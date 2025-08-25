Samsung v tichosti uvedl Galaxy A07, má 6 let aktualizací

25. 8. 2025

Zdroj: Samsung

Mysleli jsme si, že Samsung bude mít jednu větší událost, kde představí další novinky, ale nakonec se postupně představuje jedno zařízení za druhým. Nedávno jsme vás informovali o Galaxy Buds3 FE a dnes jsme vás již informovali o novém tabletu Galaxy Tab S10 Lite. Další novinka se jmenuje Galaxy A07.

Samsung Galaxy A07

Tento mobil bude na nějaký čas ten nejlevnější nový smartphone od Samsungu. S nízkou cenou jsou spojeny i slabší specifikace. Například displej má jen HD+ rozlišení, byť má tedy 90Hz obnovovací frekvenci. O výkon se stará neobvykle Helio G99, což již není nějak aktuální procesor od Mediateku. Současně to znamená, že je zde podpora maximálně 4G.

ua galaxy a07 sm a075 sm a075fzggsek 548554296 (1) 684x547x ua galaxy a07 sm a075 sm a075flvgsek 548554277 684x547x

Zdroj: Samsung

Fotografická výbava je taktéž základní. Hlavní má sice 50 MPx, ale sekundární snímač je zde spíše navíc. Galaxy A07 ale má například certifikaci IP54, takže odolá setkání s vodou, ale na ponoření to není. Stereo zde nehledejte. Zajímavostí je, že Samsung u tohoto kousku také slibuje 6 let plnohodnotných aktualizací, což je rozhodně dobrá zpráva. Konkurence by se mohla ponaučit a nabízet u levnějších kousků stejně dlouhou podporu.

Co se týče dostupnosti na českém trhu, tak zatím čekáme na podrobnosti. V zahraničí vychází cena v přepočtu přibližně na 2 400 Kč, což není špatná částka na takový mobil od Samsungu.

Specifikace

  • displej: 6,7 palců, 1600 x 720 pixelů, LCD, 90 Hz
  • procesor: Helio G99
  • RAM: 4 GB
  • úložiště: 128 GB + microSD
  • Dual SIM
  • Android 15
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • 2 MPx
    • přední – 8 MPx
  • čtečka otisků prstů na straně
  • IP54
  • LTE, WiFi 5, NFC, Bluetooth 5.3, GPS, N/A, Beidou, Galileo, QZSS
  • rozměry: 167,4 x 77,4 x 7,6 mm; 184 gramů
  • baterie: 5000 mAh

Zdroj: gsmarena.com

