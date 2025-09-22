Nově v českých obchodech – Air, Note, Nova

• 22. 9. 2025#Smartphony

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Realme Note 70T

Kategorie levných mobilů byla rozšířena o Realme Note 70T. Kromě nízké ceny může zaujmout kapacitou baterie a také zvýšenou odolností.

HEUREKARealme Note 70T 4GB/64GB Obsidian Black na Heureka.czRealme Note 70T 4GB/64GB...Cena od 2 199 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

54145de8 495c 4f17 ace3 20b5d43f3f41 1600x1600x

Specifikace Realme Note 70T

  • displej: 6,74 palců, 1600 x 720 pixelů, 90 Hz, LCD, až 563 nitů
  • procesor: Unisoc T7250
  • RAM: 4 GB
  • úložiště: 64/128/256 GB
  • Android 15 + Realme UI
  • Foťáky:
    • zadní – 13 MPx
      • ? MPx
    • přední – 5 MPx
  • čtečka otisků prstů na straně
  • IP54, MIL-STD 810H
  • 3.5mm jack
  • LTE, Bluetooth 5.2, WiFi 5, Beidou(B1I), GPS(L1), GLONASS(G1), Galileo(E1)
  • rozměry: 167,2 x 76,6 x 7,94 mm; 201 gramů
  • baterie: 6000 mAh + 15W

Huawei Nova Y70

Huawei mobily již nejsou na našem trhu k vidění, respektive nová řada Nova byla sice uvedena v Evropě nedávno, ale i tak nezamíří na český trh. Sporadicky se u nás objeví nějaký kousek od tohoto výrobce, jako například Nova Y70. Výbava je poměrně slabá a hlavně cena je značně nadsazená. Zde je ale nutné brát v potaz, že se může jednat o dovoz.

HEUREKAHuawei Nova Y70 4GB/128GB White na Heureka.czHuawei Nova Y70 4GB/128GB...Cena od 5 733 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

bd9bf7f8 8a0e 48c9 949c db2991f7aaf6 1600x1600x

Specifikace Huawei Nova Y70

  • displej: 6,5 palců, LCD, 1600 x 720 pixelů
  • RAM: 4 GB
  • úložiště: 128 GB
  • EMIUI 12
  • Foťáky:
    • zadní – 48 MPx, f/1.8
      • 5 MPx, 120°
      • 2 MPx
    • přední – 8 MPx
  • 3.5mm jack
  • čtečka otisků prstů na straně
  • LTE, WiFi 4, Bluetooth 5.1, USB C, GPS, AGPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS
  • rozměry: 168,3 x 77,7 x 8,98 mm; 199 gramů
  • baterie: 6000 mAh + 22,5 W

Apple iPhone Air

Novinka iPhone Air se začíná zabydlovat na českém trhu ve všech verzích, přičemž nejlevnější přijde na 29 680 Kč, nejvyšší verze s 1TB úložištěm pak přijde na 41 531 Kč. K dispozici jsou čtyři barvy. Co se týče odolnosti nebo spíše pevnosti, tak je na tom mobil velmi dobře, aspoň podle nedávno provedeného testu známým youtuberem.

HEUREKAApple iPhone Air 256GB Space Black na Heureka.czApple iPhone Air 256GB...Cena od 29 680 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

a3507fa5 7bb0 4996 aea2 9fad29227a26 1600x1600x

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

