První dojmy z řady Galaxy S26: Displej u modelu Ultra musíte vidět. Známe i české ceny

Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra; zdroj: Dotekománie
Samsung představil tradičně tři nové modely řady Galaxy S a my jsme si je samozřejmě osahali již v předstihu. Přinášíme vám tak podrobný popis novinek a naše dojmy nejen z nového displeje Galaxy S26 Ultra. Celkem jsme se dočkali tří modelů – Galaxy S26, Galaxy S26+ a Galaxy S26 Ultra. Model s přídomkem Edge nám ukázán nebyl, osobně ale chápu, proč možná vůbec nedorazí. Všechny novinky jsou totiž tenké – nejdražší model je dokonce nejlehčí a nejtenčí Ultra všech dob. Pojďme se na nové modely podívat podrobněji.
Samsung představil Galaxy Buds4 a Buds4 Pro, cena začíná na 4399 Kč
První dojmy Galaxy S26 Ultra
Hned na první pohled zaujme Ultra kulatějšími rohy. Ty mají nově stejné zaoblení jako zbývající levnější modely. Na první pohled jsou si tak všichni noví zástupci Galaxy S26 bližší. Někomu se to bude líbit, mně osobně se hranatější vzhled Ultra modelu líbil, působil na mě tak nějak víc profi. Na druhou stranu díky zaoblení lépe padne do ruky.
Stejně jako Apple upustil od titanového rámu, tak Samsung následuje tento trend. Oficiální důvod je stejný – tepelné vlastnosti. Náhradou je zde Armor Aluminium 3.generace. Díky tomu je Galaxy S26 lehčí a tenčí, jde dle slov výrobce o nejtenčí Ultru všech dob. Tloušťka je pouhých 7,9 milimetrů a i v ruce je to znát. Skutečně na mě působila novinka příjemně tenkým a lehkým dojmem.
Nové jsou také barevné varianty. Poprvé je paleta stejná u všech tří modelů, takže sjednocení nezůstalo u zaoblení rohů. Máme k dispozici odstíny modré – bílá, černá, fialová a světle modrá. Na mě největší dojem udělala světle modrá, působí skvěle. Na internetu v obchodě Samsung.cz budou pak tradičně ještě další exkluzivní barvy a to Pink Gold a Silver Shadow.
Revoluční displej s ochranou soukromí?
Pojďme se ale podívat asi na to nejzajímavější a to je displej. Ten pouze na S26 Ultra dostal speciální novou technologii v originále označený jako Privacy Display (v češtině ochrana soukromí). Po aktivaci této funkce není na displej z úhlu nic moc vidět, výrobce zmiňoval při prezentaci úhel pod 45 stupňů. Impresivní je pak fakt, že nemusí být tato funkce aktivní jen na celé ploše, ale třeba i jen na části – na notifikaci. Výhodou je také možnost nastavit si tento režim ochrany soukromí i na rutiny.
Při naklonění tedy v realitě není na displej nic moc vidět a působí to tak jako u starých levných mobilů, kde toto byla vlastnost a ne funkce. Porovnání s aktivní vs. neaktivní funkcí můžete vidět níže.
Není to ale bez kompromisů. Po aktivaci vám klesne rozlišení a maximální jas. Jas klesne jen o 10 procent, ale rozlišení poklesne výrazně. Výrobce nám neřekl jak moc, ale z grafiky v jeho prezentaci a z naší zkušenosti v reálu to je opravdu vidět. Displej najednou není tak ostrý a tak kvalitní. Funkce mě tak zatím z prvních dojmů úplně nepřesvědčila, ale těším se na delší testování.
Další parametry displeje zůstávají stejné. Maximální jas nebo rozlišení jsou tak identické jako u předchůdce.
Vylepšený fotoaparát
Sestava fotoaparátů sice může na první pohled vypadat stejně, ale dle slov zástupců Samsungu se jedná o největší upgrade u Ultra modelu za poslední roky. Nová je především optika, hlavní snímač má clonu f/1.4 a tím pádem je o 47 procent jasnější. Nižší clona teleobjektivu pak zajistí, že na něj dopadne o 37 procent více světla. Nové jsou také algoritmy zpracování obrazu a ve výsledku se můžeme těšit třeba na lepší redukci šumu.
