Apple za Q4 2025 ovládl evropský trh se smartphony. Růst posílil iPhone 17, ale letošní rok může přinést otřesy

Poslední čtvrtletí loňského roku přineslo evropskému trhu se smartphony mírný růst. Podle údajů z pravidelného reportu Smartphone Market Monitor od společnosti Counterpoint Research se dodávky meziročně zvýšily o 2 %, čímž se potvrdila stabilizace trhu po několika letech výkyvů. Nejúspěšnějším výrobcem se v tomto období stal Apple, který si zajistil vedení s odhadovaným podílem 33 % na všech dodávkách.
Apple dominuje evrospkému trhu s mobily
Za tímto úspěchem stojí zejména silná poptávka po nové řadě iPhonu 17. Apple zaznamenal meziroční nárůst dodávek o 7 %, přičemž zvlášť výrazný zájem přicházel z východní Evropy. Modelová řada iPhone 17 tak nejen potvrdila setrvalou loajalitu uživatelů v západních zemích, ale zároveň si úspěšně razí cestu i na nové trhy.
Na druhém místě skončil Samsung, který obsadil 29 % tržního podílu. I tato jihokorejská značka zaznamenala meziroční nárůst dodávek, a to o 4 %. Samsung tak pokračuje ve stabilní expanzi a drží se jako klíčový konkurent Applu na evropském trhu.
Třetí příčku obsadilo Xiaomi s odhadovaným tržním podílem 16 %, avšak s 6% poklesem dodávek oproti stejnému období v roce 2024. Pokles byl zapříčiněn zejména slabší poptávkou po modelové řadě Xiaomi 15T, která nenaplnila očekávání uživatelů ani analytiků.
Dobře si vedl i Honor, realme ale ztratilo
Zajímavý vývoj zaznamenaly také menší značky. Honor si připsal přibližně 4 % všech dodávek na evropském trhu a dosáhl působivého 18% meziročního růstu. Za tímto úspěchem stojí hlavně rostoucí popularita v západní Evropě, kde se značka stává stále konkurenceschopnější alternativou. Oproti tomu značka Realme, která uzavírá první pětku s 3% podílem, čelila významnému poklesu. Její dodávky se propadly o 21 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, což signalizuje ochabující zájem spotřebitelů.
Pohled do budoucnosti však přináší varovné signály. Očekává se, že letos trh zasáhne pokračující krize v oblasti paměťových čipů, což by mohlo vést k významnému poklesu poptávky. Nejohroženější budou značky silně závislé na segmentu levných zařízení, které mohou být v důsledku rostoucích nákladů a snížené kupní síly spotřebitelů vytlačeny ze hry.
Ačkoli závěr loňského roku přinesl pozitivní čísla a ukázal, že klíčoví hráči jako Apple a Samsung dokážou i nadále růst, trh se bude muset připravit na turbulentní období. Výrobci, kteří dokáží pružně reagovat na změny a nabídnout inovativní zařízení i v náročných podmínkách, budou mít v letošním roce výraznou konkurenční výhodu.
