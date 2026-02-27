Aplikace Nearby Glasses upozorní na chytré brýle ve vašem okolí

Zdroj: Facebook
S rozšířením chytrých brýlí, které umožňují nenápadné pořizování záznamů, se objevují i nové způsoby, jak si chránit své soukromí. Jedním z nich je nová aplikace s příznačným názvem Nearby Glasses. Ta dokáže uživatele upozornit, že se v jejich blízkosti možná nachází osoba s chytrými brýlemi, například populárními Meta Ray-Ban.
Nová aplikace Nearby Glasses
Nearby Glasses vznikla jako reakce na rostoucí obavy z neetického používání chytrých brýlí, které mohou nahrávat video nebo pořizovat fotografie bez vědomí okolí. Aplikace sleduje Bluetooth signály, které tyto brýle vysílají, a pokud detekuje charakteristický otisk (signature), odešle uživateli notifikaci, že se v okolí může nacházet osoba s potenciálně nahrávajícím zařízením.
Vývojář aplikace, Yves Jeanrenaud, uvedl pro 404 Media, že projekt vnímá jako „malý akt odporu vůči sledovacím technologiím“ a jeho cílem je zvýšit transparentnost v digitálním prostoru. Chytré brýle značek jako Meta Ray-Ban, které na první pohled vypadají jako běžné sluneční brýle, obsahují kamery, mikrofony a další senzory. Právě díky jejich nenápadnosti se stávají předmětem kontroverze v oblasti ochrany soukromí.
Ochrana před „šmíráky“ s brýlemi
Situaci ještě více komplikuje skutečnost, že podle zpráv Meta pracuje na implementaci technologie rozpoznávání obličejů do svých zařízení. Podobné spekulace se objevují i u připravovaných chytrých brýlí od OpenAI. Aplikace Nearby Glasses spoléhá výhradně na detekci Bluetooth signálů, které mohou být podobné i u jiných zařízení – například VR headsetů. To znamená, že uživatelé by měli počítat s možnými falešnými pozitivními upozorněními. Přesto aplikace představuje první nástroj svého druhu, který se snaží reagovat na nově vznikající hrozby v oblasti každodenního sledování.
