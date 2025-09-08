Nově v českých obchodech – nové Galaxy a levné Poco

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Nově v českých obchodech – nová Redmi série láká na baterie a ceny
- Nově v českých obchodech – Redmi novinky, Moto, i Xperia
- Nově v českých obchodech – Pixely, Magic a nové Galaxy
- Nově v českých obchodech – Galaxy, Moto a Note
Samsung Galaxy S25 FE
Nedávnou novinkou Galaxy S25 FE jsme si již osahali a nyní se již nabízí v českých obchodech s cenou pod osmnáct tisíc korun. Ve své podstatě se jedná o skoro top model, ale spíše se dá řadit mezi vyšší střední třídu.HEUREKASamsung Galaxy S25 FE...Cena od 17 338 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Samsung Galaxy S25 FE
- displej: 6,7 palců, 2340×1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120Hz, až 1900 nitů, Corning Gorilla Glass Victus+
- procesor: Exynos 2400
- 8 GB RAM
- úložiště: 128/256/512 GB
- Android 16 + One UI 8
- Dual SIM
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 12 MPx, 123˚
- 8 MPx, OIS, 3x zoom
- přední – 12 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS
- IP68
- USB Type-C audio, stereo, Dolby Atmos
- čtečka otisků prstů v displeji
- 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.4, GPS + GLONASS, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC
- rozměry: 161,3 × 76,6 × 7,4 mm; 190 gramů
- baterie: 4900 mAh + 45W USB C, 15W bezdrátově
Poco C85
Další nedávná novinka Poco C85 přichází na český trh. Láká zejména na velikost baterie a také na zvýšenou odolnost. Ale podstatnější je samotná cena. Samozřejmě záleží na konfiguraci, ale nabízí se i s cenou pod tři tisíce korun.HEUREKAPoco C85 8GB/256GB BlackCena od 3 507 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAPoco C85 6GB/128GB GreenCena od 2 769 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAPoco C85 6GB/128GB PurpleCena od 2 769 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAPoco C85 8GB/256GB PurpleCena od 3 507 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAPoco C85 6GB/128GB BlackCena od 2 769 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Poco C85
- displej: 6,9 palců, 1600 x 720 pixelů, až 810 nitů, 120 Hz, LCD
- procesor: Helio G81 Ultra
- RAM: 6/8 GB LPDDR4X
- úložiště: 128/256 GB eMMC 5.1
- Android 15 + HyperOS 2
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- ? MPx
- přední – 8 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů na straně
- IP64
- 3.5mm jack
- LTE, NFC, WiFi 5, Bluetooth 5.4, GPS | Glonass | Galileo | Beidou
- rozměry: 171,56 x 79,47 x 7,99 mm; 205 gramů
- baterie: 6000 mAh + 33W
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Polar Loop je nový fitness náramek bez displeje a bez předplatného, který sleduje vaše zdraví 24/7
Mapy od Seznamu už umí plánovat trasu ve veřejné dopravě
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře