WELOCK: praktické chytré zámky s letní slevou pro vás

Zdroj: WELOCK
Společnost WELOCK, která je známá svými promyšlenými chytrými dveřními zámky, nám zpříjemní letní dny příhodnou letní slevou, která může činit až 1 700 korun. Z čeho tedy můžeme vybírat?
Klasika nejen pro pronájmy
První z možností je chytrý zámek WELOCK Smart Lock PCB51. Ten může snadno nahradit běžnou cylindrickou vložku, a snadno jej nainstalujete do dveří (vstupních i vnitřních) o tloušťce 3 až 7 cm. K odemykání a zamykání slouží numerická klávesnice umístěná na vnější hlavici. Kromě číselných kódů můžete použít RFID karty (přiloženy v balení), nebo mobilní aplikaci. Systém je tak vhodný jak pro velkou rodinu, tak třeba pro využití u krátkodobých i dlouhodobých pronájmů. Hodí se samozřejmě také do kancelářských dveří. Prostě už nemusíte po kapsách nosit žádné klíče.
A ta slibovaná sleva? Tady je: jestliže běžná cena chytrého zámku WELOCK Smart Lock PCB51 je 4 217 Kč, po zadání letního slevového kódu VD50 se cena sníží na 2 970 Kč. A pozor – včetně dopravy, a dokonce tříleté rozšířené záruky! Objednávejte ZDE.
Je libo klávesnici i čtečku?
Výrazně výhodněji si můžete dopřát novinku v portfoliu výrobce – chytrý zámek WELOCK Smart Lock ToucA51. Ten kombinuje vlastnosti svých předchůdců: disponuje totiž jak čtečkou otisků prstů, tak klávesnicí pro zadání číselného kódu. Můžete do něj uložit až 100 různých otisků prstů, a také až 200 uživatelských kódů. Navíc je možno zámek odemykat a zamykat pomocí přiložené RFID karty, mobilní aplikace WELOCK (iOS a Android), bezdrátově přes Wi-Fi prostřednictvím hubu WIFIBOX3, a také pomocí záložního USB připojení v případě vybití baterie chytrého zámku.
Klávesnice pro číselné kódy se perfektně hodí například pro Airbnb ubytování, nebo pro nečekané návštěvy. Má navíc jedno důležité bezpečnostní vylepšení, které ochrání bezpečnost zadávání kódů: ke správnému kódu můžete přidat několik náhodných číslic před nebo za kódem, abyste zmátli případné dotěrné zvědavce.
Instalace tohoto chytrého zámku ve neuvěřitelně snadná, stačí pouze šroubovák a 10 minut času. Model ToucA51 je určen pro dveře o tloušťce 30 až 70 milimetrů.
Samotný zámek pořídíte přímo u výrobce namísto původních 4 217 Kč se slevou 30 %, tedy za 2 970 Kč. Je třeba do košíku zadat slevový kód „VD50“. Při objednání přímo z oficiálních eshopu WELOCK dostanete k bezplatné dopravě ještě navíc dárek v podobě tříleté záruky. K dispozici na oficiálním eshopu ZDE.
WIFIBOX3 posouvá možnosti
Velkou devizou aktuální letní akce je ovšem možnost výhodně získat balíček praktického příslušenství. Jedná se v první řadě o WiFi hub pro dálkové ovládání chytrých zámků, jenž nese jednoduché jméno WIFIBOX 3. Tento bridge totiž povyšuje už tak výborné schopnosti chytrého zámku – díky hubu totiž máte přístup k vašemu zámku odkudkoliv. Můžete jej odemknout i zamknout ať už jste kdekoliv. Také dostanete upozornění o příchodech i odchodech, takže máte perfektní přehled. Bonusem je pak možnost komfortního hlasového ovládání: hub WIFIBOX3 je kompatibilní s Amazon Alexa.
Dalším velmi zajímavým doplňkem je chytrý okenní a dveřní senzor. Funguje na bázi technologie Bluetooth, a skvěle spolupracuje s bridgem WIFIBOX3. Upozorní vás v případě otevření o zavření okna či dveří, a také si můžete kdykoliv na dálku ověřit stav. Není už důvod vracet se domů zkontrolovat, zda jste zavřeli okno.
A teď k cenám: samotný hub WIFIBOX3 vás nyní vyjde na 2 470 Kč. Ovšem balíček obsahující kromě hubu WIFIBOX3 navíc ještě dvojici dveřních/okenních senzorů vás přijde jen na 3 244 Kč, což už je značná úspora. Všechny produkty WELOCK na vás čekají v evropském skladu, a bridge WIFIBOX3 samotný či v balíčku se senzory můžete objednat přímo ZDE.
Tak jak se vám líbí? Pořiďte si praktický dárek s letní slevou, a užívat si jej budete po celý rok.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
To nej z uplynulého týdne #32 – O2, iOS 26, Swarovski, Wi-Fi 8 a další
Honor přináší levný model 400 Smart 5G s velkou baterií
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře