• 2. 3. 2026#Android #Smartphony
Série Samsung Galaxy S26 a Motorola Signature: Novinky v obchodech #10

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Čerstvě představený top model Galaxy S26 Ultra je již k dispozici v mnoha obchodech. U této novinky oceníte u velmi pokročilý a unikátní displej, který umí chránit citlivé údaje.

Specifikace Galaxy S26 Ultra

  • displej: 6,9 palců , Dynamic AMOLED 2X , QHD+ (3120 x 1440) , 516 ppi , 1-120Hz , podpora S Pen
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm)
  • RAM: 12/16 GB
  • úložiště: 256/512 GB / 1 TB , Micro SD: N/A
  • Foťáky:
    • zadní: 200 Mpx (Wide, f/1.4, 0,6 µm)
      • 50 Mpx (Ultra Wide, f/1.9, 0,7 µm)
      • 50 Mpx (Tele1, f/2.9, 0,7 µm, 5x optický zoom)
      • 10 Mpx (Tele2, f/2.4, 1,12 µm, 3x optický zoom)
    • přední: 12 Mpx (f/2.2, 1,4 µm)
  • Odolnost: Light Armor Aluminum , Corning Gorilla Armor 2
  • Konektivita: 5G (Sub6/mmWave), 4G LTE, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 78,1 x 163,6 x 7,9 mm , 214 gramů
  • baterie a nabíjení: 5000 mAh , Super Fast Charging 3.0 (60W) , Super Fast Wireless Charging , Wireless PowerShare

Samsung Galaxy S26+

Samozřejmě v obchodech najdete i prostřední model Samsung Galaxy S26+, o kterém se spekulovalo že nebude, ale nakonec Samsung změnil názor.

Specifikace Galaxy S26+

  • displej: 6,7 palců , Dynamic AMOLED 2X , QHD+ (3120 x 1440) , 500 ppi , 1-120Hz
  • procesor: Exynos 2600 (2 nm)
  • RAM: 12 GB
  • úložiště: 256/512 GB , Micro SD: N/A
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (Wide, f/1.8, 1,0 µm)
      • 12 Mpx (Ultra Wide, f/2.2, 1,12 µm)
      • 10 Mpx (Tele, f/2.4, 1,0 µm, 3x optický zoom)
    • přední: 12 Mpx (f/2.2, 1,12 µm)
  • Konektivita: 5G (Sub6/mmWave), 4G LTE, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 75,8 x 158,4 x 7,3 mm , 190 gramů
  • baterie a nabíjení: 4900 mAh , Super Fast Charging 2.0 , Super Fast Wireless Charging , Wireless PowerShare

Samsung Galaxy S26

Celou řadu samozřejmě zavírá základní model Galaxy S26, který láká zejména na svou velikost, ale má to i svá negativa, jako je třeba menší kapacita baterie.

Specifikace Galaxy S26

  • displej: 6,3 palců , Dynamic AMOLED 2X , FHD+ (2340 x 1080) , 411 ppi , 1-120Hz
  • procesor: Exynos 2600 (2 nm)
  • RAM: 12 GB
  • úložiště: 128/256/512 GB , Micro SD: N/A
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (Wide, f/1.8, 1,0 µm)
      • 12 Mpx (Ultra Wide, f/2.2, 1,12 µm)
      • 10 Mpx (Tele, f/2.4, 1,0 µm, 3x optický zoom)
    • přední: 12 Mpx (f/2.2, 1,12 µm)
  • Konektivita: 5G (Sub6), 4G LTE, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 71,7 x 149,6 x 7,2 mm , 167 gramů
  • baterie a nabíjení: 4300 mAh , Super Fast Charging , Fast Wireless Charging 2.0 , Wireless PowerShare

Motorola Signature

Do kategorie top modelů se nedávno zařadila novinka Motorola Signature, která láká mimo jiné na tenkost a hlavně na 7 let aktualizací.

Specifikace Motorola Signature

  • displej: 6.8 palců Extreme AMOLED, 165 Hz, 6200 nitů
  • procesor: Snapdragon 8 Gen 5
  • RAM: 12/16 GB LPDDDR5X
  • úložiště: 256/512 GB / 1 TB UFS 4.1
  • Operační systém: Android 16
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx Sony LYTIA (hlavní, f/1.6, OIS)
      • 50 Mpx (ultraširokoúhlý, 122°, f/2.0, makro)
      • 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, 3× optický zoom, OIS)
    • přední: 50 Mpx (f/2.0, AF)
  • IP68/IP69, MIL-STD-810H
  • stereo reproduktory (Sound by Bose)
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 162.1 × 76.4 × 6.99 mm, 186 gramů
  • baterie a nabíjení: 5200 mAh, 90W drátové, 50W bezdrátové, 10W reverzní bezdrátové
Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

