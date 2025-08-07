Podcast: Nejdivnější mobil roku? Nebo absolutně nejzajímavější? PODCAST

Podcast: Nejdivnější mobil roku? Nebo absolutně nejzajímavější?
2025-08-07T18:00:20+02:00
• 7. 8. 2025#Podcast

Kamery šejdrem, matrixový displej navíc a mnoho tlačítek, co to je? Ano, řeč nebude o ničem jiném než o Nothing Phone (3) (recenze), novém top modelu této značky. Je to ale skutečně top model? Povíme si naše zkušenosti.

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

