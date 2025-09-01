Realme Note 70T je odolná novinkou s cenou od 2 465 Kč

Zdroj: Realme

Ještě před nějakou dobou se objevily informace o chystaném modelu Realme Note 70T a nyní byl přidán na stránky společnosti, přičemž se současně dostává do českých obchodů s atraktivní cenou.

Levný a odolný

O mobilu jsme se dozvěděli skrze náš systém hlídání novinek na českém trhu. Realme Note 70T byl jednoduše zařazen do nabídky obchodů, kde cena začíná na 2465 Kč, ale jedná se o verzi se 128 GB. Dle oficiálních informací ze stránek výrobce má být k dispozici ještě verze s 64GB úložištěm, takže cena může být ještě nižší.

Zdroj: Realme

Při takové částce je jasné, že se nebude nabízet nějak obdařený mobil, ale i tak má některé zajímavé specifikace. Například baterie má kapacitu 6000 mAh, ale nabíjení je jen 15W. Realme Note 70T navíc splňuje certifikace IP54 a MIL-+STD 810H, takže vydrží drsnější zacházení a také odolá vodě, například v dešti.

Zbytek specifikací již odpovídá ceně. Displej má jen HD+ rozlišení, byť s 90Hz obnovovací frekvencí. Realme Note 70T navíc podporuje jen LTE a stále zde najdete konektor pro sluchátka. Fotografická výbava je základní, respektive hlavní snímač má jen 13 MPx a o druhém se společnost na stránkách ani nezmiňuje.

Specifikace Realme Note 70T

  • displej: 6,74 palců, 1600 x 720 pixelů, 90 Hz, LCD, až 563 nitů
  • procesor: Unisoc T7250
  • RAM: 4 GB
  • úložiště: 64/128/256 GB
  • Android 15 + Realme UI
  • Foťáky:
    • zadní – 13 MPx
      • ? MPx
    • přední – 5 MPx
  • čtečka otisků prstů na straně
  • IP54, MIL-STD 810H
  • 3.5mm jack
  • LTE, Bluetooth 5.2, WiFi 5, Beidou(B1I), GPS(L1), GLONASS(G1), Galileo(E1)
  • rozměry: 167,2 x 76,6 x 7,94 mm; 201 gramů
  • baterie: 6000 mAh + 15W

