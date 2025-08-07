Samsung oficiálně představuje Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G | Zdroj: Samsung
Na mobilní trh vstupuje očekávaný mobilní přírůstek od společnosti Samsung, která právě dnes oficiálně oznámila model s názvem Galaxy A17 5G. Na první pohled je zřejmé, že toto zařízení zaujme místo v nižších patrech střední třídy. Ani zájemci z našich končin nebudou o něj ošizeni a jihokorejský gigant má první kusy dodat začátkem příštího týdne.
Nudný průměr
Přední stranu zabírá 6,7palcový Super AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Výřez Infinity-U vyplňuje základní 13MPx selfie kamerka. Vnitřní sestavu staví na čipové sadě Exynos 1330 nebo třech různých velikostech operační paměti RAM (4/6/8 GB). Uživatelská data pojme pouze 128GB interní úložiště podporující až 2TB paměťové microSD karty.
Baterie o velikosti 5 000 mAh doplňuje technologie rychlého 25W nabíjení přes USB-C, které zároveň supluje 3,5mm audio jack. Ostrůvek pro objektivy zadního fotoaparátu je přepracovaný dle očekávání a nabízí celkem tři snímače (50 + 5 + 2 MPx). Nadstavba One UI 7 nad systémem Android 15 se může 6 let těšit na pravidelné aktualizace. Seznam uzavírá boční skener otisků prstů či certifikace odolnosti IP54.
V prodeji najdete tři barevné možnosti (černá, modrá, šedá) a minimálně za konfiguraci 4+128 GB u nás dáte 5 690 Kč včetně daně. Další varianty budou upřesněny v nejbližší době.
Zdroj: fonearena.com
