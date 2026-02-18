Google Pixel 10a představen: První dojem klame a někteří si novinku zamilují

Zdroj: Google
Po roce zde máme další generaci základní verze smartphonu Pixel, tedy spíše pokračování A série. Na první pohled specifikace možná zklamou zájemce, ale ještě bych počkal s rozsudkem nějakou chvíli Pixel 10a může zaujmout.
Krok zpět? Nebo vyladěno k dokonalosti?
Při rychlém prohlédnutí specifikací si asi nejeden znalec všimne, že jsme se letos nedočkali nejnovějšího procesoru, tedy Tensor G5. Google tentokrát použil procesor Tensor G4 uvedený s Pixely 9. Ptali jsme se na toto rozhodnutí, ale nebyla nám poskytnuta nějaká konkrétní odpověď. Možná se spíše jedná o nastartování trendu, kdy A modely budou dostávat top model z minulého roku, což je celkem pochopitelné. I tak Tensor G4 je stále dobrý a výkonný procesor, který bude dostačovat nejednomu uživateli.
Foťáky asi neprošly nějakou změnou, stejně jako baterie. Stále je zde kapacita 5100 mAh, ale aspoň jsme se dočkali zrychlení bezdrátové technologie. Konečně se nabízí aspoň 10 W. Další posun je u displeje, jelikož nejenže firma použila Actua panel, ale současně zvládá jas až 3000 nitů. Také se dočkal lepší ochrany díky Corning Gorilla Glass 7i.
Další vylepšení je například u Bluetooth, kde je podporovaná verze 6. Je zde ještě několik modifikací a úprav, přičemž Google uvádí, že došlo k prodloužení výdrže na jedno nabití. Nechybí stereo reproduktory a také certifikace IP68. Co se týče rozměrů, tak je Pixel 10a o něco nižší a užší, přičemž tloušťka se zvedla o 0,1 mm.
Pixel 10a je ale něčím výjimečný. Moc často se totiž v dnešní době nevidí, aby mobil měl plochá záda. Většinou je zde nějaký fotomodul, tedy něco vystouplého. Pixel 9a měl velmi malý fotomodul, ale Pixel 10a má kompletně plochá záda, foťáky tedy nevystupují ani o jednu desetinu milimetru. Za to si Google zaslouží pochvalu. Také mobily jsou dnes spíše raritou.
Pixel 10a dostává sedmiletou softwarovou podporu a dokonce jsme se letos dočkali přidání satelitní SOS technologie. V rámci softwarových vychytávek se nabízí navíc funkce Auto Best Take a Camera Couch. Bonusem navíc je i podpora pro AirDrop, tedy Pixel 10a umí sdílet soubory z iPhony.
Aby toho nebylo málo, tak došlo na zlevnění. Na to má asi vliv i použití staršího procesoru. S novějším bychom asi viděli vyšší cenu. Pixel 10a ve 128GB verzi stojí 13 290 Kč a 256GB varianta pak 15 690 Kč. Jen pro připomenutí, Pixel 9a stál 14 490 Kč (128GB) nebo 15 990 Kč (256GB). K telefonu Pixel 10a dostanete také 3 měsíce předplatného YouTube Premium a na 3 měsíce přístup ke službě Google One. Aby toho nebylo málo, tak v rámci předobjednávek můžete v Google Store dostat zdarma k mobilu Pixel Buds 2a (v hodnotě 3 690 Kč). Tato akce končí 18. 3.
Specifikace
- displej: 6,3 palců, Actua (POLED), rozlišení 1080 x 2424 pixelů, 422 PPI, obnovovací frekvence 60-120 Hz, jas až 2000 nitů (HDR) / 3000 nitů (peak), kontrast >2 000 000:1, 24-bitová hloubka, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: Google Tensor G4, bezpečnostní koprocesor Titan M2
- RAM: 8 GB
- úložiště: 128/256 GB
- Operační systém: Android 16 (7 let aktualizací OS, zabezpečení a Pixel Drop)
- Dual SIM: Dual SIM (Nano SIM + eSIM)
- Foťáky:
- zadní: 48 Mpx (OIS, hlavní, Quad PD, f/1,7, 82° zorné pole, velikost senzoru 1/2″)
- 13 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, 120° zorné pole, velikost senzoru 1/3,1″)
- přední: 13 Mpx (f/2,2, 96,1° ultraširoké zorné pole)
- IP68 (odolnost vůči prachu a vodě)
- čtečka otisků prstů, odemykání obličejem
- stereo reproduktory, 2 mikrofony, potlačení hluku
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 2×2 MIMO), Bluetooth 6, NFC, Google Cast, GPS (GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS), USB-C 3.2
- rozměry a hmotnost: 153,9 x 73,0 x 9,0 mm, 183 gramů
- baterie a nabíjení: 5100 mAh (typická), 45W rychlé nabíjení (až 50 % za cca 30 minut), bezdrátové nabíjení (až 10 W, Qi-certified)
