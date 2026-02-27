Podle bezpečnostní zprávy podvody na Telegramu raketově rostou

Zdroj: Dotekomanie
Společnost Revolut zveřejnila svou čtvrtou Zprávu o bezpečnosti spotřebitelů a finanční kriminalitě, která detailně mapuje aktuální trendy v online podvodech v Česku i napříč Evropou. Alarmující zjištění ukazují na masivní přesun kriminální činnosti z tradičních sociálních sítí na šifrované komunikační platformy, především Telegram.
Telegram jako nové epicentrum online podvodů
Jedním z nejvýraznějších zjištění je 233% nárůst podvodů pocházejících z Telegramu, který se stává hlavním nástrojem podvodníků. Dle dat Revolutu nyní každý pátý nahlášený podvod (21 %) vzniká právě zde. Telegram nabízí vysokou míru anonymity a šifrování, což z něj činí atraktivní prostředí pro organizované skupiny. Až 58 % všech pracovních podvodů celosvětově se dnes odehrává právě na této platformě.
„Podvodníci nás předbíhají, protože využívají tam, kde nejsme chránění,“ říká Woody Malouf, vedoucí oddělení finanční kriminality v Revolutu.
I přes prudký nárůst na Telegramu zůstávají platformy společnosti Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) hlavním zdrojem podvodů. V roce 2025 tvořily 44 % všech nahlášených případů. Zároveň však zpráva upozorňuje na šestinásobný meziroční nárůst podvodů na TikToku, který sice zatím nedosahuje čísel Met, ale jeho dynamika je znepokojující.
Česká republika: Facebook a Telegram vedou, rostou pracovní podvody
V českém kontextu pochází nejvíce podvodů z Facebooku (32 %) a Telegramu (18 %). Nejčastější formou podvodu jsou nákupní podvody (61 %), například falešné inzeráty či neexistující zboží. Nejvýrazněji však vzrostl podíl pracovních podvodů a to na 19 %, což je o 13 procentních bodů více než v roce 2024.
Zpráva navazuje i na nedávnou studii Juniper Research, která odhalila, že sociální sítě v roce 2025 vygenerovaly 4,4 miliardy eur na příjmech z podvodných reklam. V Česku to činí odhadovaných 139 milionů eur (cca 3,4 miliardy Kč). To jen podtrhuje potřebu zapojit technologické firmy do sdílené odpovědnosti za boj proti podvodům. Revolut proto vítá připravované unijní nařízení o platebních službách (PSR) a širší strategii EU pro boj proti online podvodům.
Inovace v boji proti podvodům: Revolut zavádí nové nástroje
Revolut se aktivně brání rostoucím hrozbám a investuje výrazné prostředky do prevence:
- Scam Buster: AI chatbot, který varuje uživatele před možnými podvody ještě před provedením platby, na základě analýzy jejich chování.
- Street Mode: Uživatelé si mohou definovat důvěryhodné lokality, mimo které se aktivují dodatečné bezpečnostní opatření při převodech.
- Banner pro ověření hovorů: Funkce v aplikaci, která uživatelům pomůže okamžitě rozeznat, zda mluví s Revolutem, nebo podvodníkem.
- Revolut FinCrime Summit: První globální summit zaměřený na spolupráci s policií, regulátory a dalšími firmami. Cílem je sdílení dat a strategií pro účinnější prevenci.
„Digitální ekosystém je jen tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek,“ dodává Malouf. Podle Revolutu je nezbytné, aby se do boje proti finanční kriminalitě aktivně zapojily všechny platformy – od bank až po sociální sítě. Jen společnou odpovědností lze zabránit dalšímu šíření podvodných praktik.