Zajímavá je také funkce Super Steady Video, tedy zámek horizontu. Ta vždy drží horizont i když nakláním telefonem. To jsme i v rychlosti vyzkoušeli a vypadá to vskutku impresivně. Tento režim zvládne telefon při rozlišení až 4K 60 fps. Jinak je maximální rozlišení 8K 30fps, a máme tu nový profi APV kodek. Potěší též možnost ukládání videa při záznamu na externí SSD.
Rychlejší nabíjení ale stejná baterie
Skvělou zprávou je konečně rychlejší nabíjení. Galaxy S26 Ultra zvládne nabíjecí výkon 60 W a tím pádem se na 75 procent nabije už za 30 minut. Bezdrátově díky standardu Qi 2.2 zvládne 25 W. V těle telefonu ale stále nejsou magnety a to je škoda. Originální obaly výrobce je ale mají. Baterie má však stále 5000 mAh jako už mnoho let. Výrobce zmiňuje, že je opatrný s novou technologií kvůli bezpečnosti.
Procesorem je pak Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, který si korejský výrobce tradičně vylepšuje ve spolupráci s Qualcommem. Je tu také lepší chlazení, až o 20 procent lepší odvod tepla.
Specifikace Galaxy S26 Ultra
- displej: 6,9 palců , Dynamic AMOLED 2X , QHD+ (3120 x 1440) , 516 ppi , 1-120Hz , podpora S Pen
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm)
- RAM: 12/16 GB
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB , Micro SD: N/A
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (Wide, f/1.4, 0,6 µm)
- 50 Mpx (Ultra Wide, f/1.9, 0,7 µm)
- 50 Mpx (Tele1, f/2.9, 0,7 µm, 5x optický zoom)
- 10 Mpx (Tele2, f/2.4, 1,12 µm, 3x optický zoom)
- přední: 12 Mpx (f/2.2, 1,4 µm)
- zadní: 200 Mpx (Wide, f/1.4, 0,6 µm)
- Odolnost: Light Armor Aluminum , Corning Gorilla Armor 2
- Konektivita: 5G (Sub6/mmWave), 4G LTE, USB-C
- rozměry a hmotnost: 78,1 x 163,6 x 7,9 mm , 214 gramů
- baterie a nabíjení: 5000 mAh , Super Fast Charging 3.0 (60W) , Super Fast Wireless Charging , Wireless PowerShare
Nové AI funkce jsou fajn, ale mnoho z nich neumí česky
Operačním systémem je Android 16 s novou verzí nadstavby OneUI 8.5. Ta nabízí několik novinek. Za mě zajímavá inovace je nový Photo Assist. Novinkou je možnost napsat textový prompt co se má s tou fotkou stát omezený na 100 znaků a to i česky. Na pozadí běží model Nano Banana přes Samsung servery. Výhodou je fakt, že můžete generovat neomezeně.
Audio Eraser nově podporuje Instagram a YouTube, stačí stáhnout lištu a najdeme zde možnost vyčistit zvuk u videa třetích stran. Užitečná novinka je automatické třídění screenshotů dle kategorií. Potěší také AI skener dokumentů. Ten vyčistí papír, zbaví to přehybů papíru a podobně. Následně můžete exportovat rovnou do PDF. Všechny tyto akce se dějí přímo na telefonu.
Jistou novinkou je také tzv. Agentní AI, ale zde spousta nových funkcí nebude v češtině. Funkce Now nudge skenuje, co uživatel na telefonu dělá a proaktivně nabízí akce. Například když vám přijde zpráva od kamaráda, který chce nasdílet fotky z výletu, telefon vám je rovnou nabídne. Bohužel, je to jen anglicky stejně jako prověřování hovorů.
Základní Galaxy S26 a Galaxy S26+, co je zde nového?
A co základní Galaxy S26 a S26+? Tam se toho moc nezměnilo. Telefony jsou tenčí a lehčí a malá S26 působí v ruce opravdu kompaktně. Skoro jsem si až říkal, že tenký model Edge fakt není potřeba, S26 je tenká dostatečně (7,2 mm). Váží 167 gramů. Displej u ní maličko narostl z 6,2 na 6,3 palce.
