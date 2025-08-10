iOS 26 přináší tři důležité novinky do App Storu, zaměří se na hry, přístupnost i rodičovskou kontrolu

Zdroj: 9to5mac
Nový systém iOS 26 přinese rozsáhlé aktualizace do aplikací jako Wallet, Hudba nebo Zprávy. Apple však nezapomíná ani na App Store, který se dočká tří výrazných vylepšení. Ta zlepší uživatelský komfort, pomohou vývojářům informovat o dostupnosti funkcí a usnadní rodičům výběr vhodných aplikací pro jejich děti.
Jaké novinky dorazí do App Store s příchodem iOS 26?
S příchodem iOS 26 se na domovské obrazovce iPhonu objeví nová aplikace Games, která nabídne modernizované herní centrum. V rámci této změny bude v App Storu k dispozici nový žebříček Top Played Games, který zobrazí 25 nejhranějších her aktuálního období.
Tento žebříček bude založen na datech z Game Centra, čímž nabídne živý přehled toho, co hráče skutečně baví, nikoli pouze to, co je populární podle počtu stažení nebo recenzí. Funkce přinese dynamičtější pohled na herní scénu v App Storu a může být užitečným vodítkem pro hráče hledající kvalitní zábavu.
Další novinkou jsou tzv. accessibility nutrition labels, tedy „informační štítky přístupnosti“, které budou součástí stránky každé aplikace v App Storu. Tato funkce navazuje na známé štítky ochrany soukromí, které informují uživatele o způsobech zpracování osobních údajů. V případě přístupnosti se bude jednat o přehled funkcí, které aplikace podporuje, například VoiceOver, Ovládání hlasem, větší text, kontrastní barvy, omezení pohybu, titulky a další.
Díky tomu si budou moci uživatelé s různými potřebami předem ověřit, zda je pro ně aplikace vhodná, a vývojáři tak získají nový nástroj, jak transparentně komunikovat to, jak jejich aplikace přístupnost podporuje. Apple zároveň poskytne vývojářům pokyny, jaké podmínky je třeba splnit, aby se štítek mohl na stránce produktu zobrazit. Funkce bude dostupná globálně.
Další novinka se zaměří na zobrazení věkové kategorie. Dosavadní systém věkových kategorií v App Storu byl značně omezený. Aplikace byly označeny pouze jako vhodné pro uživatele 4+ nebo 9+. V iOS 26 se toto mění. Apple přidává tři nové kategorie: 13+, 16+ a 18+, čímž rozšiřuje celkový počet na pět. Tato změna má pomoci zejména rodičům, kteří hledají vhodné aplikace a hry pro své děti.
Nové označení bude lépe odrážet obsah a potenciální rizika. Rozšířený systém bude zároveň provázán s nástroji pro rodičovskou kontrolu, jako jsou Čas u obrazovky a Požádat o schválení, což umožní detailnější správu digitálního obsahu v rodinách.
