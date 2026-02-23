Chytré hodinky se v posledních letech staly nepostradatelným technologickým doplňkem, který usnadňuje každodenní komunikaci, monitoruje zdravotní metriky a pomáhá s optimalizací sportovních výkonů. V rámci aktuálních prodejních akcí na Alza.cz lze nyní pořídit modely od předních výrobců nositelné elektroniky za výrazně snížené ceny. Níže je uveden přehled nejzajímavějších nabídek v rámci jednotlivých ekosystémů.
Chytré hodinky Xiaomi
Značka Xiaomi dlouhodobě dominuje v segmentu nositelné elektroniky s vynikajícím poměrem ceny a výkonu. Její chytré hodinky nabízejí čistý design, kvalitní AMOLED displeje a spolehlivé měření základních i pokročilých tělesných funkcí. Aktuální zlevněné modely představují ideální volbu pro uživatele, kteří hledají moderní technologie v elegantním provedení, ať už v kovovém nebo koženém designu.
- Xiaomi Redmi Watch 5 Lite Light Gold (-10 %)
- Xiaomi Watch S4 41mm Black (-10 %)
- Xiaomi Watch S4 41mm Mint Green (-10 %)
- Xiaomi Watch S4 41mm White Leather (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Chytré hodinky Garmin
Produkty společnosti Garmin představují absolutní špičku pro náročné sportovce a outdoorové nadšence. Hodinky této značky se vyznačují extrémní odolností, bezkonkurenční výdrží baterie a špičkovými navigačními a tréninkovými funkcemi. V nabídce se nacházejí jak robustní titanové modely z řady Fenix pro profesionály, tak i elegantní lifestylové varianty z řad Venu a Lily.
- Garmin Venu X1 Black (-20 %)
- Garmin Fenix 8 43mm AMOLED Sapphire Titanium Black/Pebble Grey Band *EU distribuce* (-36,2 %)
- Garmin Vívomove Trend Silver/Mist Grey (-10 %)
- Garmin Lily 2 Metallic Lilac/Lilac Silicone Band (-5 %)
- Garmin Forerunner 55 Whitestone (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Chytré hodinky Huawei
Značka Huawei se soustředí na spojení luxusního vzhledu klasických hodinek s pokročilými chytrými funkcemi. Modely z řady Watch Ultimate a Fit vynikají precizním zpracováním, použitím prémiových materiálů a mimořádně dlouhou výdrží na jedno nabití. Široká kompatibilita a komplexní sledování zdraví z nich činí atraktivní volbu pro manažery i aktivní uživatele.
- Huawei Watch Ultimate 2 Black (-15 %)
- Huawei Watch Fit 4 Pro Zelené (-11,1 %)
- Huawei Watch Ultimate Voyage BLUE (-27,6 %)
- Huawei Watch Fit 4 Nylon (-10 %)
- Huawei Band 10 White Aluminium (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní nabídku chytré elektroniky a další technologické slevy naleznete přímo na webu Alza.cz.
Komentáře