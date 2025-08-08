Apple Music 5.0 beta přináší funkce z iOS 26 i na Android

Zdroj: Dotekomanie.cz
Apple připravuje na podzim vydání iOS 26, ale už nyní se některé jeho novinky dostávají do světa, konkrétně na platformu Android. Nová beta verze Apple Music 5.0 pro Android přináší zajímavé funkce a drobné úpravy designu, i když ne vše je zatím stejné jako na iPhonu.
Jaké novinky přináší beta verze aplikace Hudba od Applu?
Verze aplikace pro Android zatím nedostává změnu designu v podobě Liquid Glass, který je chystán pro iOS. Ovládací prvky přehrávání zůstávají na svém místě ve spodní části obrazovky. Pro uživatele očekávající sjednocení vzhledu napříč platformami může být tato absence zklamáním. Je však možné, že vizuální sjednocení přijde s některou z příštích aktualizací.
Co se ale mění, je design ovládacích prvků. Nově aplikace používá zaoblená tlačítka místo tradičních obdélníků. To se týká například přepínačů náhodného přehrávání, opakování a automatického přehrávání v seznamu skladeb i tlačítek „Přehrát“ a „Náhodně“ v albech.
Jednou z nejzajímavějších novinek je možnost připnout si oblíbenou hudbu do horní části knihovny. Funkce „Připnout hudbu do vaší knihovny“ umožňuje rychlý přístup k nejčastěji přehrávaným skladbám, albům, playlistům nebo interpretům. Stačí otevřít příslušné kontextové menu a zvolit možnost „Připnout“.
Připnuté položky se synchronizují napříč Apple zařízeními, i když někdy může být potřeba upravit jednu položku, aby se změny plně projevily. K odebrání položky stačí dlouhý stisk na záložce Knihovna. Uživatelé si mohou také nastavit výchozí akci pomocí poklepání, otevření alba, přehrání nebo náhodné přehrání. Další praktickou funkcí je automatické stažení připnutých položek, což lze v případě potřeby deaktivovat v nastavení aplikace.
Úvodní obrazovka nové verze 5.0 také přináší další dvě důležité funkce:
- Překlad textů a výslovnost – Apple Music nyní umožní lepší pochopení textu skladeb i v cizích jazycích a pomůže vám siskaldbu zazpívat se správnou výslovností
- Replay přímo v aplikaci – Uživatelé nyní mohou sledovat své poslechové statistiky měsíc po měsíci i celkový přehled roku přímo v rozhraní aplikace, bez nutnosti přecházet na web
Zájemci si mohou novou verzi aplikace vyzkoušet v rámci beta programu. Stačí se přihlásit prostřednictvím oficiální stránky určené pro testery.
