Infinix NOTE Edge, Oppo Find X9, Google Pixel 10a a Realme: Novinky v obchodech #9

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Huawei Mate X7, Blackview a HONOR Magic8 Pro: Novinky v obchodech #7
- Garmin Tactix, Megalu, Xiaomi Watch: Novinky v obchodech #7
- Mobil s projektorem, Blackview s 20 000 mAh baterií a další: Novinky v obchodech #8
- Motorola Moto Watch, Garmin a Liu Jo: Novinky v obchodech #8
Infinix NOTE Edge
Nedávná novinka Infinix Note Edge se dostala na český trh, jen tedy nejvybavenější verze. U nás je k dispozici verze s menší kapacitou baterie, ale jinak zde nejsou rozdíly.HEUREKAInfinix NOTE Edge...Cena od 6 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAInfinix NOTE Edge...Cena od 6 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAInfinix NOTE Edge...Cena od 6 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Infinix NOTE Edge
- displej: 6,78 palců, AMOLED, 120Hz, 1080 x 2436 pixelů, až 4500 nitů
- procesor: Mediatek Dimensity 7100
- RAM: 8 GB
- úložiště: 256 GB
- Operační systém: Android 16, XOS 16
- Dual SIM: Nano-SIM + Nano-SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní)
- sekundární senzor (specifikace neznámá)
- přední: specifikace neznámá
- zadní: 50 Mpx (hlavní)
- odolnost: IP65
- stereo
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: tloušťka 7.2 mm, hmotnost neznámá
- baterie a nabíjení: 6500/6150 mAh
Oppo Find X9
OPPO Find X9 není absolutně nový mobil, ale postupně se stává na českém trhu dostupnější, i v nejnovějších barvách. Svou výbavou se řadí mezi top modely, ale cena není nikterak vysoká.HEUREKAOppo Find X9 12GB/512GB...Cena od 19 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace OPPO Find X9
- displej: 6,59 palců, 2760 x 1256 pixelů, AMOLED, 120 Hz, až 3600 nitů
- procesor: Dimensity 9500
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB UFS 4.1
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, f/1,6, OIS
- 50 MPx, ultra širokoúhlý
- 50 MPx, 3x zoom, OIS
- přední – 32 MPx
- zadní – 50 MPx, f/1,6, OIS
- ultrazvuková čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- IP66, IP68, IP69
- 5G, WiFi 7, NFC, Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b), GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5),
- rozměry: 156,98 x 73,93 x 7,99 mm; 203 gramů
- baterie: 7025 mAh + 80W USB C, 50W bezdrátově
Google Pixel 10a
Čerstvá novinka Google Pixel 10a (první dojmy) se začíná dostávat do českých obchodů. Cena je sice o něco vyšší v porovnání s mobily s podobnou výbavou, ale je zde několik vlastností, které nejsou stále běžné v této třídě. Například se nabízí SOS satelitní technologie, eSIM, bezdrátové nabíjení a sedm let aktualizací.HEUREKAGoogle Pixel 10a...Cena od 15 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGoogle Pixel 10a...Cena od 13 590 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGoogle Pixel 10a...Cena od 15 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGoogle Pixel 10a...Cena od 13 590 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGoogle Pixel 10a...Cena od 13 590 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGoogle Pixel 10a...Cena od 13 590 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGoogle Pixel 10a...Cena od 15 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGoogle Pixel 10a...Cena od 15 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Google Pixel 10a
- displej: 6,3 palců, Actua (POLED), rozlišení 1080 x 2424 pixelů, 422 PPI, obnovovací frekvence 60-120 Hz, jas až 2000 nitů (HDR) / 3000 nitů (peak), kontrast >2 000 000:1, 24-bitová hloubka, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: Google Tensor G4, bezpečnostní koprocesor Titan M2
- RAM: 8 GB
- úložiště: 128/256 GB
- Operační systém: Android 16 (7 let aktualizací OS, zabezpečení a Pixel Drop)
- Dual SIM: Dual SIM (Nano SIM + eSIM)
- Foťáky:
- zadní: 48 Mpx (OIS, hlavní, Quad PD, f/1,7, 82° zorné pole, velikost senzoru 1/2″)
- 13 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, 120° zorné pole, velikost senzoru 1/3,1″)
- přední: 13 Mpx (f/2,2, 96,1° ultraširoké zorné pole)
- zadní: 48 Mpx (OIS, hlavní, Quad PD, f/1,7, 82° zorné pole, velikost senzoru 1/2″)
- IP68 (odolnost vůči prachu a vodě)
- čtečka otisků prstů, odemykání obličejem
- stereo reproduktory, 2 mikrofony, potlačení hluku
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 2×2 MIMO), Bluetooth 6, NFC, Google Cast, GPS (GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS), USB-C 3.2
- rozměry a hmotnost: 153,9 x 73,0 x 9,0 mm, 183 gramů
- baterie a nabíjení: 5100 mAh (typická), 30W rychlé nabíjení (až 50 % za cca 30 minut), bezdrátové nabíjení (až 10 W, Qi-certified)
realme 16 Pro
Na český trh se také dostává lednová novinka Realme 16 Pro 5G se solidní výbavou a hlavně velkou kapacitou baterie. I tak se jedná o střední třídu.HEUREKArealme 16 Pro 8GB/512GB...Cena od 15 083 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKArealme 16 Pro 8GB/256GB...Cena od 13 570 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace realme 16 Pro
- displej: 6,8 palců, 2800 × 1280 pixelů, 144 Hz OLED, jas až 6500 nitů, ochranné sklo AGC DT star D+
- procesor: MediaTek Dimensity 7300
- RAM: 8/12 GB
- úložiště: 128/256 GB
- Operační systém: Android 16, realme UI 7,0
- Dual SIM: Dual SIM (nano + nano)
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,8, OIS)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2)
- přední: 50 Mpx (f/2,4)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,8, OIS)
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5,4, GPS, GLONASS, Beidou, USB-C
- rozměry a hmotnost: 162,60 × 77,60 × 7,75 / 7,79 mm, 192 gramů
- baterie a nabíjení: 7000 mAh, 80 W nabíjení
realme 16 Pro+
K dispozici je také Plus verze s trochu lepší fotografickou výbavou a jiným procesorem. Dostupnost je zatím omezena jen na pár obchodů, ale předpokládáme, že se postupně bude rozšiřovat.HEUREKArealme 16 Pro+ 12GB/512GB...Cena od 16 987 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace realme 16 Pro+
- displej: 6,8 palců, 2800 × 1280 pixelů, 144 Hz OLED, jas až 6500 nitů, ochranné sklo Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
- RAM: 8/12 GB
- úložiště: 128/256 GB
- Operační systém: Android 16, realme UI 7,0
- Dual SIM: Dual SIM (nano + nano)
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,8, OIS)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2)
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, 3,5× zoom)
- přední: 50 Mpx (f/2,4)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,8, OIS)
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5,4, GPS, GLONASS, Beidou, USB-C
- rozměry a hmotnost: 162,45 × 76,27 × 8,49 / 8,09 mm, 203 / 198 gramů
- baterie a nabíjení: 7000 mAh, 80 W nabíjení
Komentáře