíli počkat na kompletní představení sluchátek Huawei FreeBuds Pro 5. Kromě specifikací se dozvídáme i cenu, která vychází v přepočtu přibližně na 4 300 Kč bez daně a poplatků. Česká cena by se mohla pohybovat kolem 5 500 Kč, takže zapadnou mezi ty dražší. Kdy se objeví na našem trhu, zatím nevíme.
Specifikace
- Měniče: Super-lineární dvoumagnetový dynamický basový měnič, ultratenký mikro-planární výškový měnič
- Audio a potlačení hluku: Aktivní potlačení hluku (ANC), inteligentní dynamické potlačení hluku, transparentní režim, zvýraznění hlasu, AI potlačení hluku při hovoru, adaptivní hlasitost, Multi-EQ
- Konektivita: Bluetooth 6.0, NearLink E2.0 (StarLight), kodeky SBC, AAC, L2HC, LDAC (nepodporuje LHDC, Apt-X), dosah 10 m, připojení dvou zařízení, pop-up párování
- Senzory: Infračervený senzor, Hallův senzor, gyroskop, akcelerometr, dotykový senzor, tlakový senzor
- Ovládání: Dotykové a tlakové ovládání (gesta: poklepání, přejetí pro hlasitost, stisknutí, podržení), detekce nasazení
- Odolnost: Sluchátka IP57, Nabíjecí pouzdro IP54
- rozměry a hmotnost:
- Sluchátko: 29,1 × 21,8 × 23,7 mm, 5,5 gramů
- Nabíjecí pouzdro: 65,50 × 46,70 × 22,98 mm (standardní barvy), 43 gramů / 66,11 × 46,98 × 24,06 mm (modrá varianta), 46 gramů
- baterie a nabíjení:
- Kapacita: Sluchátko 60 mAh, Pouzdro 537 mAh
- Výdrž (Priorita kvality zvuku): Až 8 h / 33 h celkem (ANC vypnuto), až 5 h / 22 h celkem (ANC zapnuto)
- Výdrž (Priorita stability): Až 9 h / 38 h celkem (ANC vypnuto)
- Nabíjení: USB-C (kabelové), 5 W (bezdrátové), Nabíjení pouzdra cca 60 min (kabel) / 150 min (bezdrát)
- Obsah balení: Sluchátka, nabíjecí pouzdro, 4 velikosti špuntů (XS, S, M, L), USB-C kabel
Původní článek 8. 11.
Firma Huawei má za sebou tiskovou konferenci na domácí půdě, kde mimo jiné došlo k odhalení bezdrátových sluchátek s názvem FreeBuds Pro 5. Čínský gigant sice zatím nezveřejnil kompletní výpis výbavy, ale díky již spuštěnému systému předobjednávek alespoň známe první klíčové prvky. Vůbec poprvé došlo k nasazení vlastní technologie NearLink Audio zajišťující bezdrátovou komunikaci v nadstandardní kvalitě.
Začátek nové éry
Největším lákadlem se stává funkce NearLink Audio z vlastní dílny, kterou sám výrobce označuje za novou éru bezdrátového zvuku. Pro ztrátový přenos zvuku činí rychlost až 2,3 Mb/s, zatímco bezztrátový přenos díky protokolu NearLink může atakovat maximálně 16 Mb/s. Oproti běžným Bluetooth sluchátkům jsou dokonce o 40 % méně energicky náročná. Také nechybí ani podpora kodeku L2HC.
Celková výdrž by měla bez problému přesáhnout hranici 33 hodin. Do seznamu se ještě podívá plnohodnotná technologie ANC nebo režim nízké latence oblíbený u hráčů. Pro případné zájemce budou připraveny čtyři barevné možnosti – bílá, modrá, stříbrná, zlatá. Volný prodej spustí už na konci tohoto měsíce, kdy zároveň zjistíme zbytek specifikací. Nicméně závěrem nelze ani vyloučit, že o bližší upřesnění se spíše postará únik.
