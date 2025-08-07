Podcast: Nejdivnější mobil roku? Nebo absolutně nejzajímavější?

Kamery šejdrem, matrixový displej navíc a mnoho tlačítek, co to je? Ano, řeč nebude o ničem jiném než o Nothing Phone (3) (recenze), novém top modelu této značky. Je to ale skutečně top model? Povíme si naše zkušenosti.
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.
Video
https://www.youtube.com/watch?v=jAQKENuH36Y
Audio
Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě buy me a coffee.
