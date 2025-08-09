Motorola a Swarovski společně vydávají telefon a sluchátka

Motorola Razr 2025 Brilliant Collection | Zdroj: Motorola
Od dubna táhnoucí se spekulace kolem úzké spolupráce mezi firmou Motorola a rakouským výrobcem broušeného křišťálu Swarovski jsou konečně na svém konci. Světlo světa totiž spatřil legendární „véčkový“ telefon Razr 2025 a bezdrátová sluchátka Buds Loop. Obě novinky u prodejců budou k dostání v rámci speciální edice pod názvem Brilliant Collection. Zároveň pro ještě lepší odlišení mají povrchovou úpravu Pantone Ice Melt.
Na oko dobrý
Hned v samotném úvodu můžeme zmínit, že zařízení po stránce vnitřní výbavy nemají žádné změny, takže výrobce pouze kompletně přepracoval designové zpracování. Model Razr 2025 se může pochlubit prošívanými zády, která byla osazena 35 krystaly Swarovski a byl použit materiál podobající se kůži.
Dále broušený pant obsahuje jeden větší krystal nebo také tvar bočních tlačítek má připomínat krystal. Prodejní cena činí 999,99 dolarů (tj. cca 21 056 Kč) a v balení naleznete průhledný obal s možností nošení přes rameno. Bezdrátová sluchátka Buds Loop s otevřenou konstrukcí dostala stejnou barvu jako telefon.
Na vnější části konstrukce opět najdete vysázené krystaly. Nicméně cenovku teprve zjistíme za pár hodin, protože ve Spojených státech spustí prodej už od čtvrtka 7. srpna.
Zdroje: motorola.com, gizmochina.com, fonearena.com, gsmarena.com
