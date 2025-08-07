Skládací iPad se opozdí, měl by dorazit asi až po roce 2026

Zdroj: Dotekomanie
Zatímco se fanoušci Applu těší na příchod skládacích zařízení, zdá se, že skládací iPad si na svou premiéru ještě počká. Analytik Jeff Pu, který dříve naznačoval brzké uvedení na trh, nyní otočil. Podle jeho nejnovějších informací se skládací iPad nezačne vyrábět ani do konce roku 2026.
Kdy se dočkáme skládacího iPadu?
Apple podle dostupných zpráv pracuje na dvou skládacích zařízeních: skládacím iPhonu a iPadu, který má konstrukčně připomínat iPad Pro. Největší naděje se momentálně upínají ke skládacímu iPhonu, který by se mohl objevit v druhé polovině roku 2026 jako součást nové řady iPhonů.
Analytik Jeff Pu ze společnosti GF Securities ve své zprávě uvedl, že model iPhone 17 nabídne jen omezené inovace. O to větší důraz Apple klade na připravovaný „iPhone Fold“, tedy zařízení se skládacím displejem ve stylu knihy. Ten je podle Pua stále v přípravě a měl by pravděpodobně dorazit v druhé polovině roku 2026.
Co se týče skládacího iPadu, situace je mnohem méně optimistická. Pu naznačuje, že zařízení nebude připravené k hromadné výrobě ani do konce roku 2026, čímž prakticky vyvrací předchozí odhady, podle nichž měl skládací iPad dorazit ještě před skládacím iPhonem, možná již letos. Důvody zdržení Pu ve své zprávě nespecifikuje, ale pravděpodobně za ním stojí technologické výzvy, designové kompromisy a možná i snaha Apple neuspěchat produkt, který má zásadně redefinovat kategorii tabletů.
Zajímavostí je, že právě Jeff Pu dříve patřil mezi ty, kteří predikovali brzký příchod skládacího iPadu. Jeho nejnovější informace tak značí posun v očekávání a potvrzují, že Apple si dává načas. V roce 2024 se dokonce spekulovalo, že by iPad mohl být prvním skládacím zařízením Applu, což aktuální informace vyvrací.
Zatímco skládací iPad zůstává ve vývojových laboratořích, skládací iPhone se stává reálnější. Pokud se naplní dosavadní spekulace, Apple by mohl příští revoluci na poli chytrých zařízení odstartovat příští rok. Do té doby se však dají očekávat další vlny úniků, patentů a spekulací, které nám napoví více o tom, jak bude budoucnost těchto zařízení skutečně vypadat.
Zdroj: phonearena.com
