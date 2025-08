Zdroj: The Decoder

To nej z uplynulého týdne #31 – TikTok, EU, robot, Google Mapy

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

Anketa: Utrácíte peníze za mobilní aplikace (i ve formě předplatného)?

Naposled jsme se ptali, jak často používáte placení pomocí NFC technologie v mobilním telefonu, v hodinkách, případně náramku. Nepřekvapilo nás, že většina hlasující zvolí odpověď, že tuto možnost používají pravidelně. I tak se našlo 14 % čtenářů, kteří tuto možnost nepoužívají vůbec. Zřejmě tedy dávají přednost platebním kartám nebo hotovosti. [pokračování článku]

Unitree R1: čínský humanoidní robot s bezkonkurenční cenou

Čína znovu ukázala svaly. Společnost Unitree Robotics oficiálně představila svého nového humanoidního robota. Ten nese označení R1 a jeho startovací cena doslova vyrazila dech konkurenci. Co model R1 umí a jaká je tedy jeho cena? [pokračování článku]

Aplikace na ověření věku od EU bude více závislá na Googlu

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o nové aplikaci na ověření věku od EU. Zatím se testuje a je více méně mezikrokem k následnému systému – Digitální identitu (EU Digital Identity Wallet). Jak se ale ukazuje, aplikace na ověření věku bude mít přísnější nároky na systém a aplikace. [pokračování článku]

Google Mapy ukončují funkci sledování, co to bude znamenat pro uživatele?

Google Mapy jsou pro většinu lidí nepostradatelným pomocníkem při cestování i objevování nových míst. Nejde přitom jen o navigaci — aplikace nabízí i řadu komunitních funkcí. Právě jednu z těchto sociálních funkcí se však Google rozhodl zrušit. Do letošního září zmizí možnost sledování jiných uživatelů. Co konkrétně se mění a jak to ovlivní používání aplikace? [pokračování článku]

Česko platí digitálně: 6 z 10 nákupů je bez hotovosti

Nedávno jsme se ptali našich čtenářů v anketě, jestli platíte mobilem, ale nyní zde máme data z většího průzkumu společnosti Mastercard. Ta jasně ukazují na současný trend v kamenných obchodech. [pokračování článku]

Z TikToku si můžete nově přidat hudbu do Youtube Music

TikTok si sice neprochází jednoduchými časy v USA, kde je otázka budoucnosti stále ve vzduchu. Je docela možné, že dojde k rozdělení této sociální sítě, ale zatím není jasné, kdy a jestli se to vůbec stane. I tak se pracuje na novinkách a jedna z nich je nyní k dispozici i u nás. [pokračování článku]

Samsung chystá změnu. Základní Galaxy S26 nebude, ale dočkáme se tří modelů

Samsung mění svou strategii kolem vydávání nových verzí Androidu s nadstavbou OneUI. Dříve jsme se dočkali nové verze s uvedením top modelové řady Galaxy S, ale letos se tak stalo již u Galaxy Z. Aktuálně to tedy vypadá, že s příchodem Galaxy S26 se dočkáme OneUI 8.5. Nebude to ale jediná změna. [pokračování článku]

Chystá se mobil s baterií o kapacitě 10 000 mAh, a nebude to cihla

Čínské společnosti se pustily do revoluce mobilů, tedy konkrétně v oblasti baterií. Dlouho jsme chtěli větší kapacity a díky křemíkovo-uhlíkové technologii jsme se dočkali, tedy minimálně částečně. Výrobci mobilů nasazují tuto technologii a zejména pak větší kapacity na domácím trhu, ale postupně se tato novinka dostává i na náš trh, byť ne s tak velkými kapacitami. Například i nedávná novinka Nothing Phone (3) (recenze) má nový typ baterie. Chystá se ale mobil s monstrózní kapacitou. [pokračování článku]

Podcast: AI za 7 tisíc měsíčně

Dneska půjdeme od AI za 7 tisíc měsíčně přes hodinky za 2,5 tisíce k předplacence za 80 Kč. Nejnovější díl podcastu je věnován zajímavostem z poslední doby. [pokračování článku]

