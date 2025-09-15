Nově v českých obchodech – iPhony 17, iPhone Air, Poco, Moto, i Galaxy

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Samsung Galaxy S25 FE
V českých obchodech se rozšiřuje dostupnost nejnovějšího vybavenějšího mobilu od Samsungu. Galaxy S25 FE hlavně láká na lepší poměr ceny a specifikací.HEUREKASamsung Galaxy S25 FE...Cena od 18 790 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy S25 FE...Cena od 18 790 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy S25 FE...Cena od 16 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Samsung Galaxy S25 FE
- displej: 6,7 palců, 2340×1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120Hz, až 1900 nitů, Corning Gorilla Glass Victus+
- procesor: Exynos 2400
- 8 GB RAM
- úložiště: 128/256/512 GB
- Android 16 + One UI 8
- Dual SIM
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 12 MPx, 123˚
- 8 MPx, OIS, 3x zoom
- přední – 12 MPx
- IP68
- USB Type-C audio, stereo, Dolby Atmos
- čtečka otisků prstů v displeji
- 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.4, GPS + GLONASS, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC
- rozměry: 161,3 × 76,6 × 7,4 mm; 190 gramů
- baterie: 4900 mAh + 45W USB C, 15W bezdrátově
Samsung Galaxy A17
Po oznámení dostupnosti Galaxy A17 5G se pomalinku dostává do obchodů v různých konfiguracích a barvách. Cena se pohybuje kolem pěti tisíc korun.HEUREKASamsung Galaxy A17...Cena od 4 489 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy A17...Cena od 4 366 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy A17...Cena od 4 448 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Samsung Galaxy A17 5G
- displej: 6,7 palců, 1080×2340 pixelů (Full HD+), Super AMOLED, 90Hz
- procesor: Exynos 1330
- 4/6/8 GB RAM
- úložiště: 128GB + microSD
- Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)
- Android 15 + One UI 7.0
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 5 MPx, ultra širokoúhlý
- 2 MPx, makro
- přední – 13 MPx
- čtečka otisků prstů na straně
- IP54
- 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB Type-C Port
- rozměry: 164,4 x 77,9 x 7,5 mm; 192 gramů
- baterie: 5000 mAh + 25W
Samsung Galaxy A07
Jednou z novinek na českém trhu je i Samsung Galaxy A07, tedy nejzákladnější mobil od tohoto výrobce. Cena u něj klesá pod hranici tří tisíc korun.HEUREKASamsung Galaxy A07...Cena od 2 533 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy A07...Cena od 2 629 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy A07...Cena od 2 501 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy A07...Cena od 2 659 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy A07...Cena od 2 533 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Samsung Galaxy A07
- displej: 6,7 palců, 1600 x 720 pixelů, LCD, 90 Hz
- procesor: Helio G99
- RAM: 4 GB
- úložiště: 128 GB + microSD
- Dual SIM
- Android 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 2 MPx
- přední – 8 MPx
- čtečka otisků prstů na straně
- IP54
- LTE, WiFi 5, NFC, Bluetooth 5.3, GPS, N/A, Beidou, Galileo, QZSS
- rozměry: 167,4 x 77,4 x 7,6 mm; 184 gramů
- baterie: 5000 mAh
Realme Note 70T
V obchodech už najdete čerstvou novinku od Realme, Realme Note 70T. Jedná se o levnější mobil s větší kapacitou baterie a zvýšenou odolností.HEUREKARealme Note 70T 4GB/64GB...Cena od 2 074 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Realme Note 70T
- displej: 6,74 palců, 1600 x 720 pixelů, 90 Hz, LCD, až 563 nitů
- procesor: Unisoc T7250
- RAM: 4 GB
- úložiště: 64/128/256 GB
- Android 15 + Realme UI
- Foťáky:
- zadní – 13 MPx
- ? MPx
- přední – 5 MPx
- čtečka otisků prstů na straně
- IP54, MIL-STD 810H
- 3.5mm jack
- LTE, Bluetooth 5.2, WiFi 5, Beidou(B1I), GPS(L1), GLONASS(G1), Galileo(E1)
- rozměry: 167,2 x 76,6 x 7,94 mm; 201 gramů
- baterie: 6000 mAh + 15W
POCO C85
Mezi levnějšími mobily nově najdete v obchodech Poco C85, který láká na větší baterii a zvýšenou odolnost, navíc cena je poměrně atraktivní.HEUREKAPOCO C85 8GB/256GB GreenCena od 3 094 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Poco C85
- displej: 6,9 palců, 1600 x 720 pixelů, až 810 nitů, 120 Hz, LCD
- procesor: Helio G81 Ultra
- RAM: 6/8 GB LPDDR4X
- úložiště: 128/256 GB eMMC 5.1
