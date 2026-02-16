Mobil s projektorem, Blackview s 20 000 mAh baterií a další: Novinky v obchodech #8

Mobil s projektorem, Blackview s 20 000 mAh baterií a další: Novinky v obchodech #8
2026-02-16
• 16. 2. 2026#Android #Smartphony

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Unihertz 8849 Tank X

Na český trh přichází poměrně unikátní odolný telefon, který má ve výbavě baterii o kapacitě 17 600 mAh, silnou svítilnu na zadní straně, možnost nočního focení s využitím infračerveného přisvícení a také projektor.

HEUREKAUnihertz 8849 Tank X na Heureka.czUnihertz 8849 Tank XCena od 18 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

8849 TANK X rugged projector phone with 1080p projectio main 2 1037x1037x

Specifikace Unihertz 8849 Tank X

  • displej: 6,78 palců, LCD s průstřelem, rozlišení 1080 x 2460 bodů, 120 Hz, jas až 750 nitů
  • procesor: Dimensity 8200
  • RAM: 16 GB LPDDR5
  • úložiště: 512 GB UFS 3.1, rozšiřitelné úložiště 16 GB
  • Operační systém: Android 15
  • Dual SIM: Dvojitá Nano-SIM + TF karta
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (Sony IMX766, dvojitý blesk LED s dvojbarevným světlem, 4x infračervené doplňkové světlo pro noční vidění)
      • 64 Mpx (noční vidění, OmniVision OV64B1B, automatické ostření)
      • 8 Mpx (teleobjektiv, HiSilicon HI847, 3x optický zoom, automatické ostření)
    • přední: 50 Mpx (pevné zaostření, IC: Hi5022Q)
  • IP68, IP69K
  • boční snímač otisků prstů
  • 3,5mm jack
  • Projektor:
    • DLP
    • rozlišení 1920 x 1080
    • 220 lumenů
    • laserové automatické ostření (dosah 4 metry, zaostřovací vzdálenost 0,5 m – 3,0 m)
  • Kempingové světlo s vícero barvami (červené/modré varovné světlo)
  • IP68/IP69K
  • Senzory: Akcelerometr, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, snímač okolního světla, barometr
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, GSM, WCDMA, C2K, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, Galileo, NFC, infračervený port, FM rádio, USB-C 2.0
  • rozměry a hmotnost: 180,5 x 91,8 x 31,9 mm, 750 gramů
  • baterie a nabíjení: 17600 mAh, 120W kabelové nabíjení

Blackview XPLORE 1

Další odolná novinka na trhu se chlubí mimo jiné sekundárním displejem a také baterií o kapacitě 20 000 mAh. Specifikace jsou na tuto kategorii velmi dobré a i cena je relativně příznivá. Jen je to tedy cihla s hmotností přes 600 gramů.

HEUREKABlackview XPLORE 1 16GB/512GB Orange na Heureka.czBlackview XPLORE 1...Cena od 8 790 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

XPLORE1 Orange 01 600x600x

Specifikace Blackview XPLORE 1

  • displej: 6,78 palců, IPS LCD, BOE I680EBQ-12Q01 (IC ILI7807S-10000IA), FHD+, rozlišení 1080 x 2460 bodů, 120 Hz, 20:9, PPI 396, Corning Gorilla Glass 5
    • sekundární displej 2,01 palců (240 x 296 bodů, Panda Glass)
  • procesor: MediaTek Dimensity 7050 (6nm), osmijádrový (2x Cortex-A78 2,4 GHz + 6x Cortex-A55 2,0 GHz), ARM Mali-G68 MC4 GPU
  • RAM: 12/16 GB LPDDR5
  • úložiště: 256/512 GB UFS 3.1, podpora TF karty až 2 TB
  • Operační systém: Android 15, DokeOS 4.2
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 64 Mpx (hlavní, senzor OV64B40-GA5A-002A, f/1.79, 4K video)
      • 20 Mpx (kamera pro noční vidění, senzor Sony IMX376)
    • přední: 50 Mpx (Samsung ISOCELL JN1, f/2.45)
  • čtečka otisků prstů
  • IP68, IP69K a MIL-STD-810H
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NFC, FM rádio, USB-C, OTG
  • rozměry a hmotnost: 184 x 83 x 29,5 mm, 638 gramů
  • baterie a nabíjení: 20 000 mAh, 55W rychlé nabíjení

Blackview OSCAL Marine 3

Na trhu je nový odolný mobil s celkem zajímavým designem zadní strany a také infračerveným foťákem pro noční vidění. Ale v základu jsou specifikace poměrně nízké a baterie spíše standardní.

HEUREKAOSCAL Marine 3 8GB/128GB Black na Heureka.czOSCAL Marine 3 8GB/128GB...Cena od 4 590 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

Marine3 White 01 600x600x

Specifikace OSCAL Marine 3

  • displej: 6,56 palců, IPS LCD, BOE IC ILI9883C-C0T0BHA, 90 Hz, rozlišení 720 x 1612 bodů, 20.5:9, PPI 260, krycí sklo Panda MN228
  • procesor: MediaTek Helio G81 (MT6769V/CB), Octa-core (2x A75 2,0 GHz + 6x A55 1,7 GHz), Arm Mali-G57 GPU (650 MHz)
  • RAM: 8 GB LPDDR4X
  • úložiště: 128/256 GB EMMC 5.1, podpora TF karty až 2 TB
  • Operační systém: Android 16, DokeOS 5.0
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 16 Mpx (hlavní, f/1.8)
      • 13 Mpx (infračervená kamera s nočním viděním, senzor SC1320CS-CRMNN00)
    • přední: 13 Mpx (GC08A8-MADD0, f/2.45)
  • čtečka otisků prstů
  • IP68, IP69K
  • Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi ac/a/b/g/n (2,4/5,0 GHz), Bluetooth 5.0, GPS (L1), GLONASS, BeiDou, Galileo, NFC, USB-C, OTG
  • rozměry a hmotnost: 174,6 x 83 x 10,7 mm, 245 gramů
  • baterie a nabíjení: 5000 mAh, 18W rychlé nabíjení

Motorola Moto G06

Moto G06 není nějakou absolutní novinkou, ale Motorola přináší postupně na náš trh některé varianty. Tentokrát se jedná o 256GB oranžovou verzi.

HEUREKAALZABSCOMMotorola Moto G06 8GB/256GB PANTONE Arabesque na Heureka.czMotorola Moto G06...Cena od 2 949 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

af1f54fc da5a 4e0e b0c5 c10c017fecce 1600x1600x

Specifikace Moto G06

  • displej: 6,88 palců, HD+, LCD, 120 Hz, až 600 nitů
  • procesor: Helio G81 Extreme
  • RAM: 4/8 GB LPDDR4X
  • úložiště: 64/128/256 GB + microSD
  • Android 15
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • ? MPx
    • přední – 8 MPx
  • čtečka otisků prstů
  • 3.5mm jack, stereo
  • IP64
  • LTE, Bluetooth 6, WiFi 5, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
  • rozměry: 171,35 x 77,5 x 8,31 mm; 194 gramů
  • baterie: 5200 mAh + 10W
Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

