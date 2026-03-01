Bea-Fon, Niceboy a Garmin: Novinky v obchodech #9

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Bea-Fon Watch 301

Nově jsou na trhu poměrně základní hodinky Bea-Fon Watch 301, které nabízí přes 100 sportovních režimů, přičemž podporují napojení na Google Fit a Strava. Na jedno nabití mají vydržet až 5 dnů.

HEUREKABea-Fon Watch 301 na Heureka.czBea-Fon Watch 301Cena od 1 365 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

5b7e8396 12d2 4d8a 8836 4709e67949ae 2000x2000x

Niceboy WATCH 5 Lite

Jsou zde ale levnější hodinky Niceboy WATCH 5 Lite od české značky. Nabízí přes 130 sportovních režimů a také volání přes Bleutooth. Umí sledovat základní fitness aktivity.

HEUREKAALZANiceboy WATCH 5 Lite na Heureka.czNiceboy WATCH 5 LiteCena od 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

NcbwL5b 1376x1400x

Garmin MARQ 2 Adventurer Damascus

Na český trh se dostává model Garmin MARQ 2 Adventurer Damascus, jehož cena je skutečně vysoká na tento typ hodinek, ale jsou zde použity lepší materiály, nechybí možnost placení a na jedno nabití zvládnou i 16 dnů.

HEUREKAGarmin MARQ 2 Adventurer Damascus Steel 010-03393-31 na Heureka.czGarmin MARQ 2 Adventurer...Cena od 67 890 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

155544 3 marq2 athlete hr 1000 24 1024x768x

