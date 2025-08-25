Samsung v tichosti uvedl Galaxy A07, má 6 let aktualizací

Zdroj: Samsung
Mysleli jsme si, že Samsung bude mít jednu větší událost, kde představí další novinky, ale nakonec se postupně představuje jedno zařízení za druhým. Nedávno jsme vás informovali o Galaxy Buds3 FE a dnes jsme vás již informovali o novém tabletu Galaxy Tab S10 Lite. Další novinka se jmenuje Galaxy A07.
Samsung Galaxy A07
Tento mobil bude na nějaký čas ten nejlevnější nový smartphone od Samsungu. S nízkou cenou jsou spojeny i slabší specifikace. Například displej má jen HD+ rozlišení, byť má tedy 90Hz obnovovací frekvenci. O výkon se stará neobvykle Helio G99, což již není nějak aktuální procesor od Mediateku. Současně to znamená, že je zde podpora maximálně 4G.
Zdroj: Samsung
Fotografická výbava je taktéž základní. Hlavní má sice 50 MPx, ale sekundární snímač je zde spíše navíc. Galaxy A07 ale má například certifikaci IP54, takže odolá setkání s vodou, ale na ponoření to není. Stereo zde nehledejte. Zajímavostí je, že Samsung u tohoto kousku také slibuje 6 let plnohodnotných aktualizací, což je rozhodně dobrá zpráva. Konkurence by se mohla ponaučit a nabízet u levnějších kousků stejně dlouhou podporu.
Co se týče dostupnosti na českém trhu, tak zatím čekáme na podrobnosti. V zahraničí vychází cena v přepočtu přibližně na 2 400 Kč, což není špatná částka na takový mobil od Samsungu.
Specifikace
- displej: 6,7 palců, 1600 x 720 pixelů, LCD, 90 Hz
- procesor: Helio G99
- RAM: 4 GB
- úložiště: 128 GB + microSD
- Dual SIM
- Android 15
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 2 MPx
- přední – 8 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů na straně
- IP54
- LTE, WiFi 5, NFC, Bluetooth 5.3, GPS, N/A, Beidou, Galileo, QZSS
- rozměry: 167,4 x 77,4 x 7,6 mm; 184 gramů
- baterie: 5000 mAh
Zdroj: gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Samsung představil Galaxy Tab S10 Lite, cena začíná na 9 999 Kč
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře