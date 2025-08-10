Meta porušila kalifornské zákony o ochraně soukromí, bez svolení sbírala údaje o menstruaci v aplikaci Flo

Zdroj: petapixel (se souhlasem)
Porota v americkém státě Kalifornie rozhodla, že společnost Meta porušila zákony na ochranu soukromí, když tajně sbírala citlivá zdravotní data uživatelek zdravotní aplikace Flo bez jejich souhlasu. Verdikt přichází v rámci hromadné žaloby, která byla podána jménem milionů uživatelek této populární zdravotní aplikace.
Meta se dostala do dalšího právního sporu
Žaloba, podaná v roce 2021, viní nejen aplikaci Flo, ale i technologické společnosti Meta, Google, AppsFlyer a Flurry z toho, že bez souhlasu uživatelek sbíraly údaje o menstruačních cyklech, plodnosti a dalších zdravotních ukazatelích, a následně je využívaly pro účely cílené reklamy.
Zatímco Google ukončil své působení v případu mimosoudním vyrovnáním již letos v červenci a Flo následovalo o několik týdnů později, Meta se rozhodla soudní spor dotáhnout až do verdiktu. Ten nyní označil jednání společnosti za porušení kalifornského zákona (California Invasion of Privacy Act) o narušení soukromí.
Hlavní právní zástupci žalobců, Michael P. Canty a Carol C. Villegas, označili rozsudek za zásadní precedent v ochraně digitálních zdravotních dat. „Dnešní rozhodnutí posiluje základní právo na soukromí – zvláště pokud jde o citlivé informace o zdraví. Společnosti jako Meta, které tajně profitují z nejintimnějších údajů svých uživatelů, musí nést odpovědnost,“ uvedli právníci ve společném prohlášení.
Meta s verdiktem poroty nesouhlasí a zvažuje právní kroky. Ve svém oficiálním vyjádření společnost popřela, že by sledovala uživatele aplikace Flo nebo sbírala jejich zdravotní údaje. Mluvčí společnosti uvedl, že ochrana soukromí uživatelů je pro Meta prioritou a že podmínky společnosti výslovně zakazují vývojářům odesílat jakékoli citlivé informace, včetně zdravotních dat. „Tyto obvinění jsou nepravdivá a výsledek procesu neodráží realitu. Nadále budeme hájit naši pozici a zvažujeme veškeré právní možnosti,“ dodal mluvčí společnosti.
Tento případ se stává dalším z řady právních bitev, které ukazují, jak se technologické firmy dostávají pod tlak v otázkách soukromí uživatelů. Verdikt je jasným signálem, že i citlivá zdravotní data sdílená přes mobilní aplikace podléhají přísné právní ochraně a že ani technologičtí giganti nejsou výjimkou.
Zdroj: techcrunch.com
