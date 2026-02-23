Ceny padají: Alza zlevnila špičkové chytré hodinky od Garminu, Xiaomi i Huawei KOMERČNÍ ČLÁNEK

Ceny padají: Alza zlevnila špičkové chytré hodinky od Garminu, Xiaomi i Huawei2026-02-23T10:00:57+01:00
23. 2. 2026

Chytré hodinky se v posledních letech staly nepostradatelným technologickým doplňkem, který usnadňuje každodenní komunikaci, monitoruje zdravotní metriky a pomáhá s optimalizací sportovních výkonů. V rámci aktuálních prodejních akcí na Alza.cz lze nyní pořídit modely od předních výrobců nositelné elektroniky za výrazně snížené ceny. Níže je uveden přehled nejzajímavějších nabídek v rámci jednotlivých ekosystémů.

Chytré hodinky Xiaomi

Značka Xiaomi dlouhodobě dominuje v segmentu nositelné elektroniky s vynikajícím poměrem ceny a výkonu. Její chytré hodinky nabízejí čistý design, kvalitní AMOLED displeje a spolehlivé měření základních i pokročilých tělesných funkcí. Aktuální zlevněné modely představují ideální volbu pro uživatele, kteří hledají moderní technologie v elegantním provedení, ať už v kovovém nebo koženém designu.

Chytré hodinky Garmin

Produkty společnosti Garmin představují absolutní špičku pro náročné sportovce a outdoorové nadšence. Hodinky této značky se vyznačují extrémní odolností, bezkonkurenční výdrží baterie a špičkovými navigačními a tréninkovými funkcemi. V nabídce se nacházejí jak robustní titanové modely z řady Fenix pro profesionály, tak i elegantní lifestylové varianty z řad Venu a Lily.

Chytré hodinky Huawei

Značka Huawei se soustředí na spojení luxusního vzhledu klasických hodinek s pokročilými chytrými funkcemi. Modely z řady Watch Ultimate a Fit vynikají precizním zpracováním, použitím prémiových materiálů a mimořádně dlouhou výdrží na jedno nabití. Široká kompatibilita a komplexní sledování zdraví z nich činí atraktivní volbu pro manažery i aktivní uživatele.

Kompletní nabídku chytré elektroniky a další technologické slevy naleznete přímo na webu Alza.cz.