- Android 15 + HyperOS 2
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- ? MPx
- přední – 8 MPx
- čtečka otisků prstů na straně
- IP64
- 3.5mm jack
- LTE, NFC, WiFi 5, Bluetooth 5.4, GPS | Glonass | Galileo | Beidou
- rozměry: 171,56 x 79,47 x 7,99 mm; 205 gramů
- baterie: 6000 mAh + 33W
Motorola Razr 60 Pantone Ice Crystal
Do Česka se dostala i novinka Motorola Razr 60 ve variantě Pantone Ice Crystal, tedy extravagantní verze tohoto mobilu. Současně jsou k němu i upravená sluchátka zdarma.HEUREKAMotorola Razr 60...Cena od 24 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Motorola Razr 60
- displeje:
- vnitřní – 6,9 palců, Full HD+, až 3000 nitů, 120 Hz, 22:9, AMOLED
- vnější – 3,6 palce, pOLED, až 1700 nitů, 120 Hz
- procesor: Dimensity 7400X
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- úložiště: 256/512 GB UFS 2.2
- Android 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 13 MPx, 122°, makro
- přední – 32 MPx
- IP48
- stereo
- čtečka otisků prstů na boku
- 5G, GPS, Glonass, Galileo, QZSS, Beidou, NFC, WiFi, Bluetooth
- rozměry:
- rozevřený: 171,30 x 73,99 x 7,25 mm
- složený: 88,08 x 73,99 x 15,85 mm
- 188 gramů
- baterie: 4500 mAh + 30W USB C, 15W bezdrátově
Apple iPhone Air
Apple se letos pochlubil novinkou v podobě iPhonu Air, tedy bez číselného označení. Jedná se současně o nejtenčí mobil od Appplu, což je jeho hlavní lákadlo.HEUREKAApple iPhone Air 256GB...Cena od 29 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple iPhone Air 1TB Sky...Cena od 41 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple iPhone Air 1TB...Cena od 41 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Apple iPhone 17 Pro Max
Samozřejmě zde máme i největší a nejvybavenější model iPhone 17 Pro Max, který se dočkali i 2TB verze, která má nastavenou cenu na 58 990 Kč.HEUREKAApple iPhone 17 Pro Max...Cena od 34 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple iPhone 17 Pro Max...Cena od 46 890 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple iPhone 17 Pro Max...Cena od 40 890 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple iPhone 17 Pro Max...Cena od 58 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple iPhone 17 Pro Max...Cena od 46 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple iPhone 17 Pro Max...Cena od 40 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple iPhone 17 Pro Max...Cena od 46 890 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple iPhone 17 Pro Max...Cena od 40 890 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple iPhone 17 Pro Max...Cena od 34 890 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple iPhone 17 Pro Max...Cena od 34 890 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Apple iPhone 17 Pro
V menším balení, ale jinak s velmi podobnou výbavou je i iPhone 17 Pro. Zde je o něco menší displej, konstrukce a baterie, ale jinak nabízí stejné vlastnosti jako Max varianta.HEUREKAApple iPhone 17 Pro 256GB...Cena od 32 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple iPhone 17 Pro 512GB...Cena od 38 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple iPhone 17 Pro 512GB...Cena od 38 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple iPhone 17 Pro 256GB...Cena od 32 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple iPhone 17 Pro 512GB...Cena od 38 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple iPhone 17 Pro 1TB...Cena od 44 989 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple iPhone 17 Pro 256GB...Cena od 32 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Apple iPhone 17
Nezapomnělo se na základní model, který se dočkal značeného posunu ve specifikacích a hodně jich převzal od Pro verzí. Dle mnohých se jedná o mobil pro každého.HEUREKAApple iPhone 17 256GB...Cena od 22 989 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple iPhone 17 256GB...Cena od 22 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple iPhone 17 256GB...Cena od 22 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple iPhone 17 256GB...Cena od 22 989 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple iPhone 17 256GB...Cena od 22 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple iPhone 17 512GB...Cena od 28 989 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
