Samsung oficiálně představuje Galaxy A17 5G
2025-08-07T09:00:53+02:00
• 7. 8. 2025#Android #Smartphony

Samsung Galaxy A17 5G | Zdroj: Samsung

Na mobilní trh vstupuje očekávaný mobilní přírůstek od společnosti Samsung, která právě dnes oficiálně oznámila model s názvem Galaxy A17 5G. Na první pohled je zřejmé, že toto zařízení zaujme místo v nižších patrech střední třídy. Ani zájemci z našich končin nebudou o něj ošizeni a jihokorejský gigant má první kusy dodat začátkem příštího týdne.

Nudný průměr

Přední stranu zabírá 6,7palcový Super AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Výřez Infinity-U vyplňuje základní 13MPx selfie kamerka. Vnitřní sestavu staví na čipové sadě Exynos 1330 nebo třech různých velikostech operační paměti RAM (4/6/8 GB). Uživatelská data pojme pouze 128GB interní úložiště podporující až 2TB paměťové microSD karty.

samsung galaxy a17 5g 1 1200x796x

Samsung Galaxy A17 5G | Zdroj: FoneArena

Baterie o velikosti 5 000 mAh doplňuje technologie rychlého 25W nabíjení přes USB-C, které zároveň supluje 3,5mm audio jack. Ostrůvek pro objektivy zadního fotoaparátu je přepracovaný dle očekávání a nabízí celkem tři snímače (50 + 5 + 2 MPx). Nadstavba One UI 7 nad systémem Android 15 se může 6 let těšit na pravidelné aktualizace. Seznam uzavírá boční skener otisků prstů či certifikace odolnosti IP54.

V prodeji najdete tři barevné možnosti (černá, modrá, šedá) a minimálně za konfiguraci 4+128 GB u nás dáte 5 690 Kč včetně daně. Další varianty budou upřesněny v nejbližší době.

samsung galaxy a17 5g 2 1200x805x

Samsung Galaxy A17 5G | Zdroj: FoneArena

Zdroj: fonearena.com

