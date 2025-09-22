Nově v českých obchodech – Air, Note, Nova

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Realme Note 70T
Kategorie levných mobilů byla rozšířena o Realme Note 70T. Kromě nízké ceny může zaujmout kapacitou baterie a také zvýšenou odolností.HEUREKARealme Note 70T 4GB/64GB...Cena od 2 199 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Realme Note 70T
- displej: 6,74 palců, 1600 x 720 pixelů, 90 Hz, LCD, až 563 nitů
- procesor: Unisoc T7250
- RAM: 4 GB
- úložiště: 64/128/256 GB
- Android 15 + Realme UI
- Foťáky:
- zadní – 13 MPx
- ? MPx
- přední – 5 MPx
- zadní – 13 MPx
- čtečka otisků prstů na straně
- IP54, MIL-STD 810H
- 3.5mm jack
- LTE, Bluetooth 5.2, WiFi 5, Beidou(B1I), GPS(L1), GLONASS(G1), Galileo(E1)
- rozměry: 167,2 x 76,6 x 7,94 mm; 201 gramů
- baterie: 6000 mAh + 15W
Huawei Nova Y70
Huawei mobily již nejsou na našem trhu k vidění, respektive nová řada Nova byla sice uvedena v Evropě nedávno, ale i tak nezamíří na český trh. Sporadicky se u nás objeví nějaký kousek od tohoto výrobce, jako například Nova Y70. Výbava je poměrně slabá a hlavně cena je značně nadsazená. Zde je ale nutné brát v potaz, že se může jednat o dovoz.HEUREKAHuawei Nova Y70 4GB/128GB...Cena od 5 733 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Huawei Nova Y70
- displej: 6,5 palců, LCD, 1600 x 720 pixelů
- RAM: 4 GB
- úložiště: 128 GB
- EMIUI 12
- Foťáky:
- zadní – 48 MPx, f/1.8
- 5 MPx, 120°
- 2 MPx
- přední – 8 MPx
- zadní – 48 MPx, f/1.8
- 3.5mm jack
- čtečka otisků prstů na straně
- LTE, WiFi 4, Bluetooth 5.1, USB C, GPS, AGPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS
- rozměry: 168,3 x 77,7 x 8,98 mm; 199 gramů
- baterie: 6000 mAh + 22,5 W
Apple iPhone Air
Novinka iPhone Air se začíná zabydlovat na českém trhu ve všech verzích, přičemž nejlevnější přijde na 29 680 Kč, nejvyšší verze s 1TB úložištěm pak přijde na 41 531 Kč. K dispozici jsou čtyři barvy. Co se týče odolnosti nebo spíše pevnosti, tak je na tom mobil velmi dobře, aspoň podle nedávno provedeného testu známým youtuberem.HEUREKAApple iPhone Air 256GB...Cena od 29 680 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
