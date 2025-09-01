Poco C85 je levná odolnější novinka s velkou baterií

Zdroj: Poco
Se začátkem školního roku se objevují levnější modely. Dnes jsme vás již informovali o novince Realme Note 70T a nyní zde máme Poco C85, také levný model.
Dobrý poměr ceny a výbavy
Poco C85 se chlubí hlavně kapacitou baterie, která je 6000 mAh. Zde je ale rychlejší nabíjení, konkrétně 33W. Současně Poco láká na tenkost, jelikož mobil nemá ani osm milimetrů tloušťku. Našlo se místo i pro certifikaci IP64, takže mobil odolá v dešti, ale na ponoření do vody. to není.
Poco C85 podporuje jen LTE sítě, ostatně je zde procesor Helio G81 Ultra, který nemá podporu pro 5G. Fotografická výbava je založena na 50MPx snímači. Sice je zde ještě jeden foťák, ale ani oficiální stránky nezmiňují specifikace. Mobil je vybaven i konektorem pro sluchátka. Aby byla cena nižší, jsou zde použity pomalejší paměti, i úložiště je staršího data. Displej má jen HD+ rozlišení.
Poco C85 se začíná uvádět ve světě postupně, ale podařilo se nám zjistit, že se k prodeji chystají i některé české obchody. Cena je nastavena na 2 990 Kč za verzi s 8 GB RAM a 256GB úložištěm. Kdy začne prodej, není zatím jasné, ale může se tak stát kdykoliv.
Specifikace Poco C85
- displej: 6,9 palců, 1600 x 720 pixelů, až 810 nitů, 120 Hz, LCD
- procesor: Helio G81 Ultra
- RAM: 6/8 GB LPDDR4X
- úložiště: 128/256 GB eMMC 5.1
- Android 15 + HyperOS 2
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- ? MPx
- přední – 8 MPx

- čtečka otisků prstů na straně
- IP64
- 3.5mm jack
- LTE, NFC, WiFi 5, Bluetooth 5.4, GPS | Glonass | Galileo | Beidou
- rozměry: 171,56 x 79,47 x 7,99 mm; 205 gramů
- baterie: 6000 mAh + 33W
Zdroj: gizmochina.com
