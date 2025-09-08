Nově v českých obchodech – nové Galaxy a levné Poco

2025-09-08T18:00:27+02:00
• 8. 9. 2025#Android #Smartphony

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Samsung Galaxy S25 FE

Nedávnou novinkou Galaxy S25 FE jsme si již osahali a nyní se již nabízí v českých obchodech s cenou pod osmnáct tisíc korun. Ve své podstatě se jedná o skoro top model, ale spíše se dá řadit mezi vyšší střední třídu.

HEUREKASamsung Galaxy S25 FE 8GB/128GB Jetblack na Heureka.czSamsung Galaxy S25 FE...Cena od 17 338 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

30310671 d3ae 448d a7df b4f4270db3ae 2000x2000x

Specifikace Samsung Galaxy S25 FE

  • displej: 6,7 palců, 2340×1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120Hz, až 1900 nitů, Corning Gorilla Glass Victus+
  • procesor: Exynos 2400
  • 8 GB RAM
  • úložiště: 128/256/512 GB
  • Android 16 + One UI 8
  • Dual SIM
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS
      • 12 MPx, 123˚
      • 8 MPx, OIS, 3x zoom
    • přední – 12 MPx
  • IP68
  • USB Type-C audio, stereo, Dolby Atmos
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.4, GPS + GLONASS, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC
  • rozměry: 161,3 × 76,6 × 7,4 mm; 190 gramů
  • baterie: 4900 mAh + 45W USB C, 15W bezdrátově

Poco C85

Další nedávná novinka Poco C85 přichází na český trh. Láká zejména na velikost baterie a také na zvýšenou odolnost. Ale podstatnější je samotná cena. Samozřejmě záleží na konfiguraci, ale nabízí se i s cenou pod tři tisíce korun.

HEUREKAPoco C85 8GB/256GB Black na Heureka.czPoco C85 8GB/256GB BlackCena od 3 507 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAPoco C85 6GB/128GB Green na Heureka.czPoco C85 6GB/128GB GreenCena od 2 769 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAPoco C85 6GB/128GB Purple na Heureka.czPoco C85 6GB/128GB PurpleCena od 2 769 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAPoco C85 8GB/256GB Purple na Heureka.czPoco C85 8GB/256GB PurpleCena od 3 507 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAPoco C85 6GB/128GB Black na Heureka.czPoco C85 6GB/128GB BlackCena od 2 769 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

83b279d6 053d 49f7 83d5 b076e99bc44b 0x0x

Specifikace Poco C85

  • displej: 6,9 palců, 1600 x 720 pixelů, až 810 nitů, 120 Hz, LCD
  • procesor: Helio G81 Ultra
  • RAM: 6/8 GB LPDDR4X
  • úložiště: 128/256 GB eMMC 5.1
  • Android 15 + HyperOS 2
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • ? MPx
    • přední – 8 MPx
  • čtečka otisků prstů na straně
  • IP64
  • 3.5mm jack
  • LTE, NFC, WiFi 5, Bluetooth 5.4, GPS | Glonass | Galileo | Beidou
  • rozměry: 171,56 x 79,47 x 7,99 mm; 205 gramů
  • baterie: 6000 mAh + 33W

