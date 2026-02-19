Google představil Gemini 3.1 Pro

Zdroj: Google

V tomto týdnu jsme se dočkali oznámení novinky v Gemini. Nově tato služba umí generovat hudbu, a dokonce hned v rámci spuštění podporuje i češtinu, jak si můžete poslechnout v našem článku. Dnes Google vypustil ještě nový model Gemini 3.1 Pro.

Lepší v mnoha oblastech

Google minulý týden vydal Gemini 3 Deep Think, což bylo spíše pokračování v rámci nové generace a soustřeďuje se na výzvy v oblasti vědy, výzkumu a inženýrství. Dnes zde máme další verzi modelu, tedy Gemini 3.1 Pro. Jde tedy vylepšenou základní verzi, která se následně v různých variantách dostane do mnoha služeb a produktů.

Jak můžete vidět ve srovnání níže, tak v mnoha oblastech převyšuje původní verzi Gemini 3 Pro, ale současně poráží konkurenci, zejména tedy konkurenční Sonnet a Opus, ale ne ve všech ohledech. Dá se tedy říci, že se jedná o reakci Googlu na vývoj z poslední doby.

gemini 3 1 pro benchmarks 3000x2568x

Zdroj: Google

Google uvádí, že Gemini 3.1 Pro je navrženo pro úkoly, kde jednoduchá odpověď nestačí. Dá se tedy říci, že se jedná o vyladěnější model a současně Google posouvá v souboji AI. Konkurence tedy bude muset utratit ještě více finančních prostředků, aby byl závod stále vyrovnaný. Níže můžete posoudit, jaké jsou rozdíly ve výsledcích při použití Gemini 3.1 Pro a Gemini 3 Pro při zadání stejného promptu.

Nová verze již nyní míří k vývojářům skrze Gemini API v Google AI Studiu, Gemini CLI, Google Antigravity a Android Studiu. K dispozici je ve Vertex AI a Gemini Enterprise. Samozřejmě i k běžným uživatelům v Gemini a NotebookLM

Zdroj: Tisková zpráva

