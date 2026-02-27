TECNO Modular Phone: Ultratenký telefon s chytrými moduly

Zdroj: Android Authority
Společnost TECNO na veletrhu MWC 2026 představí nový koncept modulárního telefonu, který se snaží vyřešit jeden z hlavních problémů předchozích pokusů – zbytečně robustní konstrukci. Nový TECNO Modular Phone sází na ultratenké tělo o tloušťce pouhých 4,9 mm a inovativní způsob připojení modulů pomocí magnetické technologie.
TECNO chce prorazit se svým modulárním telefonem
Modulární telefony měly v minulosti ambice předefinovat mobilní trh – nabídnout uživatelům možnost přizpůsobit si telefon podle vlastních potřeb. Zůstalo však jen u několika experimentálních pokusů (např. Project Ara od Googlu nebo LG G5), které kvůli technickým a designovým omezením neuspěly.
TECNO však přichází s novým přístupem. Jejich koncept využívá tzv. Modular Magnetic Interconnection Technology, díky které lze k základnímu telefonu snadno připojit různé hardwarové moduly. Hlavní výhoda? I po připojení příslušenství zůstává telefon kompaktní a tenký, na rozdíl od dřívějších „cihel“.
Jak vypadá modulární ekosystém TECNO?
TECNO plánuje uvést zhruba deset různých modulů, které se zaměřují na konkrétní uživatelské scénáře použití. Uživatel si tak bude moci přibalit pouze to, co opravdu potřebuje.
Power Bank modul: více energie, méně objemu
Ultratenký Power Bank modul (4,5 mm) má zdvojnásobit výdrž baterie bez výrazného zvětšení objemu. Je ideální pro situace, kdy víte, že nebudete mít přístup k nabíječce – například na výletech, festivalech nebo při delším cestování.
Action Camera modul: nové úhly a větší kreativita
Action Camera modul rozšiřuje možnosti snímání videa a focení. Může jít o přídavný objektiv nebo specializovaný senzor, který umožní nahrávat z jiných úhlů či s lepší stabilizací. Zaměřuje se především na tvůrce obsahu a aktivní uživatele.
Teleobjektiv: náhled přímo na displeji
Další přídavný Telephoto Lens modul využívá displej telefonu jako živý náhled (live viewfinder). Umožní detailní záběry a rozšíří optické schopnosti zařízení bez nutnosti integrovaného teleobjektivu, který by zabral příliš mnoho místa.
Flexibilita podle potřeby
Největší výhodou konceptu TECNO je filozofie „vezmi si jen to, co potřebuješ“. Místo kompromisů ve formě vestavěného hardwaru, který využijete jen zřídka, vám telefon umožní přizpůsobit se každé situaci. Ať už jde o dlouhý den v terénu, focení, nebo běžné používání.
Přestože zatím jde o koncept, představení na veletrhu MWC je jasným signálem, že TECNO míří nejen na pozornost médií, ale i na první uživatelskou zpětnou vazbu. Pokud se podaří modulární ekosystém propojit s atraktivním designem a funkčním zpracováním, může jít o jednu z nejzajímavějších mobilních inovací roku.
