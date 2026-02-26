Huawei přináší FreeBuds Pro 5 na český trh s cenou 4 999 Kč aktualizováno

Huawei přináší FreeBuds Pro 5 na český trh s cenou 4 999 Kč [aktualizováno]

Zdroj: Huawei

Aktualizováno 26. 2.

Tři měsíce od uvedení zde máme oficiální informace o dostupnosti na českém trhu. Sluchátka FreeBuds Pro 5 jsou od dnešního dne k zakoupení v oficiálním e-shopu nebo na Alze za cenu 4 999 Kč v barvách černá, šedá a písková. Huawei uvádí, že jde využít i 10% slevu na koupi do 5. dubna.

Aktualizováno 26. 11.

Museli jsme si nějakou chvíli počkat na kompletní představení sluchátek Huawei FreeBuds Pro 5. Kromě specifikací se dozvídáme i cenu, která vychází v přepočtu přibližně na 4 300 Kč bez daně a poplatků. Česká cena by se mohla pohybovat kolem 5 500 Kč, takže zapadnou mezi ty dražší. Kdy se objeví na našem trhu, zatím nevíme.

Zdroj: Huawei

Specifikace

  • Měniče: Super-lineární dvoumagnetový dynamický basový měnič, ultratenký mikro-planární výškový měnič
  • Audio a potlačení hluku: Aktivní potlačení hluku (ANC), inteligentní dynamické potlačení hluku, transparentní režim, zvýraznění hlasu, AI potlačení hluku při hovoru, adaptivní hlasitost, Multi-EQ
  • Konektivita: Bluetooth 6.0, NearLink E2.0 (StarLight), kodeky SBC, AAC, L2HC, LDAC (nepodporuje LHDC, Apt-X), dosah 10 m, připojení dvou zařízení, pop-up párování
  • Senzory: Infračervený senzor, Hallův senzor, gyroskop, akcelerometr, dotykový senzor, tlakový senzor
  • Ovládání: Dotykové a tlakové ovládání (gesta: poklepání, přejetí pro hlasitost, stisknutí, podržení), detekce nasazení
  • Odolnost: Sluchátka IP57, Nabíjecí pouzdro IP54
  • rozměry a hmotnost:
    • Sluchátko: 29,1 × 21,8 × 23,7 mm, 5,5 gramů
    • Nabíjecí pouzdro: 65,50 × 46,70 × 22,98 mm (standardní barvy), 43 gramů / 66,11 × 46,98 × 24,06 mm (modrá varianta), 46 gramů
  • baterie a nabíjení:
    • Kapacita: Sluchátko 60 mAh, Pouzdro 537 mAh
    • Výdrž (Priorita kvality zvuku): Až 8 h / 33 h celkem (ANC vypnuto), až 5 h / 22 h celkem (ANC zapnuto)
    • Výdrž (Priorita stability): Až 9 h / 38 h celkem (ANC vypnuto)
    • Nabíjení: USB-C (kabelové), 5 W (bezdrátové), Nabíjení pouzdra cca 60 min (kabel) / 150 min (bezdrát)
  • Obsah balení: Sluchátka, nabíjecí pouzdro, 4 velikosti špuntů (XS, S, M, L), USB-C kabel

Původní článek 8. 11.

Firma Huawei má za sebou tiskovou konferenci na domácí půdě, kde mimo jiné došlo k odhalení bezdrátových sluchátek s názvem FreeBuds Pro 5. Čínský gigant sice zatím nezveřejnil kompletní výpis výbavy, ale díky již spuštěnému systému předobjednávek alespoň známe první klíčové prvky. Vůbec poprvé došlo k nasazení vlastní technologie NearLink Audio zajišťující bezdrátovou komunikaci v nadstandardní kvalitě.

Začátek nové éry

Největším lákadlem se stává funkce NearLink Audio z vlastní dílny, kterou sám výrobce označuje za novou éru bezdrátového zvuku. Pro ztrátový přenos zvuku činí rychlost až 2,3 Mb/s, zatímco bezztrátový přenos díky protokolu NearLink může atakovat maximálně 16 Mb/s. Oproti běžným Bluetooth sluchátkům jsou dokonce o 40 % méně energicky náročná. Také nechybí ani podpora kodeku L2HC.

huawei freebuds pro 5 5 4000x6000x huawei freebuds pro 5 2 4000x6000x huawei freebuds pro 5 4 4000x6000x huawei freebuds pro 5 3 4000x6000x

Huawei FreeBuds Pro 5 | Zdroj: Weibo

Celková výdrž by měla bez problému přesáhnout hranici 33 hodin. Do seznamu se ještě podívá plnohodnotná technologie ANC nebo režim nízké latence oblíbený u hráčů. Pro případné zájemce budou připraveny čtyři barevné možnosti – bílá, modrá, stříbrná, zlatá. Volný prodej spustí už na konci tohoto měsíce, kdy zároveň zjistíme zbytek specifikací. Nicméně závěrem nelze ani vyloučit, že o bližší upřesnění se spíše postará únik.

huawei freebuds pro 5 6 960x1707x

Huawei FreeBuds Pro 5 | Zdroj: Weibo

Zdroje: gizmochina.com, huaweicentral.com, gsmarena.com

