Velký výprodej notebooků: Výkonné stroje pro práci, domácnost i hraní

Současný trh s přenosnými počítači nabízí řešení pro každý typ využití, od náročných podnikových úkolů přes multimediální zábavu až po profesionální hraní. Aktuální nabídka na e-shopu přináší výrazné cenové zvýhodnění u širokého spektra modelů předních výrobců. Níže je uveden přehled vybraných zařízení rozdělených do tří hlavních kategorií, které odrážejí nejčastější potřeby uživatelů.
Pracovní notebooky
Pro profesionální využití je klíčová stabilita, bezpečnost dat a dostatečný výkon pro multitasking. Moderní pracovní notebooky kombinují prémiové materiály s dlouhou výdrží baterie, což umožňuje efektivní práci nejen v kanceláři, ale i na cestách. V aktuálním výběru figurují modely, které splňují náročné požadavky firemního prostředí.
- Microsoft Surface Laptop 6 Platinum for business (-31 %)
- ASUS ROG Strix G16 G614PR-RV031 Eclipse Gray kovový (-17 %)
- ASUS TUF Gaming A16 FA608UM-RV015 Jaeger Gray kovový (-14 %)
- Lenovo IdeaPad Pro 5 14IAH10 Luna Grey celokovový (-11 %)
- Microsoft Surface Pro 11 32GB 256GB Platinum for business (-11 %)
- Další slevy najdete zde
Notebooky na doma pro běžné užití
Univerzální zařízení určená pro domácnosti musí zvládat široké spektrum činností – od procházení internetu a sledování filmů až po zpracování školních projektů či vedení domácího účetnictví. Tyto modely nabízejí vyvážený poměr ceny a výkonu, přičemž důraz je kladen na spolehlivost a uživatelský komfort.
- Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 Black (záruka 3 roky on-site) (-7 %)
- Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Eclipse Black kovový (záruka 3 roky Premium Care On-Site) (-1 %)
- Lenovo IdeaPad Pro 5 14IAH10 Luna Grey celokovový (-11 %)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Luna Grey kovový (-11 %)
- ASUS ExpertBook B5 B5605CVA-MB0041X Gentle Grey (-9 %)
- Další slevy najdete zde
Herní notebooky
Pro plynulý běh nejnovějších herních titulů je nezbytný specializovaný hardware. Herní notebooky se vyznačují výkonnými dedikovanými grafickými kartami, rychlými procesory a displeji s vysokou obnovovací frekvencí. Neméně důležitý je i pokročilý systém chlazení, který zajišťuje stabilní výkon i při maximální zátěži.
- ASUS ROG Strix G16 G614PR-RV031 Eclipse Gray kovový (-17 %)
- ASUS TUF Gaming A16 FA608UM-RV015 Jaeger Gray kovový (-14 %)
- ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA-NEBULA008W Off Black kovový (-6 %)
- ASUS Vivobook 16 Flip TP3607SH-OLED013W Matte Gray kovový (-3 %)
- Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Eclipse Black kovový (záruka 3 roky) (-3 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní nabídku všech zlevněných modelů včetně detailních technických specifikací lze prozkoumat přímo na oficiálních stránkách prodejce.
Komentáře