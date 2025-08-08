O2 mělo další výpadek. Tvrdí, že se jedná o optimalizaci sítě

Zdroj: Dotekomanie.cz
O2 zaznamenalo ve čtvrtečních dopoledních hodinách a následně během pátečního dne výpadky sítě. Ve čtvrtek se mělo jednat o pouhé minuty, během pátku přetrvával výpadek až do odpoledních hodin. O2 v pátek skrze sociální sítě uvedlo, že se nejednalo o technické problémy, ale o „projev prací na nápravných opatřeních v reakci na pondělní zhoršenou dostupnost našich služeb“. K pátečnímu výpadku uvedlo podobnou informaci „V průběhu prací může krátkodobě trvat sestavení hovorů trochu déle nebo docházet k občasnému snížení rychlosti načítání dat“.
Snaha o optimalizaci sítě
Páteční výpadek služeb započal před 11. hodinou dopoledne, s tím že na Downdetectoru byly hlášeny ještě ojedinělé problémy kolem 18. hodiny odpolední.
Pondělní výpadek zasáhl prý třetinu z pěti miliónů obsluhovaných SIM karet. V průběhu týdne se dá již tedy předpokládat, že tvrzení „Aktuálně optimalizujeme výkon naší sítě, aby fungovala co nejlépe.“ je doopravdy snahou, aby se podobné výpadky již neopakovaly.
O2 podle svých slov běžně zákazníky na plánované optimalizace upozorňuje, v tomto případě se to však nestalo.Veřejnost se o zásazích dozvěděla až ve chvíli, kdy už zákazníci pociťovali omezenou funkčnost sítě. To může vzbudit dojem, že firma pouze řeší další výpadek, nikoli že provádí kontrolovanou údržbu. Pro mobilního operátora s miliony zákazníků je přitom transparentní komunikace klíčová, zvláště když jsou výpadky krátce po sobě.
O2 se v úterý zákazníkům omluvilo poukazem na 300 Kč na jejich eshop. Zákazníci však omluvu kritizovali a navrhovali, že snazším řešením by bylo, kdyby se omluva projevila jednorázovým snížením měsíčního účtu. Jestli přijde i nějaká kompenzace za následující dva výpadky není zřejmé. Pokud u vás porucha přetrvává, můžete ji nahlásit na čísle 800 02 02 02 prostřednictvím operátora jiné sítě, nebo pomocí chatu s O2, pokud máte přístup k internetu.
Komentáře