Hnacím motorem je v tomto případě Exynos 2600 na našem trhu a Samsung nám opět slibuje, že to bude skvělý čip. Jedná se dokonce o první 2mm čip na světě. Já jen moc nerozumím, že pokud nám tvrdí jak má být tak skvělý a lepší než Snapdragon, proč ho teda nemá model S26 Ultra. Potěšující zprávou je také základní úložiště, které už začíná na 256 GB a 12 GB operační paměti.
Zamrzí absence inovace v oblasti fotoaparátu. Základní S26 má tak při pohledu do specifikací zcela stejnou fotografickou výbavu jako S25, S24, S23 a dokonce jako S22. To je trochu ostuda, především pouze 10MPx teleobjektiv. To si telefon s cenovkou 30 tisíc u pluska opravdu nezaslouží.
Nabíjení je však také rychlejší a S26 Plus zvládně 45 W drátem a malá S26 pak 25 W. Baterie mírně narostla a to na 4300 mAh ze čtyř tisíc u nejmenší S26.
Specifikace Galaxy S26+
- displej: 6,7 palců , Dynamic AMOLED 2X , QHD+ (3120 x 1440) , 500 ppi , 1-120Hz
- procesor: Exynos 2600 (2 nm)
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256/512 GB , Micro SD: N/A
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (Wide, f/1.8, 1,0 µm)
- 12 Mpx (Ultra Wide, f/2.2, 1,12 µm)
- 10 Mpx (Tele, f/2.4, 1,0 µm, 3x optický zoom)
- přední: 12 Mpx (f/2.2, 1,12 µm)
- zadní: 50 Mpx (Wide, f/1.8, 1,0 µm)
- Konektivita: 5G (Sub6/mmWave), 4G LTE, USB-C
- rozměry a hmotnost: 75,8 x 158,4 x 7,3 mm , 190 gramů
- baterie a nabíjení: 4900 mAh , Super Fast Charging 2.0 , Super Fast Wireless Charging , Wireless PowerShare
Specifikace Galaxy S26
- displej: 6,3 palců , Dynamic AMOLED 2X , FHD+ (2340 x 1080) , 411 ppi , 1-120Hz
- procesor: Exynos 2600 (2 nm)
- RAM: 12 GB
- úložiště: 128/256/512 GB , Micro SD: N/A
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (Wide, f/1.8, 1,0 µm)
- 12 Mpx (Ultra Wide, f/2.2, 1,12 µm)
- 10 Mpx (Tele, f/2.4, 1,0 µm, 3x optický zoom)
- přední: 12 Mpx (f/2.2, 1,12 µm)
- zadní: 50 Mpx (Wide, f/1.8, 1,0 µm)
- Konektivita: 5G (Sub6), 4G LTE, USB-C
- rozměry a hmotnost: 71,7 x 149,6 x 7,2 mm , 167 gramů
- baterie a nabíjení: 4300 mAh , Super Fast Charging , Fast Wireless Charging 2.0 , Wireless PowerShare
České ceny a dostupnost
Prodej začne 11. března, do té doby lze předobjednávat. Nebyl by to Samsung, aby si nepřipravil bonusy. Letos jsou ale o maličko chudší. Zmizel bonus k výkupu starého zařízení. Stále tu ale máme bonus za recenzi, tu je pak třeba zaregistrovat a pro prvních pár set výrobce nabízí Samsung Music Frame nebo tyčový vysavač.
Ceny narostly především u vyšších paměťových verzí, čímž Samsung reaguje na aktuální krizi.
Galaxy S26 Ultra
- 1 TB + 16 GB RAM: 47 999 Kč (doporučená cena), sleva 5 000 Kč, 42 999 Kč (akční cena)
- 512 GB + 12 GB RAM: 40 599 Kč (doporučená cena), sleva 4 900 Kč, 35 699 Kč (akční cena)
- 256 GB + 12 GB RAM: 35 699 Kč (doporučená cena), 35 699 Kč (akční cena)
Galaxy S26+
- 512 GB + 12 GB RAM: 35 699 Kč (doporučená cena), sleva 5 000 Kč, 30 699 Kč (akční cena)
- 256 GB + 12 GB RAM: 30 699 Kč (doporučená cena), 30 699 Kč (akční cena)
Galaxy S26
- 512 GB + 12 GB RAM: 29 499 Kč (doporučená cena), sleva 5 500 Kč, 23 999 Kč (akční cena)
- 256 GB + 12 GB RAM: 23 999 Kč (doporučená cena), 23 999 Kč (akční cena)
Komentáře